 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Орел, дракон и мудрый медведь. Байден и Си договорились договариваться о невозможном
12:24 20.11.2021

ОРЕЛ, ДРАКОН И МУДРЫЙ МЕДВЕДЬ. БАЙДЕН И СИ ДОГОВОРИЛИСЬ ДОГОВАРИВАТЬСЯ О НЕВОЗМОЖНОМ

СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ

Три с половиной часа виртуального общения президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, "живых" саммитов между которыми еще не было, не привели, как и ожидалось, ни к каким прорывам. Менять свою политику ни Вашингтон, ни Пекин не желают. Ни один из главных раздражителей в двусторонних отношениях устранен не был. Практически все спорные вопросы остались нерешенными. Усилия сторон были направлены лишь на то, чтобы создать защитные барьеры для избежания серьезного лобового столкновения. Но и тут нет никаких гарантий. Для России это хорошо.

В самом начале переговоров президент США заявил председателю КНР: необходимо сделать так, чтобы "соперничество между двумя странами не обернулось конфликтом – намеренным или непреднамеренным". А для этого нужно установить "защитные барьеры", позволяющие Вашингтону и Пекину открыто обсуждать разногласия, чтобы вести "прямую конкуренцию", не переходящую в конфронтацию. Президент США имел в виду, что соперничество с Китаем должно быть управляемым и контролируемым, чтобы не завершиться однажды войной, в которой американцы ничего не получат, а китайцы получат Тайвань, чтобы затем на полвека, а то и сто лет прочно связать свою судьбу с Россией и Евразией.

Не по словам, а по делам

Мысль Джо Байдена была правильной. Только вот китайцы будут судить о действиях США не по словам, а по делам, и вряд ли заранее сообщат американцам о своих планах в ответ на возрастающие прессинг и провокации с их стороны. А провокаций этих хватает:

1. Американцы грозят бойкотом Зимней Олимпиады 2022 года.
2. Посылают с целью запугивания Пекина свои и чужие военные флоты в Тайваньский пролив.
3. Продают оружие и отправили военных инструкторов на Тайвань.
4. Заявляя на словах о признании политики "одного Китая", что Байден подтвердил в ходе переговоров с Си Цзиньпином, подталкивают Тайбэй к "независимости". Они подбивают союзников и ООН теснее общаться и взаимодействовать с Тайванем, подчеркивая тем самым, что это отдельное от КНР государство, что вскоре и предстоит оформить.
5. Американцы создали антикитайские блоки AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США) и QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности – Австралия, Индия, США, Япония), осуществляя окружение Китая и создавая угрозу его международным коммуникациям со всех сторон, кроме севера.
6. Вашингтон нагло вмешивается во внутренние дела КНР, мутя воду в Гонконге, Тибете и Синьцзяне, распространяя в том числе миф об "уйгурском геноциде".
7. Американцы постоянно трубят о нарушении "прав человека" и подавлении всевозможных свобод в Китае.
8. Хотят "повесить" на КНР ответственность за появление COVID-19.
9. Оказывают прессинг на китайских ученых, в том числе проводя их "зачистку" в собственном академическом сообществе.
10. Дискриминируют китайский бизнес, в том числе тарифными мерами и мешая экономическому сотрудничеству КНР с другими странами.

Все это не просто недобросовестная конкуренция – это намного хуже. Но совершенно не удивительно, поскольку Китай, который в Вашингтоне подозревают в намерении в ближайшие десятилетия сместить и заместить США в роли мирового гегемона, рассматривается американцами как враг номер 1.

Все осталось по-прежнему

Весьма показательно, что от этих планов, за исключением лицемерного и неискреннего признания политики "одного Китая", Байден в ходе виртуальных переговоров с Си не отказался. Согласно заявлению Белого дома, он "выразил обеспокоенность по поводу действий КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также по поводу прав человека в целом", "подтвердил важность свободы судоходства и безопасных полетов" в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил о "неизменной решимости" Вашингтона выполнять свои обязательства в этой обширной географической зоне.

Кроме того, Байден – прямо как Трамп – "четко заявил о необходимости защищать американских рабочих и промышленность от несправедливой торговой и экономической практики КНР". После завершения переговоров Байден подтвердил журналистам из пресс-пула Белого дома, что США не откажутся от практики отправки военных кораблей в Южно-Китайское море и что китайцам "не запугать" Вашингтон на этот счет.

Понятно, что так не договариваются. Так определяют "красные линии", нарушать которые нельзя. Китайцы заявили об этом после переговоров совершенно открыто, по поводу Тайваня прежде всего.

Мы проявляем терпение и максимальную искренность, прилагаем все усилия для перспективы мирного объединения. Однако если выступающие за независимость Тайваня сепаратистские силы своими провокациями вынудят нас или же они перейдут красную черту, то нам придется принять решительные меры,

– подчеркнул Си Цзиньпин. Лидер Китая повторил, что в мире существует только один Китай, Тайвань является его неотъемлемой частью, власти КНР – его единственным легитимным правительством, а "воссоединение с Тайванем является общим чаянием всех дочерей и сыновей китайской нации".

Байден же в ответ попросту соврал, что США якобы не поощряют нынешнее тайваньское правительство к объявлению независимости, но при этом предупредил Пекин, что США выступают "против односторонних действий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности в Тайваньском проливе". Иными словами, против любых попыток Китая вернуть Тайвань.

Дальше ехать некуда.

"Барьеры" и больше ничего

Предложенные Си по итогам переговоров принципы отношений с США совершенно нереалистичны, и сам он это, безусловно, понимает. Как могут стать основой отношений с США "взаимное уважение", "неконфронтация" и "взаимная выгода", если ничего такого американцы не признают даже на словах, не говоря уже о делах? Как могут США отказаться от попыток "политизировать вопросы китайско-американских торгово-экономических отношений" и прекратить "оказывать давление" на китайские предприятия? Никак, пока ощущают себя достаточно сильными.

Тем более что и Китай будет, по словам Си Цзиньпина, "защищать государственный суверенитет, безопасность и свои интересы развития". Поэтому никакого "возвращения американской политики в отношении Китая на рациональный и прагматичный путь" не предвидится. Хотя бы потому, что США сейчас безнадежно расколоты, даже нынешняя американская администрация, внутри которой есть несколько подходов к Китаю – более жесткий (госсекретарь Энтони Блинкен) и более мягкий (советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан). А для республиканцев в Конгрессе Китай – это вообще смертельный, экзистенциальный враг. Как они могут договориться, если КНР ставит во главу угла государственный суверенитет, а США – пресловутый "мировой порядок, основанный на правилах", то есть собственном мировом господстве? И в ближайшие 10-20 лет тут ничего не поменяется.

Что с того?

Таким образом, конфронтация КНР с США обеспечена на десятилетия вперед, что открывает позитивные возможности для России – и в плане углубления и развития всесторонних отношений с Китаем, нуждающимся в русских как в надежном тыле, так… и с США, которым придется сконцентрироваться на конфронтации с Пекином и будет не слишком до России; более того, каждая из сторон будет стараться привлечь русских на свою сторону. Если Турция и Казахстан успешно играют с нами в "многовекторность", почему нам не применить тот же прием?

А что касается американо-китайских отношений, то пора бы Штатам организовать тихую эвакуацию с Тайваня уникальных производств и специалистов – иначе все достанется Китаю. И вообще начать постепенно учиться вежливо жить в многополярном мире, занявшись колоссальными собственными проблемами.

Источник - tsargrad.tv
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637400240
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