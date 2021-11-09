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Остров Невезения, или Битва за Тайвань. Предыстория, Красные линии, Прогнозы
13:25 20.11.2021

Битва за Тайвань. Предыстория
Александр Савельев
9 ноября 2021

Недавняя перепалка между Вашингтоном и Пекином из-за военной активности США в Тайваньском проливе и многочисленных вылетов боевой авиации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) ожидаемо вызвала повышенное внимание и интерес в мире.

Президент Байден заявил, что США обязаны защитить Тайвань в случае военной агрессии со стороны Китая. Пекин, для которого воссоединение с Тайванем является одним из главных национальных приоритетов еще со времен председателя Мао, предсказуемо ответил резко, предложив Вашингтону на практике реализовать политику одного Китая и отказаться от поддержки сепаратистских сил.

Тайбэй ограничился выражением надежды на поддержку США в случае развития событий по военному сценарию, но каких-либо действий по провозглашению независимости острова не произошло.

Нынешнее обострение только формально связано с демонстрацией Китаем своих возросших возможностей - боевая авиация КНР в течение недели совершила около 200 вылетов в направлении Тайваня, но при этом ни разу не нарушила его воздушное пространство. Несколько боевых самолетов Китая при этом попали в зону действия тайваньской системы ПВО, что и стало поводом для обострения. Воздушное пространство острова, который КНР считает своей территорией, с чем согласны большинство стран, включая США, нарушено не было.

Пекин, в свою очередь, раздражен настойчивой поддержкой США тайваньских властей, включая регулярную демонстрацию флага в Тайваньском проливе и продажу оружия.

И Пекин, и Тайбэй придерживаются политики единого Китая, конфликт между ними - спор о легитимности власти, это застарелый гражданский, а не международный конфликт.

В XIX веке Китай стал объектом экономической и военной агрессии европейских и японских колонизаторов. Так называемые опиумные войны и пороки государственного управления привели к деградации китайской государственности и сделали неизбежным слом старого строя.

Империя Цин пала в 1911-1912 годах, еще до начала Первой мировой войны. К власти пришел Сунь Ятсен, основатель партии Гоминьдан. Сунь Ятсен придерживался националистических взглядов, выступал за "единый и неделимый" Китай, в то же время состоял в переписке с В. И. Лениным, считал его своим учителем и интересовался ходом социалистических преобразований в России после Октябрьской революции. Он умер незадолго до знаменитого Северного похода, в котором будущие непримиримые противники - Гоминьдань и Коммунистическая партия Китая (КПК) выступили союзниками в военных действиях против остатков монархических сил империи Цин.

Сунь Ятсен до сих пор остается общенациональной фигурой, непререкаемым авторитетом и для КНР, и для Тайваня. Национальное начало побеждает идеологическое.

Тем не менее конфликт между национально-буржуазным Гоминьданом и КПК был неизбежен. СССР оказывал помощь Гоминьдану во время китайской гражданской войны, известный военачальник и будущий маршал В. К. Блюхер служил советником при правительстве Гоминьдана и организовывал поставки вооружения.

По мере нарастания противоречий между Гоминьданом и КПК советское руководство, в соответствии со своими принципами, решило поддержать китайских коммунистов. Это было не только политическое, но и прагматичное решение - КПК стала реальной силой, под ее контролем находилось несколько ключевых регионов Китая.

Непримиримые противники объединились против Японии в войне 1937−1945 годов, которая стала частью Второй мировой войны и нашей Великой Отечественной. Но после победы, после защиты от агрессии единого Китая гражданский конфликт продолжился.

Уже в конце Второй мировой войны обозначились позиции ведущих держав - США поддержали Гоминьдан, СССР - КПК и КНР. С американской помощью в 1949 г. остатки гоминьдановских войск были эвакуированы на Тайвань.

В китайской истории началась новая эпоха.

Международный характер конфликту придала поствоенная ситуация и холодная война. Тайвань, контролируя только свой остров, даже жестче Пекина относится к вопросам территорий. До сих пор оспаривается независимость Монголии (МНР).

По мере экономического развития КНР и с реформами Дэн Сяопина началось бурное развитие торгово-экономических и гуманитарных связей материка и острова. Объем накопленных инвестиций Тайваня на материке - под 200 млрд долл., КНР является его крупнейшим внешнеторговым партнером - от трети до половины оборота. Студенты КНР обучаются в тайваньских вузах, идет научно-образовательный обмен.

Пекин и Тайбэй объективно не заинтересованы в обострении отношений, тем более в военном обострении. Жесткость риторики обусловлена в первую очередь внутриполитическими обстоятельствами. В КНР в ноябре пройдет пленум ЦК КПК, на котором, видимо, будут сформированы подходы к предстоящему уже в следующем году съезду, который или продлит беспрецедентные со времен Мао полномочия Си Цзиньпина, или изменит глобальную наступательную и амбициозную позицию Пекина. Поэтому торговля военной угрозой со стороны нынешних руководителей Китая никак не связана с реальным намерением развязать боевые действия.

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Битва за Тайвань. Красные линии
Александр Савельев
17 ноября 2021
Часть вторая

В1949 году китайские коммунисты с помощью СССР полностью взяли под контроль материковый Китай, США эвакуировали своих союзников - Гоминьдан - на Тайвань. Разрыв между бывшими союзниками был неизбежен, Гоминьдан и КПК объединялись дважды только для противостояния общим врагам - остаткам сил Цинской империи и Японии. После поражения Японии США эвакуировали Гоминьдан на Тайвань, КПК с помощью СССР полностью взяла под свой контроль материковый Китай.

Тайбэй до 1971 года представлял Китай в ООН. Но на фоне охлаждения советско-китайских отношений Запад не был против проведения политики "одного Китая", КНР заняла место в ООН и ее Совбезе.

В 1972-м президент США Никсон приехал в КНР и встретился с председателем Мао, в 1979 году, на фоне советской афганской войны страны установили дипломатические отношения. Китай как противник СССР оказался союзником США.

Дальнейший ход истории подтвердил извечную истину - постоянных союзников не бывает. Распад СССР в значительной степени предопределил дальнейший геоэкономический взлет КНР.

Бурное развитие Китая, его становление в качестве мирового лидера, глобальные инициативы, в том числе Новый шелковый путь, поставили США перед необходимостью сопротивляться вызовам своей гегемонии. В этой ситуации и для США, и для КНР Тайвань является объектом, а не субъектом спора.

Для США недопустимо вялотекущее экономическое поглощение КНР Тайваня. Помимо тактических факторов, репутации американской администрации в глазах союзников на фоне откровенно плохо организованного вывода войск из Афганистана и прочих известных факторов, существуют стратегические доводы, по которым поддержка США Тайваня является абсолютным приоритетом для Вашингтона.

Тайвань входит в первые десятки ведущих экономик мира, компании TSMC и UMC являются мировыми лидерами в производстве полупроводниковых изделий, без которых невозможен новый технологический переход, напрямую связанный с так называемой цифровизацией. "Цифра" создает и возможности, и угрозы для любого государства и рядового гражданина от обороны до прав человека, это прекрасно понимают на всех уровнях, обладающих необходимыми знаниями.

В условиях нарастающей геополитической конкуренции США не смогут отказаться от любой, в том числе военной, поддержки Тайбэя. Это бы означало окончательное поражение в мировой гонке и противостоянии с КНР.

Для Пекина Тайвань важен не только как экономический партнер. Накопленные сотни миллиардов инвестиций, сотни тысяч рабочих мест, половина тайваньского товарооборота, ориентированного на Китай, - все это важно, но вторично на фоне военно-политических факторов.

Отказ Пекина от политики "один Китай" приведет к серьезному кризису власти в КНР. Между тем последние события, включая только что прошедший Пленум ЦК КПК, показывают стремление к концентрации власти и готовности противостоять любым вызовам. В контролируемых государством китайских соцсетях открыто звучат призывы военным путем завоевать Тайвань.

Экономические и политические отношения Китая и Тайваня строго и заметно отличимы. Существенное преимущество тайваньцев в уровне жизни определяет их голосование за отделенность от материкового Китая. Растет число голосующих за самоопределение, даже за то, чтобы была принята поправка к конституции, определяющая, что тайваньцы - отдельная нация.

Принятие акта о независимости Тайваня будет означать немедленное вооруженное вмешательство Пекина. Независимый Тайвань - угроза не только внутриполитической ситуации в КНР. "Независимый" Тайвань неизбежно разместит на своей территории военные базы США, что недопустимо для Пекина при любом руководстве и неизбежно приведет к региональной войне, в которую будут ввязаны и Россия, и государства Юго-Восточной Азии.

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Битва за Тайвань. Прогнозы
Александр Савельев
19 ноября 2021
Часть третья

Конфронтация между Китаем и США, в том числе по вопросу Тайваня, вряд ли приведет к открытому военному конфликту. Обе ядерные державы отлично осознают возможные последствия.

Скорее всего, дальнейшее противостояние будет развиваться по двум линиям. Де-факто независимый Тайвань будет осуществлять политический дрейф в сторону США, такие настроения сильны в тайваньском обществе, значительная часть которого опасается и за свой уровень жизни, который существенно выше, чем на материке, и за потерю определенных привилегий, связанных с принадлежностью к западному миру. Недавние волнения в Гонконге только укрепили эти настроения. Тезис, выдвинутый еще Дэн Сяопином "Одна страна - две системы", явно не выдержал испытания временем - он был эффективен для начала объединения, но не обеспечивает длительное сохранение государственного единства. В 2016 г. в Тайване к власти пришла Демократическая прогрессивная партии, настроенная на дальнейшее разделение с КНР.

Несмотря на политический дрейф в сторону Запада, Тайбэй все более зависит от КНР экономически. Почти половина тайваньского экспорта приходится на материковый Китай, со временем этот показатель будет только возрастать, растут инвестиции и число занятых в совместных проектах.

В этой патовой ситуации неизбежны не только взаимные обвинения, носящие скорее предупредительный характер и направленные больше на внутреннюю аудиторию, но и меры военного характера.

Главный союзник Тайбэя - США демонстрирует свой военно-морской флаг в Тайваньском проливе, КНР направляет к берегам острова свою боевую авиацию. Растут риски случайного столкновения с непредсказуемыми последствиями. С учетом того, что ставка в этом противостоянии чрезвычайно высока, даже экзистенциальна - мировое лидерство, - ожидать снижения напряженности не приходится.

Профессор СПбГу В. Н. Колотов считает:

"Еще со времен Второй мировой войны с незначительными изменениями в регионе сохранился по терминологии З. Бжезинского "Восточный стратегический фронт", который развился в полноценный восточно-азиатский сегмент евразийской системы дуг нестабильности. Он соединяет в единую систему проекции силы потенциальные региональные конфликты Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии от Мьянмы до Южно-Китайского моря и далее идет на Север через Тайваньский пролив, спорные территории между Японией с КНР и обеими Кореями, Корейский полуостров и выходит к российским Курильским островам. Контрольным "пакетом акций", отделяющим потенциальные конфликты от реальных военных, обладает Вашингтон. В случае активизации сценария управляемой региональной дестабилизации весь макрорегион имеет вполне реальные перспективы погрузится в пучину "войны без правил всех против всех".

В случае обострения ситуации в Тайваньском проливе неизбежен раскол между странами АСЕАН, поскольку каждая столица будет действовать исходя из своих национальных интересов. Некоторым странам ЮВА, которые не омываются ЮКМ (например, Камбодже), не нужны проблемы с Пекином, а во Вьетнаме и других прибрежных странах не смирились с фактическим запретом лова рыбы и доступа к месторождениям на континентальном шельфе, а также на строительство искусственных островов в спорной акватории. Ряд прибрежных стран утратили территории и акватории в ЮКМ. Ответить в формате "один на один" они Пекину не могут, соответственно, при удобном случае вполне могут поддержать тех, кто выступит против Пекина. Таким образом, в прибрежных странах АСЕАН обиды постепенно оформляются в планы мести Пекину руками американцев, которые, в свою очередь, собираются поставить Пекин "на место" руками обиженных регионалов".

Россия признает Тайвань частью КНР, эта позиция РФ зафиксирована в российско-китайском договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В то же время между островом и Россией существуют определенные неофициальные отношения. Товарооборот составляет около 5 млрд долл. в год, при этом официально проводится как часть товарооборота с КНР. Есть и гуманитарные связи, в том числе по студенческому обмену.

С учетом сложившегося стратегического российско-китайского сотрудничества и обострения российско-американских и китайско-американских отношений, нет сомнений, что Россия останется верна своей позиции в случае дальнейшего обострения ситуации вокруг Тайваня. В то же время прямое участие нашей страны в маловероятном военном конфликте станет возможным только в случае его разрастания до региональных и мировых масштабов.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637403900
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