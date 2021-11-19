Что такое Центр таджиков в Москве и почему задерживают его сотрудников?

12:46 20.11.2021 Мазхаб Джума, Asia-Plus



Полиция в офисе Центра таджиков в Москве



После экстрадиции из России в Таджикистан, задержания и осуждения Иззата Амона - главы Центра таджиков в Москве, активизировались слухи и другие сообщения об экстрадиции и возобновлении дела против других членов центра в Таджикистане.



Центр в Москве был закрыт в августе 2021 года, и сейчас не работает, но преследования продолжаются и сохраняется вероятность экстрадиции его бывших сотрудников.



"Азия-Плюс" поинтересовалась у бывших сотрудников центра, что это за организация и почему она подвергается уголовному и даже политическому (по словам самих сотрудников центра) преследованию?



Чем занимался Центр таджиков в Москве?

Сведущие связывают успех центра с его бывшим главой Иззатом Амоном и его юридической помощью мигрантам. Говорят, именно Иззат Амон является причиной задержания и экстрадиции других сотрудников.



48-летний Иззат Амон с 1996 года является гражданином России и с 2010 года помогал таджикским мигрантам в России: зарегистрироваться в государственных органах России, найти работу и жилье.



Три года назад он объявил, что открыл в Москве Центр таджиков и готов помочь мигрантам. Ежедневно в соцсетях и СМИ публиковалась информация и статьи об оказании правовой или даже финансовой помощи нуждающимся мигрантам.



Один из основателей центра - Бахтовар Джумаев, который после экстрадиции и ареста Иззата Амона, взял управление центром на себя, говорит, что официально начал работать в нем в 2019 году.



"Нашей целью была только помощь трудовым мигрантам, у нас не было никакой нелегальной работы, мы не вели никакой политической деятельности. Ежедневно оказывали юридическую помощь более 100 таджикским мигрантам. После ареста Иззата Амона началось преследование сотрудников центра, поэтому мы решили приостановить его деятельность. Последним рабочим днем центра было 30 августа 2021 года", - сказал Джумаев "Азия-Плюс".



Иззат Амон

фото: соцсети

По его мнению, именно резкие политические заявления бывшего руководителя центра разозлили таджикские власти, и они начали "охоту" на других сотрудников.



"После того, как Иззат и еще несколько человек присоединились к центру, они сказали, что вы создали центр, чтобы выйти на политическую арену Таджикистана, - сказал Бахтовар. - Мы сказали, что вся наша работа прозрачна, мы и правительство не критиковали".

Он утверждает, что даже в своих выступлениях они просили мигрантов спрашивать о своих проблемах, а не задавать вопросы о политике.



Бахтовар Джумаев

источник: соцсети

По словам еще одного бывшего сотрудника центра - Сухроба Джахона, первыми сотрудниками центра были Иззат Амон и Бахтовар Джумаев, а другие сотрудники были наняты на добровольной основе.



"Никто из сотрудников центра не получал зарплату. Все наши услуги были прозрачными, как стекло", - сказал Сухроб Джахон.



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За исключением Бахтовара Джумаева и Иззата Амона, всего в таджикском центре работало около пяти человек, которые часто отсутствовали в офисе.



О регистрации центра официальной информации нет.



Некоторые его работники заявили, что центр зарегистрирован в России, но официальную документацию предоставить не смогли.



Следует отметить, что в октябре 2020 года московская полиция провела рейд в офисе центра. В ордере на обыск говорилось, что Иззат Амон якобы "пропагандировал религиозный экстремизм".



Против кого началась "охота"?

После ареста Иззата Амона первое уголовное дело в Таджикистане было возбуждено в отношении Бахтовара Джумаева. Сам Бахтовар отрицает обвинения.



Затем в августе таджикские власти обвинили другого сотрудника центра - Хусейна Ишанкулова в "публичном призыве к экстремистской деятельности с использованием СМИ или Интернета".



По словам самого Ишанкулова, против него возбуждено дело за видеообращение к мигрантам в поддержку Иззата Амона, которые потом собрались в Москве. Он отверг обвинения и прекратил сотрудничество с центром.



Хусейн Ишанқулов

источник: соцсети

На прошлой неделе появились сообщения об аресте Мухаммадхона Эгамова и его возможной экстрадиции из России в Таджикистан.



Коллеги говорят, что его арест связан с сотрудничеством с Иззатом Амоном, но, по словам родственников, "он не имел отношения ни с центром, ни с Иззатом Амоном, а просто занимался бизнесом".



Бахтовар Джумаев говорит, что, возможно, Мухаммадхон уже экстрадирован в Таджикистан и содержится в одном из изоляторов страны.



Сам Бахтовар тоже говорит, что ему угрожает арест, лишение российского гражданства и экстрадиция в Таджикистан.



Кроме того, как минимум двое бывших сотрудников центра пожаловались на то, что по запросу Таджикистана Россия может лишить их гражданства и экстрадировать в Душанбе.



Шухрат Кудратов обеспокоен возможной экстрадицией в Таджикистан

Сухроб Джахон и адвокат Шухрат Кудратов также были осведомлены о том, что могут быть доставлены в Душанбе, но пока не получили никакой официальной информации.



Однако говорят, что группа сотрудников МВД Таджикистана находится в Москве и ведет переговоры с российскими властями об их экстрадиции.



Шухрат Кудратов заявил, что его подозревают в сотрудничестве с запрещенным в стране Национальным альянсом, Коалицией оппозиционных групп в Европе, но отрицает это и не знает, на чем основано такое обвинение.



Свое сотрудничество с Центром таджиков он тоже считает одной из причин его экстрадиции в Таджикистан.



Шухрат Кудратов

Asia-Plus, архивное фото

"Наблюдения показывают, что те, кто помогает таджикским мигрантам в России, того сначала лишают гражданства, а затем экстрадируют в Таджикистан", - сказал он.

Теперь, указывая на судьбу Иззата Амона, Кудратов говорит, что он тоже является гражданином России, однако статус гражданства РФ не может стать преградой для экстрадиции.



В 2014 году власти Таджикистана арестовали Шухрата Кудратова по обвинению во взяточничестве. В январе 2015 года Душанбинский городской суд приговорил его к девяти годам лишения свободы, но позже Верховный суд заменил приговор и сократил его до трех лет и восьми месяцев.



Он рассказал, что с осени 2020 года по август этого года по приглашению Иззата Амона работал юристом в центре и только помогал трудовым мигрантам.



Во всем виноват Иззат Амон?

Работники Центра таджиков в Москве считают, что именно резкие политические выступления и критика действующей власти со стороны бывшего главы центра Иззата Амона привели к аресту и "охоте" на работников организации.



"Нам сказали, что те, кто был активен в видеороликах с Иззатом, сами приедут в Таджикистан или их "привезут". Это при том, что у них нет причин задерживать нас", - рассказал один из них на условиях анонимности.



По его словам, таким способом власти хотят запугать их и прекратить деятельность центра.



"Этого центра больше нет. Но если в семье виноват только один, не следует же арестовывать всех членов семьи", - считает он.



Иззат Амон и Сухроб Джахон

фото: соцсети

Но Сухроб Джахон говорит, что власти и посольство знали о деятельности центра и в трудные времена коронавируса просили их реализовать некоторые из своих программ:



"Мы всегда были рядом с посольством и народом. Не занимались тем, о чем не были бы осведомлены власти. Многочисленные услуги центра, возможно, не пришлись кому-то по душе, что привело нас к такой участи".



"Опасаются лидеров"

Шухрат Кудратов говорит, что тот, кто помогает мигрантам в России, пользуется популярностью у мигрантов, и Иззат пользовался этим.



"В правительстве Таджикистана есть люди, которые не хотят, чтобы люди помогали мигрантам, завоевали популярность и поддержку среди них. То есть, группа государственных чиновников не хочет, чтобы среди мигрантов появился лидер. Дело Иззата показало, что он пользуется популярностью среди мигрантов, ведь для его поддержки мигранты устроили митинг", - сказал Кудратов.

Шухрат Кудратов также говорит, что именно политические заявления и деятельность Иззата Амона стали причиной того, что таджикские власти стали больше уделять внимание работникам центра.



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По его словам, посольство и консульство Таджикистана в России мигрантам не помогали и тогда мигранты обращались в центр. Чтобы уничтожить центр, Иззат был заключен в тюрьму, а на других сотрудников оказывалось давление.



Бывшие сотрудники центра заявляют, что не собираются покидать Россию и не верят, что судьба главы центра может повториться с ними.



Однако Бахтовар Джумаев намерен обратиться с письмом к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и соответствующим властям Таджикистана, чтобы рассказать им правду.



"Такие действия властей приводят к росту недовольства среди народа. Никому это невыгодно. Один только арест Иззата возмутил сотни молодых людей", - добавил Бахтовар Джумаев. Источник - asiaplustj.info

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