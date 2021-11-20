Резервный ход: США и Китай начали наступление на рынок нефти, - О.Белкина

10:18 20.11.2021

Резервный ход: США и Китай начали наступление на рынок нефти

Экономические конкуренты играют на понижение

Оксана Белкина

20.11.21

С начала года нефть подорожала почти на 60%, но не всех это устраивает. Вашингтон объявил, что "распечатывает" стратегические нефтяные резервы, чтобы охладить рынок. С просьбой также выбросить запасы на рынок США обратились к Китаю, Японии, Южной Корее и Индии. КНР, похоже, уже отреагировала на призыв и вскрывает резервы. Баррель Brent в ожидании дальнейших продаж подешевел более чем на $2. Сумеют ли главные потребители нанести массированный удар по нефтяному рынку, какие объемы нужно выбросить, чтобы "сбить" цены, и удастся ли импортерам оказать давление на ОПЕК+, разбирались "Известия".



Резкое падение

Нефть упала ниже $80 за баррель, потеряв 10% от октябрьских максимумов. Так на рынке отразилось известие о том, что США начали "распечатывать" стратегические резервы, чтобы сбить цены, которые, по мнению Вашингтона, слишком высоки и ударили по внутреннему рынку.



С января бензин в США подорожал с $0,62 до $0,83 за литр, обновив семилетний рекорд. В скачке цен американцы обвинили ОПЕК+. Сейчас каждый месяц картель увеличивает суточную добычу на 400 тыс. баррелей, постепенно возвращаясь к норме после крупнейшего в истории разового сокращения в прошлом году. Однако США этого недостаточно.



Шланг АЗС на одной из заправокФото: REUTERS/Andrew Kelly

"Пандемия повлияла на цепочку поставок. Но если говорить о бензине, это следствие того, что Россия и ОПЕК отказываются добывать больше", - утверждает Байден. Япония и Индия тоже призывают увеличить добычу, поскольку во всем мире отменяют ограничения и наращивают производство.



Однако к призывам импортеров ОПЕК+ не прислушалась. 4 ноября участники соглашения решили сохранить прежние темпы, определяющей стала единая позиция России и Саудовской Аравии. Свое решение они объяснили рисками нового переизбытка и тем, что цены свыше $80 не говорят о потенциале рынка переварить дополнительные объемы. Более того, Саудовская Аравия почти демонстративно объявила о повышении цен поставок своей нефти для потребителей в Азии, ряда стран Европы и самих США.



Пошли в наступление

В ответ на это США заявили, что уже "готовят меры против ОПЕК+". В Белом доме пообещали, что задействуют "все имеющиеся инструменты". А агентство Bloomberg, ссылаясь на дипломатов и отраслевых инсайдеров, утверждало, что Вашингтон хочет сформировать "сильнейшую за несколько лет коалицию" для давления на картель.



Стратегичеcкий нефтяной резерв США (SPR) - это огромные запасы. Больше 600 млн баррелей хранятся под землей в Луизиане и Техасе на случай серьезных чрезвычайных ситуаций. Этого достаточно, чтобы заменить весь импорт из стран ОПЕК+ более чем на год. Пока закрома лишь немного приоткрыли. По данным Bloomberg, на 3,1 млн баррелей. Сколько всего министерство энергетики США решит выбросить на рынок, пока неизвестно. По предварительным оценкам, это может быть около 60 млн баррелей.



"Скорее всего, распродажа части американских резервов будет распределена на относительно большой интервал времени и дополнительный объем вряд ли превысит 1 млн баррелей в сутки", - предполагает Кирилл Таченников, директор аналитического департамента инвестбанка "Синара".



По американским расчетам, если направить на рынок от 18 до 45 млн баррелей из резервов, цена нефти может снизиться на несколько месяцев на $2. Интересно, что лишь объявление о том, что это собираются сделать, произвело именно такой эффект - Brent подешевела с $82 до $80 за баррель.



Действовать сообща

В Вашингтоне решили пойти дальше. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, США попросили несколько азиатских стран высвободить часть стратегических резервов нефти. Цель - оказать давление на ОПЕК и добиться существенного снижения цен.



Администрация Байдена озвучила эту просьбу крупнейшим потребителям - Японии, Южной Корее, Индии и Китаю. Как утверждает агентство, в Токио отреагировали на предложение из Вашингтона положительно. Окончательного ответа страны пока не дали.



Однако Китай, судя по всему, уже отреагировал на призыв, буквально сразу после того, как США пригласили его поучаствовать в совместной продаже. Как сообщила пресс-секретарь администрации Национального продовольственного и стратегического резерва, Пекин "проводит работы по изъятию нефти". Пока, впрочем, неясно, делают ли это власти в ответ на запрос Вашингтона. Ранее в этом году Китай уже прибегал к продажам нефти из своих запасов для снижения внутренних цен.



Сомнительный эффект

Пока неясно, сумеют ли Вашингтон и Пекин сообща ударить по рынку. С одной стороны, им может не хватить возможностей вылить на рынок нужное количество баррелей.



"США нужно "распечатать" кубышку не менее чем на 10–15% - на 60–90 млн баррелей. Однако это может оказаться достаточно чувствительно для энергетической безопасности США. Ведь стратегический запас и без того сократился за год с 638,3 до 606,1 млн баррелей, то есть на 5%", - отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.



Китай же может оказаться плохим помощником. Во-первых, стратегические запасы там куда меньше - порядка 200 млн баррелей. Инфляция в Китае разогналась не столь значительно, как в США. А кроме того, Китай, по разным оценкам, уже проводит интервенции на внутреннем рынке последние 2–3 месяца, высвободив до 100 млн баррелей.



С другой стороны, по данным минэнерго США, в среднем в ноябре–декабре дефицит может составить около 1 млн баррелей в сутки. Поэтому реализация запасов в объеме 50 млн до конца года может привести к снижению цен в районе $70 по марке Brent, считает Сергей Пигарев, аналитик "Фридом Финанс".



А, как подчеркивает Владимир Дмитрук, аналитик "Сбер Управление Активами", определяющую роль сыграет не только объем выпущенных на рынок резервов США, но также и скорость их выпуска. Но потенциальную скорость выпуска резервов ограничивают мощности инфраструктуры в США, в частности пропускная способность трубопроводов.



"Так, продажа нефти из SPR ранее никогда не превышала темпов более 0,9 млн баррелей в сутки. Следовательно, наиболее часто называющийся объем продаж в 30 млн баррелей может быть реализован в течение месяца. Текущий консенсус-прогноз по спросу нефти в мире в IV квартале года - 99,8 млн баррелей в сутки, а по предложению - 98,5 млн баррелей в сутки. Поэтому добавление 0,9 млн баррелей в сутки не должно полностью устранить имеющийся дефицит рынка. И продажа нефти из резервов США не должна оказать значительный эффект на цены", - считает Дмитрук.



Взять на испуг



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В то же время наблюдатели указывают, что больших объемов может и не понадобиться - частично сработает эффект "демонстрации серьезности намерений", который уже повлиял на котировки.



"Цены на мировом рынке нефти двигаются и под воздействием психологических факторов. Поэтому задача состоит не столько в предоставлении рынку недостающих объемов (предложение сырой нефти сейчас достаточное), сколько в изменении консенсуса, который сейчас считает, что котировки нефти должны быть высокими", - поясняет Андрей Дьяченко, главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов "Петролеум Трейдинг".



То, что задача может быть именно такой, подтверждают и источники, знакомые с ситуацией. Так, на вопрос, зачем обращаться к Индии, у которой стратегические резервы достаточно малы, один из собеседников Reuters ответил, что главное - проявить солидарность. "Важно, чтобы крупнейшие потребители дали понять ОПЕК, что картель должен изменить свое поведение", - сообщил источник.



Таким образом, цель объединенных интервенций может быть достигнута, они охладят цены на нефтяном рынке. Но насколько долгосрочным будет это воздействие, совсем не очевидно. Многое будет зависеть от реакции стран ОПЕК+.



"Опыт предыдущих скоординированных действий позволяет делать ставку на то, что котировки понизятся на продолжительный период времени. Настолько продолжительный, чтобы сработать в качестве стимулятора роста деловой активности и потребительского спроса в ближайшие 1–2 года", - предполагает Дьяченко.



Однако распродажа нефти из госрезервов может привести и к остановке роста добычи ОПЕК+. Если в результате действий США и Китая цены на нефть скорректируются ниже $70 за баррель, ОПЕК+ сделает паузу в увеличении квот на добычу, уверен Пигарев.