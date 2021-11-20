 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 20.11.2021
12:46  Что такое Центр таджиков в Москве и почему задерживают его сотрудников?
12:40  Вонючка. Российский "Газпром" опровергает - это не он испортил воздух в Бишкеке
12:35  Кыргызстан отжал-таки золотой рудник "Кумтор" у канадской Centerra Gold
12:24  Орел, дракон и мудрый медведь. Байден и Си договорились договариваться о невозможном
12:11  Тайна "испанского гриппа" 1910-20-х гг. до сих пор не раскрыта. Что это было?
12:01  Голубые пели: шоу-бизнес завлекает россиян в ряды извращенцев
11:28  КОВИД убил артиста Валерия Гаркалина

10:18  Резервный ход: США и Китай начали наступление на рынок нефти, - О.Белкина
09:43  В Бишкек слетал президент Татарстана Минниханов. Крепить "особые отношения"
09:03  Революционный "класс". Гиперэлите необходима "перманентная революция", - А.Елисеев
08:48  Как планируется продлевать Таш-метро и во сколько это обойдется
08:41  Рукопожатие твердое, стул - жидкий. Стали известны результаты медицинского обследования Байдена
00:53  Слухи о смерти Гюлена обросли загадочными деталями
00:50  Смогут ли Генпрокуратура и Антикор заставить КазМинобороны платить по счетам?
00:39  Мигрантский кризис принес Лукашенко дивиденды, - А.Ходасевич
00:37  Путин и Мирзиеев подписали "комплексную программу экономического сотрудничества"
00:26  Одиозного Ташкентского хокима Артыкходжаева выдвигают в вице-премьеры. Особо ценный краш-кадр
00:18  Мирзиеева в Москве принимают, как родного
00:09  РосПремьер уволил за прогул мамзельку Ксюшу (замминспорта). Кто ж ее назначал (и за что?)
00:01  Экономика, оружие и безопасность – темы переговоров президентов России и Узбекистана, - В.Панфилова
Пятница, 19.11.2021
20:13  У Саакашвили диагностировали болезнь мозга. Кто бы сомневался
19:45  Экскурсия "По следам Елбасы" прошла в Петропавловске
18:41  Умер известный казахстанский журналист Виктор Кияница
18:31  В Байдена вставят колоноскоп. Презом США с утра будет Камала
17:27  Рустам Эмомали распорядился не сносить дом-музей Айни
16:36  Кто распадется раньше: Россия или Украина? - "СП"
16:03  Цифровые магнаты: кто они? - Н.Баженова
16:00  Узбекистан и ЕАЭС. Интеграция есть, хотя и..., - А.Чичкин
15:17  Развал энергохозяйства Казахстана: кто виноват и что делать? - Е.Косенко
15:10  Организация тюркских государств: чем арба лучше телеги? - Е.Сейткемел
15:08  Зачем КазАрмии завод по сборке турецких броневиков?
15:06  Подвиг "панфиловцев" бессмертен! Попытки дегероизировать советскую историю бесплодны, - Ю.Рубцов
15:03  Турецкому президенту вручили карту "Тюркского мира" с половиной территории России
14:57  "Чашка кофею"... РосПевица Марина Хлебникова жутко обгорела и впала в кому после пожара
14:33  Не озорничать! У Узбекистана теперь новый закон "О чрезвычайном положении"
14:19  Рустам Асизбаев возглавил Национальный институт стратегических исследований Кыргызстана
13:52  "Для предателей не должно быть срока давности", - президент Жапаров
13:03  Турецко-польский "Интермариум" и как с ним бороться, - А.Игнатьев
12:26  Конгресс США "прокатил" кандидатуру казашки Омаровой. Припомнили членство в ВЛКСМ и дисер по "Капиталу" Маркса
11:40  Игровая эпидемия (гемблинг) захватывает Мир, - К.Ляпунов
10:46  Обвиненная в мошенничестве кыр-блогерша Мамытбек кызы объявила голодовку
10:38  Литва отважно открыла у себя посольство Тайваня
10:33  КазЕлбасы: "Мир балансирует на грани ядерной войны"
09:08  Китайская теннисистка Пэн Шуай обвинила в харассменте вице-премьера Гаоли и... исчезла
07:48  УзбКадры: Зойир Мирзаев теперь хоким Ташобласти, Даврон Хидоятов - понижен в хокима Чирчика
01:30  Европу скоро затопит афганский героин, - Г.Петров
01:04  Назло китайскому соседу. Об опасности перевербовки уйгурских боевиков в Афганистане, - Лариса Шашок
01:01  Спор с Филиппинами может втянуть Китай в войну против Соединенных Штатов, - В.Скосырев
00:58  Сразу 2 замакима Атырауской области Казахстана обвинены в особо крупной коррупции
00:56  The Spectator: Россия готова к вторжению на Украину?
00:41  "Талибан" не выдерживает испытания властью. Между фракциями экстремистов назрел раскол , - "НГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Резервный ход: США и Китай начали наступление на рынок нефти, - О.Белкина
10:18 20.11.2021

Резервный ход: США и Китай начали наступление на рынок нефти
Экономические конкуренты играют на понижение
Оксана Белкина
20.11.21
С начала года нефть подорожала почти на 60%, но не всех это устраивает. Вашингтон объявил, что "распечатывает" стратегические нефтяные резервы, чтобы охладить рынок. С просьбой также выбросить запасы на рынок США обратились к Китаю, Японии, Южной Корее и Индии. КНР, похоже, уже отреагировала на призыв и вскрывает резервы. Баррель Brent в ожидании дальнейших продаж подешевел более чем на $2. Сумеют ли главные потребители нанести массированный удар по нефтяному рынку, какие объемы нужно выбросить, чтобы "сбить" цены, и удастся ли импортерам оказать давление на ОПЕК+, разбирались "Известия".

Резкое падение
Нефть упала ниже $80 за баррель, потеряв 10% от октябрьских максимумов. Так на рынке отразилось известие о том, что США начали "распечатывать" стратегические резервы, чтобы сбить цены, которые, по мнению Вашингтона, слишком высоки и ударили по внутреннему рынку.

С января бензин в США подорожал с $0,62 до $0,83 за литр, обновив семилетний рекорд. В скачке цен американцы обвинили ОПЕК+. Сейчас каждый месяц картель увеличивает суточную добычу на 400 тыс. баррелей, постепенно возвращаясь к норме после крупнейшего в истории разового сокращения в прошлом году. Однако США этого недостаточно.

Шланг АЗС на одной из заправокФото: REUTERS/Andrew Kelly
"Пандемия повлияла на цепочку поставок. Но если говорить о бензине, это следствие того, что Россия и ОПЕК отказываются добывать больше", - утверждает Байден. Япония и Индия тоже призывают увеличить добычу, поскольку во всем мире отменяют ограничения и наращивают производство.

Однако к призывам импортеров ОПЕК+ не прислушалась. 4 ноября участники соглашения решили сохранить прежние темпы, определяющей стала единая позиция России и Саудовской Аравии. Свое решение они объяснили рисками нового переизбытка и тем, что цены свыше $80 не говорят о потенциале рынка переварить дополнительные объемы. Более того, Саудовская Аравия почти демонстративно объявила о повышении цен поставок своей нефти для потребителей в Азии, ряда стран Европы и самих США.

Пошли в наступление
В ответ на это США заявили, что уже "готовят меры против ОПЕК+". В Белом доме пообещали, что задействуют "все имеющиеся инструменты". А агентство Bloomberg, ссылаясь на дипломатов и отраслевых инсайдеров, утверждало, что Вашингтон хочет сформировать "сильнейшую за несколько лет коалицию" для давления на картель.

Стратегичеcкий нефтяной резерв США (SPR) - это огромные запасы. Больше 600 млн баррелей хранятся под землей в Луизиане и Техасе на случай серьезных чрезвычайных ситуаций. Этого достаточно, чтобы заменить весь импорт из стран ОПЕК+ более чем на год. Пока закрома лишь немного приоткрыли. По данным Bloomberg, на 3,1 млн баррелей. Сколько всего министерство энергетики США решит выбросить на рынок, пока неизвестно. По предварительным оценкам, это может быть около 60 млн баррелей.

"Скорее всего, распродажа части американских резервов будет распределена на относительно большой интервал времени и дополнительный объем вряд ли превысит 1 млн баррелей в сутки", - предполагает Кирилл Таченников, директор аналитического департамента инвестбанка "Синара".

По американским расчетам, если направить на рынок от 18 до 45 млн баррелей из резервов, цена нефти может снизиться на несколько месяцев на $2. Интересно, что лишь объявление о том, что это собираются сделать, произвело именно такой эффект - Brent подешевела с $82 до $80 за баррель.

Действовать сообща
В Вашингтоне решили пойти дальше. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, США попросили несколько азиатских стран высвободить часть стратегических резервов нефти. Цель - оказать давление на ОПЕК и добиться существенного снижения цен.

Администрация Байдена озвучила эту просьбу крупнейшим потребителям - Японии, Южной Корее, Индии и Китаю. Как утверждает агентство, в Токио отреагировали на предложение из Вашингтона положительно. Окончательного ответа страны пока не дали.

Однако Китай, судя по всему, уже отреагировал на призыв, буквально сразу после того, как США пригласили его поучаствовать в совместной продаже. Как сообщила пресс-секретарь администрации Национального продовольственного и стратегического резерва, Пекин "проводит работы по изъятию нефти". Пока, впрочем, неясно, делают ли это власти в ответ на запрос Вашингтона. Ранее в этом году Китай уже прибегал к продажам нефти из своих запасов для снижения внутренних цен.

Сомнительный эффект
Пока неясно, сумеют ли Вашингтон и Пекин сообща ударить по рынку. С одной стороны, им может не хватить возможностей вылить на рынок нужное количество баррелей.

"США нужно "распечатать" кубышку не менее чем на 10–15% - на 60–90 млн баррелей. Однако это может оказаться достаточно чувствительно для энергетической безопасности США. Ведь стратегический запас и без того сократился за год с 638,3 до 606,1 млн баррелей, то есть на 5%", - отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.

Китай же может оказаться плохим помощником. Во-первых, стратегические запасы там куда меньше - порядка 200 млн баррелей. Инфляция в Китае разогналась не столь значительно, как в США. А кроме того, Китай, по разным оценкам, уже проводит интервенции на внутреннем рынке последние 2–3 месяца, высвободив до 100 млн баррелей.

С другой стороны, по данным минэнерго США, в среднем в ноябре–декабре дефицит может составить около 1 млн баррелей в сутки. Поэтому реализация запасов в объеме 50 млн до конца года может привести к снижению цен в районе $70 по марке Brent, считает Сергей Пигарев, аналитик "Фридом Финанс".

А, как подчеркивает Владимир Дмитрук, аналитик "Сбер Управление Активами", определяющую роль сыграет не только объем выпущенных на рынок резервов США, но также и скорость их выпуска. Но потенциальную скорость выпуска резервов ограничивают мощности инфраструктуры в США, в частности пропускная способность трубопроводов.

"Так, продажа нефти из SPR ранее никогда не превышала темпов более 0,9 млн баррелей в сутки. Следовательно, наиболее часто называющийся объем продаж в 30 млн баррелей может быть реализован в течение месяца. Текущий консенсус-прогноз по спросу нефти в мире в IV квартале года - 99,8 млн баррелей в сутки, а по предложению - 98,5 млн баррелей в сутки. Поэтому добавление 0,9 млн баррелей в сутки не должно полностью устранить имеющийся дефицит рынка. И продажа нефти из резервов США не должна оказать значительный эффект на цены", - считает Дмитрук.

Взять на испуг

Ростовой портрет: каковы дальнейшие перспективы рубля
Российская валюта продолжает укрепляться
В то же время наблюдатели указывают, что больших объемов может и не понадобиться - частично сработает эффект "демонстрации серьезности намерений", который уже повлиял на котировки.

"Цены на мировом рынке нефти двигаются и под воздействием психологических факторов. Поэтому задача состоит не столько в предоставлении рынку недостающих объемов (предложение сырой нефти сейчас достаточное), сколько в изменении консенсуса, который сейчас считает, что котировки нефти должны быть высокими", - поясняет Андрей Дьяченко, главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов "Петролеум Трейдинг".

То, что задача может быть именно такой, подтверждают и источники, знакомые с ситуацией. Так, на вопрос, зачем обращаться к Индии, у которой стратегические резервы достаточно малы, один из собеседников Reuters ответил, что главное - проявить солидарность. "Важно, чтобы крупнейшие потребители дали понять ОПЕК, что картель должен изменить свое поведение", - сообщил источник.

Таким образом, цель объединенных интервенций может быть достигнута, они охладят цены на нефтяном рынке. Но насколько долгосрочным будет это воздействие, совсем не очевидно. Многое будет зависеть от реакции стран ОПЕК+.

"Опыт предыдущих скоординированных действий позволяет делать ставку на то, что котировки понизятся на продолжительный период времени. Настолько продолжительный, чтобы сработать в качестве стимулятора роста деловой активности и потребительского спроса в ближайшие 1–2 года", - предполагает Дьяченко.

Однако распродажа нефти из госрезервов может привести и к остановке роста добычи ОПЕК+. Если в результате действий США и Китая цены на нефть скорректируются ниже $70 за баррель, ОПЕК+ сделает паузу в увеличении квот на добычу, уверен Пигарев.

Источник - iz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637392680
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки в Налоговый кодекс
- 22 ноября 2021 г. начнется ревакцинация против коронавируса
- Темпы восстановления экономики Казахстана за 10 месяцев ускорились до 3,5% - А. Мамин
- В 2022 году Правительство разработает 31 законопроект
- А. Мамин поблагодарил казахстанцев за активное участие в переписи населения
- На фоне гибели шахтеров, "акжоловцы" заявили о необходимости возврата пенсионного возраста для рабочих опасных профессий
- Кадровые перестановки
- Партия "Ак жол" требует решить дефицит нефтепродуктов и угля, а также ввести регулирование цен в этой сфере
- В Казахстане запущено производство топлива для атомных электростанций
- "Я сторонник диалога"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  