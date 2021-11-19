В Бишкек слетал президент Татарстана Минниханов. Крепить "особые отношения"

09:43 20.11.2021

19 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Садыр Жапаров встретился с Рустамом Миннихановым. О чем говорили президенты



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с лидером Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Стороны обсудили вопросы активизации кыргызско-татарского сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.



Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан с Россией связывают особые отношения, основанные на союзничестве и стратегическом партнерстве. КР нацелена на их всемерное укрепление и развитие, в том числе в рамках активного межрегионального взаимодействия. В контексте этих отношений Татарстан занимает одно из ключевых мест, и кыргызская сторона намерена наращивать их во благо процветания двух братских народов.



Президент констатировал, что в этом году наблюдается высокая динамика двусторонних контактов на всех уровнях взаимодействия между Кыргызстаном и Татарстаном. Он привел в пример прошедшие в апреле в Казани и в августе в Бишкеке кыргызско-татарские бизнес-форумы, в которых приняли участие представительные бизнес-миссии двух сторон. При этом заметил, что в эти дни в рамках визита лидера Татарстана в Кыргызстан проходит уже третий за год кыргызско-татарский бизнес-форум.



"Отрадно отметить и принятое решение об открытии филиала Казанского федерального университета в КР", - подчеркнул Садыр Жапаров, поблагодарив за вклад и личную поддержку в данном вопросе Рустама Минниханова.



Глава государства предложил рассмотреть возможность инвестирования татарстанских компаний в проекты сферы энергетики и горнодобывающей отрасли.



Садыр Жапаров выразил заинтересованность кыргызской стороны в расширении производственной кооперации, обмене опытом в области цифровизации, экологии, а также в других сферах сотрудничества. Он с удовлетворением отметил завершившееся согласование плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между правительствами Кыргызстана и Татарстана о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном партнерстве от 15 декабря 2017-го. И выразил уверенность, что подписание данного документа придаст дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству.



Затрагивая вопросы углубления взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, президент предложил рассмотреть ряд инициатив от кыргызской стороны, в числе которых установка памятника великому писателю Чингизу Айтматову в Казани.



В свою очередь Рустам Минниханов заявил, что в последнее время отмечается активизация двусторонних контактов. Татарстан готов изучить новые возможности для сотрудничества с Кыргызстаном, активно развивая торгово-экономическое взаимодействие, а также в сферах цифровизации и туризма.



По его словам, Татарстан всегда открыт к партнерству и для новых проектов. Лидер Татарстана также выразил уверенность, что активизация многопланового сотрудничества положительно отразится на развитии двусторонних взаимоотношений в целом.



Кроме того, он подчеркнул, что Чингиз Айтматов является личностью планетарного масштаба и будет большой честью установить писателю памятник.



По итогам встречи стороны выразили надежду на то, что достигнутые договоренности будут служить дальнейшему конструктивному диалогу между Кыргызстаном и Татарстаном.