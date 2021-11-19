Революционный "класс". Гиперэлите необходима "перманентная революция", - А.Елисеев

09:03 20.11.2021 Революционный "класс"

Для достижения тотального господства гиперэлите необходима "перманентная революция", сбрасывающая все формы, хоть как-то ее ограничивающие.

Александр Елисеев

19.11.21



"Так, рабочий класс, который в том самом 1900 году ассоциировался с борьбой против наглого капиталиста с сигарой и в цилиндре, мучающего рабочих у себя на фабрике, - превратился в борьбу за сохранение и выживание капиталиста, а Дональд Трамп, всю жизнь культивирующий пародийный образ старомодного босса, сделался буквально "вождем мирового пролетариата"…

Элитарный, анонимный, роботизированный, демонстративно пустотный коммунизм, управляющий миллиардами в белой маечке и кедах, - гонит в будущее несчастные народы, которым так хочется сохранить те самые устои, что они в 1900 году грозились беспощадно разрушить. Мировой господин рубит большевистской саблей шкафы, в которых прячутся бывшие рабочие и крестьяне". (Дмитрий Ольшанский. "Новый порядок во имя пустоты")



Это довольно интересное наблюдение. Тут надо заметить, что нынешние "великие обнуления" пытается осуществить некий сегмент класса буржуазии. И он, к самой буржуазии не относится. Точнее, он использует ее – как и другие классы (ранее – сословия, варны, касты), а также государства, партии и т. д.)



Он – везде чужой, но и везде "свой". Что же это за страта? Вначале поглядим на того же Трампа. Это типичный представитель старого, уходящего капитализма. Того капитализма, который преодолел эгоизм "первоначальной эпохи накопления" - и стал заботиться о рабочих.



Справедливо видя в них одну из основ капитализма.



В свое время марксисты указывали, что есть "формации", а у "формаций" есть два "основных класса". В рабовладельческой формации – это рабовладельцы и рабы. В феодальной – феодалы и крестьяне. В капиталистической – капиталисты и рабочие.

Все так. Однако, в оптике марксизма рабочие почему-то должны похоронить "капиталистов". Но разве рабы "хоронили" рабовладельцев? Разве крестьяне "хоронили" феодалов? Почему же рабочие должны "хоронить" капиталистов?



История показывает нам, что в развитых странах капитализма именно рабочий класс (основной, хоть и второй) - всегда, в конечном итоге, склонялся именно к капитализму. Несмотря на все революционные вспышки (а рабы и крестьяне тоже "вспыхивали"), он все же выбирал капитализм.



Мощные американские профсоюзы АФТ-КПП, по какой-то странной "случайности", были против коммунистического движения. Все просто, ибо коммунисты выступали против Капиталиста, который давал работу и медленно, но повышал зарплату.



Рабочий класс реально поднялся против буржуазии в России в 1917 г. И это было обусловлено его преимущественно крестьянской природой. В Китае же в авангарде коммунистического движения вообще стояло именно крестьянство.



Вернемся, однако, к нынешним временам. Буржуазия давно уже перестала быть "революционным классом", но таковой продолжает оставаться страта, которую можно условно назвать гиперкапиталистической. Соответственно, и устанавливающийся ныне глобальный строй можно назвать гиперкапитализмом. ("Гиперкапитализм как апогей глобализации")



А возникла данная страта еще в глубокой древности - во времена кризиса изначального строя, известного как Золотой Век. Тогда не было социального разделения (раздробления) и каждый человек соединял в себе - брахманское, кшатрийское и вайшьянское начала. Классик традиционализма Ю. Эвола писал о "касте божественных королей", индоарийская традиция говорит о некоей ативарне (сверхварне) "Хамса-Лебедь". Это все, по сути, воспоминания об изначальном социуме Золотого Века.



В момент Кризиса внутри данного социума выдвинулась некая страта, которая стала считать себя богами. Причиной тому была, как это ни покажется парадоксальным, сильнейшая близость жителей Золотого Века к Божественному. Какая-то часть этих жителей восприняла эту близость неверно. Она интерпретировало присутствие Бога внутри себя как нечто, принадлежащее только "себе любимому". (Отсюда и появилось языческое многобожие, существенно исказившее и, во многих случаях, даже и вытеснившее изначальный монотеизм.) Собственно говоря, это была самая первая приватизация (Божественного) в истории человека.



Так, возник некий "класс", использующий всю мощь соединения социальных начал - в целях инверсии и утверждения своего абсолютного владычества. К слову, его выделение дало импульс раздроблению всего изначального социума.



Для достижения тотального господства гиперэлите необходима "перманентная революция", сбрасывающая все формы, хоть как-то ее ограничивающие. И здесь не делается исключения даже и для нынешнего капитализма, который прошел через неолиберальную трансформацию, во многом урезавшую "социальность" и "демократичность". Гиперэлите нужен полный демонтаж Модерна, установлению которого она, в свое время, изрядно поспособствовала. ("Транснационал против Модерна")



Наиболее благоприятной социокультурной средой для деятельности гиперэлитариев оказалась Европа (шире Запад) с ее нигилизмом. ("Древняя программа Запада")



А самым оптимальным строем оказался капитализм, для которого, в силу его "рыночной" основы, характерно мощнейшее стремление к разного рода трансформациям (об-мен-из/мен-енение). И при капитализме удалось поставить государство в зависимость от капиталистов. В этих целях и были ликвидированы самодержавные монархии, сдерживающие натиск самых разных элит (в том числе, и гиперэлиты).



Гиперэлита, в силу инверсивного, но действенного сочетания трех "варновых" начал сумела проникнуть в среду буржуазии и, во многом, подчинить ее своей воле. Еще ранее гиперэлита проникла в среду аристократии, используя ее могущество в собственных интересах. Одной из наиболее успешной операцией стало переформатирование масонства, изначально бывшего вполне традиционной корпорацией строителей. Очевидно, что здесь тоже было включено вайшьнское начало. В результате, инверсионные аристократы подчинили себе "каменщиков", используя их организационные ресурсы в целях подрыва традиционного общества.



И, в данном плане, весьма показательно взаимодействие "аристократического" и "буржуазного" масонства. Не случайно же во время кризиса 1789 года местом основных собраний недовольных был сад во дворце Пале-Рояль - резиденции герцога Орлеанского. Масонские ложи активно действовали при королевском дворце, в них состояли герцоги Бульонские и герцоги Монморанси-Люксембургские. И окончательная консолидация масонства произошла в 1772-1773 годах, когда был заключен компромисс между капитулом "рыцарей", состоящим из буржуа, и аристократическим капитулом "императоров". (В. Карпец. "Русь, которая правила миром") Последние явно доминировали в этом альянсе. В реальности за двумя "классовыми" организациями состоял один и тот же "класс" гиперэлитариев.



Конечно, гиперэлита сумела проникнуть и в разнообразные священнические структуры – здесь "включалось" уже брахманское начало. Особенно масштабным было проникновение в ватиканскую организацию, которая, как предполагается могла быть изначально языческой, и которую следует отличать от изначальной Римской кафедры, созданной папой Линием. ("Ватиканское неоязычество?")



Судя по всему, именно гиперэлиты, активно задействуя брахманское начало, побудили Ватикан выдвинуть идею необходимости подчинения власти монархов - власти пап. И это серьезнейшим образом подорвало монархические основы мира Традиции.



Весьма показательна и роль Ватикана в усилении капиталистического уклада. Тут стоит сделать некоторое историческое отступление и вспомнить о том, что банковскую сеть в Европе создали вовсе не "евреи и масоны", а итальянские купцы – при благожелательном отношении пап. Именно из их ростовщического обихода появились на свет такие слова, как "банк" (от итал. "banca" - "меняльный стол"), риск (итал. "risico"), "банкрот" (итал. "banca rotta" - "опрокинутый стол", означавший хозяйственную несостоятельность торговца) и т. д. Историк-медиевист Р. Ю. Виппер пишет: "Папы в качестве духовных руководителей всего христианства… осуждали процент и рост… Но они сами должны были нарушать свой закон: заключая займы они платили процент своим кредиторам. Банкиры и ссудчики пользовались оговоркой в папских буллах относительно "ущерба": они ставили должнику короткий срок и исчисляли ему огромные проценты за просрочку, объясняя, что именно просрочка приносит ущерб. Кроме того, вошел в обычай такой обиход: на векселе писали не ту сумму, которая была занята, а сразу вписывали в обязательство проценты будущие, с суммой вместе; при уплате, таким образом взымались проценты, хотя они нигде не были упомянуты. Оттого долго могло держаться противоречие: процент был запрещен, но в то же время он взимался в высоком и тяжелом размере". ("История Средних веков")



В настоящее время именно папа Римский является лицом номер один для т. н. "Совета по инклюзивному капитализму". В указанный совет входят руководители многих ведущих корпораций - BM, Lenovo,, Mastercard, Dupont, Allianz SE, TIAA, State Street Corporation, Bank of America, BP, Johnson & Johnson, Salesforce. А сам инклюзивный капитализм претендует на то, чтобы стать концептуальной основой гиперкапитализма.



Гиперэлита существенно отличается от элиты вайшьнской, "капиталистической" – тем, что для нее важнее не прибыль, но власть – причем, тотальная. Она ожидается на всех уровнях – концептуальном, политическом и экономическом. Отсюда и разговоры "швабов" о необходимости отмены прибыли. Конечно, это от лукавого, прибыль сохранят. Просто сделают упор на ее конвертацию в абсолютную власть. ("Не прибыль, а власть")

Настоящей ативарной – единой варной изначального социума – является Государство. Конечно, в той мере, в каком можно было сохранить прежние социальные реалии – в ходе губительной инволюции. Государство стремится не ликвидировать прежние формы, но сохранить их – насколько это возможно – и в условиях преобразования.



Государство может – одновременно - выступать и на концептуальном, и на воинском, и на экономическом (хозяйственно-организующем) уровнях.



Высшей формой Государства – является Монархия - власть Государя. Образ Государя, имеющего Небесный мандат – это сакральная конкретизация Государства, превращающая множество в личностное Единство. ("Государь и государство")



Так, православный Самодержавный Монарх одновременно является: 1) священником ("епископ Церкви по внешним делам") плюс концептуалистом типа Ивана Грозного (не всегда); 2) воином-императором; 3) "Хозяином Земли" - арбитром социально-экономических процессов.



В настоящий момент государству (даже в самой его "демократической" и "прогрессивной" форме) угрожает демонтаж со стороны глобальных, в первую очередь, цифровых корпораций. ("Нетос, этнос и "этнический" нетос")



И предотвратить это может только "буржуазно-социалистический" синтез, в рамках которого соединяются ресурсы уходящего капитализма и грядущего социализма. ("Глобальная десуверенизация и "буржуазно-социалистическая" альтернатива")



По сути же, речь идет о консервативной революции, воспроизводящей реалии мира Традиции на новом уровне. Источник - zavtra.ru

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