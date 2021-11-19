 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызстан отжал-таки золотой рудник "Кумтор" у канадской Centerra Gold
12:35 20.11.2021

20 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Centerra Gold официально заявила, что рудник "Кумтор" больше ей не принадлежит

Глава кабинета министров Акылбек Жапаров выступил с заявлением по ситуации вокруг месторождения Кумтор. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, несколько часов назад, поздно вечером 19 ноября, после завершения биржевых торгов, компания Centerra Gold Inc. признала, что им больше не принадлежит месторождение Кумтор. Она списала со своей балансовой стоимости $926 миллионов и отразила факт потери контроля над рудником "Кумтор".

Решение было принято Centerra Gold Inc. по требованию комиссии по ценным бумагам провинции Онтарио (Канада).

"Кыргызское правительство с самого первого дня призывало менеджмент компании Centerra Gold Inc. признать нанесение огромного ущерба природе и экономике нашей страны. Мы считаем: международное сообщество скоро убедится в том, что речь не идет об ущемлении интересов инвесторов. Кабинет министров будет продолжать активно отстаивать верховенство закона и национальные интересы народа Кыргызской Республики", - заявил Акылбек Жапаров.

Источник - 24.kg
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