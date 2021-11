Тайна "испанского гриппа" 1910-20-х гг. до сих пор не раскрыта. Что это было?

12:11 20.11.2021 САМОЕ КРУПНОЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА УБИЙСТВО ДО СИХ ПОР ОСТАЕТСЯ НЕРАССЛЕДОВАННЫМ



ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Вековая тайна испанского гриппа постепенно раскрывается только в наше время. Есть серьезные подозрения, что пандемия была – вольно или нет – спровоцирована новейшими на тот момент медицинскими препаратами, которые выпускали Рокфеллер и Гейтс.



Какое бедствие страшнее?



Считается, что самые большие людские потери человечество понесло в результате двух мировых войн прошлого века. Суммарные потери на полях сражений и гражданского населения в Первой мировой войне (1914-1918) превысили 20 млн человек. Суммарные потери во Второй мировой войне (1939-1945) оцениваются более чем в 50 млн человек.



При этом, однако, забывают о такой масштабной трагедии ХХ века, как эпидемия так называемого испанского гриппа (испанки), которая в 1918-1920 годах, по разным оценкам, унесла от 50 млн до 100 млн человеческих жизней. Забывают, вероятно, по той причине, что людские потери в войнах являются "рукотворными", а вот испанка – явление, которое, как принято считать, имеет природные причины.



Списывают все на "заразу" (чаще всего вирусного происхождения), иногда уточняя, что голод, холод и другие беды военного времени ослабили иммунитет людей, они стали более восприимчивыми к разным инфекциям. А коль испанский грипп имел "естественное" происхождение, то историки, которые занимаются поисками ответов на вопросы "кто виноват?", вообще часто оставляют его за кадром своих исследований, рассматривая эпидемию лишь как "фон", на котором происходили грандиозные военные и политические события типа крупных сражений, переговоров, международных конференций и др.



Бан XX века



Между тем такой подход, с точки зрения некоторых исследователей, сомнителен и даже вреден. Оказывается, имеется альтернативная точка зрения на происхождение испанки – версия ее "рукотворности". О ней некоторые медики (а также политики) задумались еще более столетия назад, когда испанка бушевала в Европе, Америке и других частях света. Но на протяжении целого века эту версию, выражаясь современным языком, банили.



Интерес к испанскому гриппу сильно вырос в марте 2020 года – тогда появилось большое количество публикаций и выступлений, посвященных бедствиям прошлого века. Но и тогда все материалы исходили из привычной трактовки естественного происхождения заразы, которую называли одной из разновидностей вирусного гриппа.



И лишь изредка пробиваются голоса тех, кто настаивает на версии рукотворной природы страшной болезни. И знакомство с этой альтернативной версией может оказаться весьма интересным.



Подозрения Элеоноры



Из доступных мне источников о "рукотворной" природе испанки прежде всего хочу назвать работы американки доктора наук Элеоноры Макбин (Eleanor McBean, 1905-1989), которая общалась со многими свидетелями событий, связанных с испанкой в США. Ее перу принадлежит целый ряд книг, в которых она подвергает жесткой критике сложившуюся тогда в стране систему здравоохранения и медицины. Она описывает, как на смену натуропатии (медицина, использующая препараты природного происхождения) пришла аллопатия. Последняя базируется на препаратах, которых нет в природе, то есть на химических и биотехнологических препаратах, которые человек сам изобретает и производит. Долгосрочные последствия применения таких препаратов неизвестны, зато они обеспечивают очень высокую прибыль их производителям. Так в начале ХХ века зарождалась современная фармацевтическая промышленность, Big Pharma.



У ее истоков стоял американский миллиардер Джон Рокфеллер. Правой рукой миллиардера стал Фредерик Гейтс, который организовал революционную реформу американского здравоохранения и медицинского образования, заложив фундамент современной фармацевтической промышленности – в том числе массового производства вакцинных препаратов.



Все это описано в книгах Элеоноры Макбин: "The Poisoned Needle: Suppressed Facts about Vaccination" ("Отравленная игла: скрываемые факты о вакцинах"); "Vaccines: The Biggest Medical Fraud in History. History of Vaccination. Book 26" ("Вакцины: Величайший медицинский обман в истории. История вакцинации. Книга 26"); "The Hidden Dangers in Polio Vaccine" ("Скрытые угрозы вакцины против полиомиелита"); "The Flu: 1918 and Now" ("Грипп: в 1918 году и сейчас"); "Swine Flu Expose" ("Разоблачение свиного гриппа").



Во всех своих работах Макбин говорит об испанке как о рукотворной эпидемии, спровоцированной Фредериком Гейтсом и Джоном Рокфеллером, а более конкретно – теми вакцинами, которые производили их предприятия.



Так, в последней из названных книг (вышедшей в 1977 году) глава 2 называется "The Spanish Influenza Epidemic of 1918 was caused by vaccinations" ("Эпидемия испанского гриппа была порождена вакцинациями"). Подзаголовок главы: "I was an on-the-spot observer of the 1918 influenza epidemic" ("Я была непосредственной свидетельницей эпидемии гриппа 1918 года"). В этой главе она вспоминает детали событий того времени (личные воспоминания), которые дополняют материалы чисто медицинского и научного характера. Книга "Разоблачение свиного гриппа" писалась в 1976 году, когда в Америке раскручивалась истерия по поводу так называемого свиного гриппа, который власти сравнивали с испанкой.



Теория Кевина Барри



Перенесемся в наше время. В безбрежном информационном океане интернета и социальных сетей вижу отдельные проблески пробивающейся правды о событии вековой давности, называемом "испанка". Вот на англоязычном сайте Vaccine Impact статья с интригующим названием: "Did a Military Experimental Vaccine in 1918 Kill 50-100 Million People Blamed as "Spanish Flu"?" ("Убила ли военная экспериментальная вакцина в 1918 году 50-100 млн человек, обвиненных в испанском гриппе"?). Публикация увидела свет три года назад, она была приурочена к печальному вековому юбилею начала пандемии испанки. Автор статьи – Кевин Барри (Kevin Barry), президент некоммерческой организации First Freedoms, Inc., которая борется против нарушений американской конституции и попрания прав человека в США.



На путь борьбы с вакцинациями Барри встал, когда один из его сыновей после такой процедуры стал инвалидом. Кевин Барри – единомышленник известного правозащитника и борца против опасных вакцинаций Роберта Кеннеди-младшего (племянника убитого в 1963 году американского президента Джона Кеннеди). В 2015 году Кевин Барри издал книгу "Vaccine Whistleblower: Exposing Autism Research Fraud at the CDC" ("Информатор вакцины: разоблачение мошенничества в исследованиях аутизма CDC") [CDC – медицинский регулятор США – В.К.]. Предисловие к ней написал Роберт Кеннеди-младший. В указанной книге, а также в своих выступлениях Кевин Барри вспоминает испанку столетней давности как преступление более масштабное и страшное, чем даже подготовка и провоцирование двух мировых войн. Представлю резюме упомянутой выше статьи.



Первое. Во время Первой мировой войны от болезней погибло больше солдат, чем от пуль. Ключевыми в статье являются следующие слова: "Эксперимент с бактериальной вакциной 1918-1919 годов, возможно, убил 50-100 млн человек".



Второе. Испанка не была вирусным гриппом. Согласно исследованию, проведенному в 2008 году Национальным институтом здравоохранения США, "преобладающим" убийцей в 1918-1919 годах была бактериальная пневмония. В указанном исследовании "Deaths from Bacterial Pneumonia during 1918–19 Influenza Pandemic" отмечается, что бактериальная пневмония оказалась причиной смерти в 92,7% всех вскрытий 1918-1919 годов умерших с диагнозом испанки.



Третье. Название эпидемии дезориентирует. Первые случаи заболевания зарегистрированы не в Испании, а на военных базах США. Эксперимент с бактериальной вакциной начал проводиться на солдатах в Форт-Райли, штат Канзас. Это один из военных эпицентров эпидемии. Эпидемия заслуживает названия "американка".



Четвертое. "Сырьем" для производства сывороток, антитоксинов и вакцин, которыми пичкали военнослужащих, были лошади. Из одной и той же "бочки" черпали сырье для приготовления препаратов против дифтерии, столбняка, менингита и др.



Пятое. Производством сывороток и вакцин занимался Институт медицинских исследований (ИМИ), который был создан в 1901 году миллиардером Джоном Рокфеллером и которым руководил Фредерик Гейтс.



Шестое. Во время Первой мировой войны Институт Рокфеллера также отправил аналогичные партии сыворотки против менингококка (бактериальная форма менингита), использованной в Форт-Райли, в Англию, Францию, Бельгию, Италию и другие страны.



Седьмое. Вакцинированные американские солдаты стали разносчиками бактериальной пневмонии в Европе и других странах мира, куда они были посланы после того, как США в апреле 1917 года объявили о вступлении в войну. А вернувшись домой, продолжили свою невольную деятельность на родине.



Восьмое. Запасы прививочных препаратов, созданных Рокфеллером, Гейтсом и Ко., были велики. Поэтому ими потчевали не только военных, но и гражданское население США после того, когда было объявлено об окончании Первой мировой войны (ноябрь 1918 года). Со всеми отсюда вытекающими последствиями.



Декларация зависимости



Для тех, кому версия происхождения испанки Кевина Барри не показалась фантастической, предлагаю дополнительный источник на эту же тему: "The 1918 "Spanish flu": Only the vaccinated died" ("Испанский грипп 1918 года: умерли только вакцинированные"). Это название блога, который ведет известный в США общественный деятель, просветитель, активный борец за восстановление попранной конституции США доктор Сэл Мартингано (Dr. Sal Martingano), автор нашумевшей в Америке книги "The declaration of dependence" ("Декларация зависимости"). Ее подзаголовок: "A Betrayal of the American Dream – Book one: Media and the Government" ("Предательство американской мечты – Книга один: средства массовой информации и правительство"). Надо полагать, что автор планирует продолжать свою работу.



Посетителя сайта встречает следующее обращение Сэла Мартингано:



Этот блог не направлен против вакцины. Я хочу призвать читателей внимательно прочитать документацию, проявить должную осмотрительность и не принимать слепо все, что нам говорят. Вы были бы удивлены или обеспокоены, узнав, что испанский грипп 1918 года не имел ничего общего с Испанией и, возможно, вовсе не был гриппом? Что ж, держитесь крепче, вас ждет тяжелая поездка!



Блог этот интересен и полезен тем, что содержит ссылки на многие источники, в том числе на работы уже упоминавшейся Элеонор Макбин. Эти источники могут помочь наиболее пытливым докопаться до многих интересных деталей вековой давности и получить более правильное представление об истории Первой мировой войны.



Да и всего человечества в целом. Источник - tsargrad.tv

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637399460

Новости Казахстана

- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки в Налоговый кодекс

- 22 ноября 2021 г. начнется ревакцинация против коронавируса

- Темпы восстановления экономики Казахстана за 10 месяцев ускорились до 3,5% - А. Мамин

- В 2022 году Правительство разработает 31 законопроект

- А. Мамин поблагодарил казахстанцев за активное участие в переписи населения

- На фоне гибели шахтеров, "акжоловцы" заявили о необходимости возврата пенсионного возраста для рабочих опасных профессий

- Кадровые перестановки

- Партия "Ак жол" требует решить дефицит нефтепродуктов и угля, а также ввести регулирование цен в этой сфере

- В Казахстане запущено производство топлива для атомных электростанций

- "Я сторонник диалога"