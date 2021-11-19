Здание филиала МГУ в городе Ош наконец построено. В виде юрты (видео)

13:31 20.11.2021

Здание филиала МГУ в городе Ош наконец построено



Анастасия БЕНГАРД



Здание филиала Московского государственного университета (МГУ) в Оше построено. Об этом 24.kg сообщил проректор ОшГУ Тажимамат Эркебаев.



По его словам, помещение пока не принято у строительной компании. Кроме того, его необходимо оснастить и оборудовать.



"По идее, в приемке должны участвовать представители МГУ, ведь это будет их филиал. Все, что касается обучения студентов, - также прерогатива самого Московского государственного университета. Надеемся, что к началу нового учебного года филиал уже откроется", - отметил Тажимамат Эркебаев.



Строительство велось за счет спецсредств ОшГУ.







Напомним, в марте 2019 года ректор Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что не по их вине филиал вуза не был открыт в КР. Он шесть раз давал согласие, однако со стороны Кыргызстана никаких шагов не предпринято.



В Минобразования и вовсе сказали, что вопрос открытия филиала МГУ на межправительственном уровне не поднимался.



Позднее заведующий отделом внешней политики аппарата главы государства Данияр Сыдыков сообщил, что президент КР лично контролирует вопрос открытия вуза. После чего в Минобразования заявили, что филиал МГУ в Кыргызстане могут открыть уже в 2020-м. Капсулу заложили только в мае прошлого года.



Обучение будет бесплатным. Все основные предметы в филиале будут вести преподаватели из МГУ, помимо каких-то особых предметов, например, истории Кыргызстана. Главные критерии для поступления - хороший аттестат и высокий балл на внутреннем экзамене.



Вопрос об открытии в КР филиала самого престижного российского вуза обсуждался с 2014-го. Сначала открыть его планировали в Бишкеке. Позже было принято решение об открытии филиала МГУ в Оше.