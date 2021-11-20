 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 21.11.2021
01:57  ОДКБ не знает, что делать: Лукашенко помогает Алиеву громить Армению
01:01  Таджикское телевидение: Отказаться от монополизма ради развития
00:56  Огуречная война между Россией, Украиной, Белоруссией, Турцией закончилась в пользу Франции
00:38  Время сказать Западу "Стоп!" - Юрий Борисов
00:23  На Экибастузской ГРЭС разом сломали 2 основных энергоблока
00:08  КырКабмин учредил чрезвычайную комиссию по борьбе со смогом в Бишкеке
00:06  Британский лев питается падалью, - С.Князев

00:02  КырПартию "Ата Мекен" рекламируют трансгендеры и ЛГБД. Подстава?
Суббота, 20.11.2021
13:31  Здание филиала МГУ в городе Ош наконец построено. В виде юрты (видео)
13:25  Остров Невезения, или Битва за Тайвань. Предыстория, Красные линии, Прогнозы
13:23  Быстрее, выше, срамнее. МОК официально разрешил и даже "порекомендовал" трансгендерам участвовать в Олимпиадах
12:46  Что такое Центр таджиков в Москве и почему задерживают его сотрудников?
12:40  Вонючка. Российский "Газпром" опровергает - это не он испортил воздух в Бишкеке
12:35  Кыргызстан отжал-таки золотой рудник "Кумтор" у канадской Centerra Gold
12:24  Орел, дракон и мудрый медведь. Байден и Си договорились договариваться о невозможном
12:11  Тайна "испанского гриппа" 1910-20-х гг. до сих пор не раскрыта. Что это было?
12:01  Голубые пели: шоу-бизнес завлекает россиян в ряды извращенцев
11:28  КОВИД убил артиста Валерия Гаркалина
10:18  Резервный ход: США и Китай начали наступление на рынок нефти, - О.Белкина
09:43  В Бишкек слетал президент Татарстана Минниханов. Крепить "особые отношения"
09:03  Революционный "класс". Гиперэлите необходима "перманентная революция", - А.Елисеев
08:48  Как планируется продлевать Таш-метро и во сколько это обойдется
08:41  Рукопожатие твердое, стул - жидкий. Стали известны результаты медицинского обследования Байдена
00:53  Слухи о смерти Гюлена обросли загадочными деталями
00:50  Смогут ли Генпрокуратура и Антикор заставить КазМинобороны платить по счетам?
00:39  Мигрантский кризис принес Лукашенко дивиденды, - А.Ходасевич
00:37  Путин и Мирзиеев подписали "комплексную программу экономического сотрудничества"
00:26  Одиозного Ташкентского хокима Артыкходжаева выдвигают в вице-премьеры. Особо ценный краш-кадр
00:18  Мирзиеева в Москве принимают, как родного
00:09  РосПремьер уволил за прогул мамзельку Ксюшу (замминспорта). Кто ж ее назначал (и за что?)
00:01  Экономика, оружие и безопасность – темы переговоров президентов России и Узбекистана, - В.Панфилова
Пятница, 19.11.2021
20:13  У Саакашвили диагностировали болезнь мозга. Кто бы сомневался
19:45  Экскурсия "По следам Елбасы" прошла в Петропавловске
18:41  Умер известный казахстанский журналист Виктор Кияница
18:31  В Байдена вставят колоноскоп. Презом США с утра будет Камала
17:27  Рустам Эмомали распорядился не сносить дом-музей Айни
16:36  Кто распадется раньше: Россия или Украина? - "СП"
16:03  Цифровые магнаты: кто они? - Н.Баженова
16:00  Узбекистан и ЕАЭС. Интеграция есть, хотя и..., - А.Чичкин
15:17  Развал энергохозяйства Казахстана: кто виноват и что делать? - Е.Косенко
15:10  Организация тюркских государств: чем арба лучше телеги? - Е.Сейткемел
15:08  Зачем КазАрмии завод по сборке турецких броневиков?
15:06  Подвиг "панфиловцев" бессмертен! Попытки дегероизировать советскую историю бесплодны, - Ю.Рубцов
15:03  Турецкому президенту вручили карту "Тюркского мира" с половиной территории России
14:57  "Чашка кофею"... РосПевица Марина Хлебникова жутко обгорела и впала в кому после пожара
14:33  Не озорничать! У Узбекистана теперь новый закон "О чрезвычайном положении"
14:19  Рустам Асизбаев возглавил Национальный институт стратегических исследований Кыргызстана
13:52  "Для предателей не должно быть срока давности", - президент Жапаров
13:03  Турецко-польский "Интермариум" и как с ним бороться, - А.Игнатьев
12:26  Конгресс США "прокатил" кандидатуру казашки Омаровой. Припомнили членство в ВЛКСМ и дисер по "Капиталу" Маркса
11:40  Игровая эпидемия (гемблинг) захватывает Мир, - К.Ляпунов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Британский лев питается падалью, - С.Князев
00:06 21.11.2021

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 20.11.2021

Лондон форсирует события на украинском направлении

Лондон ищет любую возможность влезть в чужие дела, если там пахнет выгодой. А на Украине пахнет. Британские военные появились на Украине уже вскоре после государственного переворота 2014 года. В начале 2015 года британские СМИ сообщили, что в Николаеве работают 35 английских военных инструкторов, обучающих ВСУ навыкам ведения боя, анализу разведывательных данных и искусству логистики. Это стало первым случаем открытого оказания западной державой – членом блока НАТО военной помощи киевскому режиму. Средства массовой информации сообщили тогда же, что военную миссию Великобритании планируется расширить до 75 инструкторов.

В 2019 году были подведены первые промежуточные итоги работы британских инструкторов на Украине. По данным британского министерства обороны, английские инструкторы за четыре года подготовили 17.500 украинских военных. Тогда же было объявлено о том, что программа продлевается до 2023 года. Однако англичане спешили. Еще раньше, в 2021 году, стало известно о резком росте масштабов военно-технического сотрудничества между Британией и Украиной.

Британский лев питается падалью

В июне 2021 года британский министр по вопросам военных закупок Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота "Дефендер" подписали меморандум о проекте морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.

Тогда же было объявлено о том, что ВСУ получает от Лондона кредит на 1,25 млрд фунтов стерлингов на развитие вооруженных сил, и в первую очередь флота. Украина намеревалась заказать на эти средства восемь ракетных катеров. Два из них Киев хотел построить на британских верфях, остальные – на украинских. Кроме того, Лондон пообещал провести для Украины поставку двух тральщиков класса "Сэндаун".

Британский лев питается падалью

А самым важным в военном сотрудничестве Лондона и Киева стали договоренности об участии Британии в строительстве на Украине двух военно-морских баз: в Очакове (Николаевская область) и Бердянске (Запорожская область, в непосредственной близости от Донбасса). Британская сторона заявила о намерении взять на себя подготовку плана строительства и размещения сооружений. В ноябре стало известно, что данные договоренности официально оформлены в рамочное соглашение, а сумма кредита достигнет 1,7 млрд. Правда, по данным телеграм-канала "Милитарист", Лондон настаивает на том, чтобы как минимум шесть из восьми ракетных катеров были построены в Англии компанией Babcock International Group plc.

"Британцы рассчитывают расширить политические связи с Киевом, демонстрируя заинтересованность в украинских делах. Упор делается на Крыме и востоке Украины", – пишет "Милитарист" со ссылкой на свои источники.

Британский лев питается падалью

При этом Киев уже начал передислокацию войск, согласованную с англичанами. По информации украинских СМИ, на базу в Бердянск из Николаева планируется перевести в/ч А 1965 (501-й отдельный батальон морской пехоты). А из Одессы в Бердянск перебросят ряд военно-морских судов.

Лондон проводит на Украине выгодную для себя комбинацию. Предоставляя кредиты и инструкторскую помощь Киеву, британский ВПК, во-первых, зарабатывает на Украине (средства даются в долг, а тратиться будут на закупки у английских компаний), во-вторых, превращает Украину в собственную военно-морскую базу, получив возможность бесплатно размещать на украинской территории своих военных.

Если ранее официальный Лондон действовал на данном направлении осторожно, то теперь решил форсировать события. Издание "Страна.UA" со ссылкой на британские СМИ сообщило о том, что официальный Лондон подготовил 600 бойцов спецназа для экстренного ввода на Украину. Речь идет о 200 военнослужащих SAS и 400 десантниках из 16-й десантно-штурмовой бригады. Британское командование рассматривает варианты как переброски их на украинские аэродромы, так и высадки с парашютом. "Видимо, цель была подлить масла в огонь", – комментирует "Страна.UA".

Британский лев питается падалью

Если Киев перейдет от слов к делу и действительно разместит у себя крупные контингенты войск западных государств, это станет не просто окончательной утратой последних остатков суверенитета самостийной державы, но и совершенно безответственным шагом по отношению к собственному народу: с территории Украины будет исходить угроза для стран-соседей и реакция на эту угрозу не замедлит последовать.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637442360
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки в Налоговый кодекс
- 22 ноября 2021 г. начнется ревакцинация против коронавируса
- Темпы восстановления экономики Казахстана за 10 месяцев ускорились до 3,5% - А. Мамин
- В 2022 году Правительство разработает 31 законопроект
- А. Мамин поблагодарил казахстанцев за активное участие в переписи населения
- На фоне гибели шахтеров, "акжоловцы" заявили о необходимости возврата пенсионного возраста для рабочих опасных профессий
- Кадровые перестановки
- Партия "Ак жол" требует решить дефицит нефтепродуктов и угля, а также ввести регулирование цен в этой сфере
- В Казахстане запущено производство топлива для атомных электростанций
- "Я сторонник диалога"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  