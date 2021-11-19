Голубые пели: шоу-бизнес завлекает россиян в ряды извращенцев

12:01 20.11.2021

Пропаганда ЛГБТ среди подростков и детей вызывает озабоченность общества



Иван Петров



Телеканал "Муз-ТВ" был оштрафован на миллион рублей за трансляцию шоу, где артисты изображали однополую пару в окружении полуголых мужчин. Суд посчитал, что таким образом осуществлялась пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, так как возрастной ценз передачи был указан как "6+". Государство наконец-то обратило внимание на демонстрацию гомосексуальных отношений в эфире, допускаемую отдельными телеканалами. Подробности - в материале "Известий".



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Первые птички



История с трансляцией шоу-программы, где популярные артисты, в том числе Филипп Киркоров, изобразили в лицах заключение брака между гомосексуалистами (ранее об этом инциденте подробно писали "Известия"), закончилась миллионным штрафом для ООО "МУЗ ТВ Операционная компания". Басманный суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних").



Также был наказан и главный редактор телеканала Андрей Разыграев. Он был оштрафован мировым судьей участка № 361 на 100 тыс. рублей.



Кроме того, МВД инициировало административное расследование по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Поводом стал эфир юмористической программы на одном из федеральных каналов. В передаче был показан поцелуй между двумя мужчинами, один из которых был в подвенечном платье. Каналу грозит наказание в виде крупного штрафа или временной приостановки деятельности.



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Экспертиза подтвердила



Судебная практика по привлечению к ответственности за пропаганду гомосексуализма и иных форм нетрадиционного секса пока только формируется.



- Пропагандистским считается контент, содержащий информацию, направленную на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям, - пояснила адвокат Гюзель Жубанова.



Главное в таких процессах - представить доказательства, что конкретная информация содержит пропаганду нетрадиционных ценностей.



- Для выявления содержания пропагандистских речевых компонентов в публикациях применяют лингвистическую или психологическую экспертизу сообщений или сочетание этих экспертиз, - говорит Жубанова. - Специалист в области лингвистики изучает спорную публикацию, анализирует включенные в нее компоненты речи, все возможные смысловые нагрузки и дает заключение, содержит ли текст или изображение информацию, которую можно квалифицировать как пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Специалист-психолог исследует публикацию с точки зрения ее воздействия на сознание потребителя.



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Обличающая роль



Мониторингом интернета на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений занимается Роскомнадзор. Граждане или организации могут обращаться в ведомство в случае обнаружения фактов такой пропаганды в Сети.



- Правоохранительные органы и прокуратура уполномочены инициировать перед судом вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 6.21 КоАП РФ, если совершенное деяние не уголовно наказуемое, - говорит адвокат Жубанова.



Важно то, что закон не запрещает подобный контент в принципе, но к авторам, правообладателям, СМИ и шоу-бизнесу предъявляются определенные требования по времени его демонстрации и потенциальной аудитории. Таким образом сохраняются гарантированные ст. 29 и ст. 44 Конституции свобода производства и распространения информации и свобода творчества, но, согласно ст. 55 Основного закона, защищается общественная нравственность.



- Информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться в телеэфире только после 23:00 и при маркировке "18+", - пояснила Жубанова.



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Она напомнила, что 1 сентября 2021 года крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию о безопасности детей в интернете. Она предполагает ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту.



- Документ подписали "Яндекс", VK (ранее Mail.ru Group), "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком".



За церемонией подписания документа по видеосвязи из Владивостока наблюдал российский президент.



- Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних наносит непоправимый вред культуре, традициям, обычаям и мировоззрению российских народов, так как исторически нетрадиционные сексуальные отношения на территории России никогда не приветствовались, - говорит адвокат Жубанова.



Счет в пользу пропагандистов



Практика показывает, что предусмотренные законом санкции в их нынешнем виде не в силах ограничить гей-пропаганду в медиапространстве, считает Юрий Дегтярев, основатель креативного агентства My Duck’s Vision.



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- Гомосексуальная тематика станет хайповым инструментом для шоу-бизнеса, - рассказал медиатехнолог "Известиям". - Нынешняя сумма штрафа для подавляющего большинства представителей шоу-бизнеса - смехотворна и больше похожа на инвестицию в омолаживающую процедуру, продлевающую внимание публики еще на одно поколение вперед. Заплатив штраф в миллион рублей, они получают медийный охват инфоповода и бесплатное упоминание бренда в сотнях СМИ. Хайп есть, при этом экономия огромная. "Муз-ТВ" оштрафовали, но обеспечили им столь мощную волну дополнительного внимания, что все с лихвой отобьется привлеченными новыми спонсорами и партнерами.



Известный поэт-песенник Илья Резник, комментируя ситуацию "Известиям", сказал, что некоторые артисты бросают вызов обществу "своей нецензурной бранью, моральной неопрятностью, вызывающим бескультурьем и отсутствием интимного стыда". То, что было представлено на премии "Муз-ТВ", он назвал "открытой пропагандой гей-культуры".



Несколько общественных организаций и политических деятелей уже высказались за ужесточение наказания за пропаганду гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних. Особенное возмущение у консервативно настроенной общественности вызвало полученное "Муз-ТВ" разрешение на празднование дня рождения канала в Государственном Кремлевском дворце 19 ноября.