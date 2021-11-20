 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вонючка. Российский "Газпром" опровергает - это не он испортил воздух в Бишкеке
12:40 20.11.2021

20 ноября 2021
Официальное сообщение ОсОО "Газпром Кыргызстан" по поводу запаха газа в Бишкеке

Официальное сообщение ОсОО "Газпром Кыргызстан" по поводу запаха газа, который появился в некоторых частях города.

От жителей разных районов столицы поступили сообщения о том, что на улице чувствуется сильный запах газа. "Газпром Кыргызстан" отреагировал на эти заявки оперативно.

Специалисты аварийной службы "Бишкекгаза" выезжали на места и с помощью специальных газоанализаторов на протяжении нескольких дней проверяли все газовые и канализационные колодцы, замеряли уровень загазованности воздуха. По итогам этих обследований наличия природного газа - метана - в компонентном составе воздуха не обнаружено.

Кроме того, диспетчеры аварийной службы компании наблюдают за давлением газа в системе газопроводов на круглосуточной основе. В настоящее время утечки газа нигде нет. Все объекты предприятия работают в штатном режиме.

Источник - 24.kg
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