КырПартию "Ата Мекен" рекламируют трансгендеры и ЛГБД. Подстава?

00:02 21.11.2021

Кто снял клипы с участием ЛГБТ под логотипом "Ата Мекена"



Анвар Ажиев



В социальных сетях Кыргызстана распространяются предположительно агитационные видеоролики партии "Ата Мекен" с участием представителей ЛГБТ и транссообщества республики. В видео транслюди рассказывают, что участвовали в курултае, организованном в начале осени партиями "Реформа" и "Ата Мекен", а также объясняют, почему они намерены голосовать за альянс социалистов и "Реформы".



"Это единственная партия, которая поддерживает нас ЛГБТ. Мы есть, мы будем всегда, но над нами идут издевательства. Мы надеемся, что в будущем эта партия окажет нам какую-то помощь. Пока это единственная партия, которая выступает за нас, она дает больше надежды, чем другие партии", - рассказывает трансгендерная героиня одного из роликов, называющая себя именем Лола.



Пользователи социальных сетей, по крайней мере в Facebook, негативно отреагировали на такой агитационный контент. И, понятно почему: в Кыргызстане к представителям ЛГБТ-сообщества большинство простых людей относится, как минимум, с неприятием. Так что едва ли можно считать подобный видеоролик успешным способом привлечь внимание электората.



Вполне возможно, что эти достаточно провокационные видео – работа политических конкурентов "Ата Мекена", которые захотели подпортить партийные рейтинги социалистов среди основной массы населения, не особо разбирающейся в толерантных тонкостях современного мира. Кроме того, упоминание того, что социалисты поддерживают ЛГБТ и транслюдей, скорее всего, должно было лишить партийцев поддержки среди верующих людей.



Впрочем, не исключено, что видео создали сами социалисты. Креативные политтехнологи "Ата Мекена" могли решиться таким образом "обработать" электорат нетрадиционной сексуальной ориентации. В конце концов, додумались же ата-мекеновцы снять дешевый (по своему содержанию и смысловой нагрузке) клип с Омурбеком Текебаевым.



От таких пиарщиков можно ждать чего угодно. Даже того, что видео все-таки было снято и "залито" в Сеть самими партийцами, чтобы потом ата-мекеновцы могли бы разыгрывать из себя жертву: дескать, конкуренты играют нечисто.



Или, как вариант, эти видеоролики были сняты ата-мекеновцами, так сказать, для отчетности. Представителей "Ата Мекена" и "Реформы" нередко обвиняют в связях с западными донорами и в попытках продвигать в КР ценности западного мира. Возможно, клипы должны были доказать спонсорам, что партийцы открыто поддерживают представителей стигматизируемых в КР групп и даже говорят об этом в своей выборной агитации.



Как бы то ни было, сегодня "Ата Мекену" придется как-то реагировать на появление этих видеороликов. Причем, очень аккуратно, поскольку ситуация сложилась весьма непростая. Заявить о прямой поддержке ЛГБТ на этапе предвыборной гонки чревато риском потерять голоса избирателей, придерживающихся традиционных ценностей. С другой стороны, если публично "откреститься" от геев, лесбиянок и трансгендеров, то не поймет либеральная общественность КР и, что гораздо важнее, зарубежные партнеры-доноры, если таковые есть. Задачка, однако.