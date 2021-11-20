Британский лев питается падалью, - С.Князев

00:06 21.11.2021

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 20.11.2021



Лондон форсирует события на украинском направлении



Лондон ищет любую возможность влезть в чужие дела, если там пахнет выгодой. А на Украине пахнет. Британские военные появились на Украине уже вскоре после государственного переворота 2014 года. В начале 2015 года британские СМИ сообщили, что в Николаеве работают 35 английских военных инструкторов, обучающих ВСУ навыкам ведения боя, анализу разведывательных данных и искусству логистики. Это стало первым случаем открытого оказания западной державой – членом блока НАТО военной помощи киевскому режиму. Средства массовой информации сообщили тогда же, что военную миссию Великобритании планируется расширить до 75 инструкторов.



В 2019 году были подведены первые промежуточные итоги работы британских инструкторов на Украине. По данным британского министерства обороны, английские инструкторы за четыре года подготовили 17.500 украинских военных. Тогда же было объявлено о том, что программа продлевается до 2023 года. Однако англичане спешили. Еще раньше, в 2021 году, стало известно о резком росте масштабов военно-технического сотрудничества между Британией и Украиной.



Британский лев питается падалью



В июне 2021 года британский министр по вопросам военных закупок Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота "Дефендер" подписали меморандум о проекте морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.



Тогда же было объявлено о том, что ВСУ получает от Лондона кредит на 1,25 млрд фунтов стерлингов на развитие вооруженных сил, и в первую очередь флота. Украина намеревалась заказать на эти средства восемь ракетных катеров. Два из них Киев хотел построить на британских верфях, остальные – на украинских. Кроме того, Лондон пообещал провести для Украины поставку двух тральщиков класса "Сэндаун".



Британский лев питается падалью



А самым важным в военном сотрудничестве Лондона и Киева стали договоренности об участии Британии в строительстве на Украине двух военно-морских баз: в Очакове (Николаевская область) и Бердянске (Запорожская область, в непосредственной близости от Донбасса). Британская сторона заявила о намерении взять на себя подготовку плана строительства и размещения сооружений. В ноябре стало известно, что данные договоренности официально оформлены в рамочное соглашение, а сумма кредита достигнет 1,7 млрд. Правда, по данным телеграм-канала "Милитарист", Лондон настаивает на том, чтобы как минимум шесть из восьми ракетных катеров были построены в Англии компанией Babcock International Group plc.



"Британцы рассчитывают расширить политические связи с Киевом, демонстрируя заинтересованность в украинских делах. Упор делается на Крыме и востоке Украины", – пишет "Милитарист" со ссылкой на свои источники.



Британский лев питается падалью



При этом Киев уже начал передислокацию войск, согласованную с англичанами. По информации украинских СМИ, на базу в Бердянск из Николаева планируется перевести в/ч А 1965 (501-й отдельный батальон морской пехоты). А из Одессы в Бердянск перебросят ряд военно-морских судов.



Лондон проводит на Украине выгодную для себя комбинацию. Предоставляя кредиты и инструкторскую помощь Киеву, британский ВПК, во-первых, зарабатывает на Украине (средства даются в долг, а тратиться будут на закупки у английских компаний), во-вторых, превращает Украину в собственную военно-морскую базу, получив возможность бесплатно размещать на украинской территории своих военных.



Если ранее официальный Лондон действовал на данном направлении осторожно, то теперь решил форсировать события. Издание "Страна.UA" со ссылкой на британские СМИ сообщило о том, что официальный Лондон подготовил 600 бойцов спецназа для экстренного ввода на Украину. Речь идет о 200 военнослужащих SAS и 400 десантниках из 16-й десантно-штурмовой бригады. Британское командование рассматривает варианты как переброски их на украинские аэродромы, так и высадки с парашютом. "Видимо, цель была подлить масла в огонь", – комментирует "Страна.UA".



Британский лев питается падалью



Если Киев перейдет от слов к делу и действительно разместит у себя крупные контингенты войск западных государств, это станет не просто окончательной утратой последних остатков суверенитета самостийной державы, но и совершенно безответственным шагом по отношению к собственному народу: с территории Украины будет исходить угроза для стран-соседей и реакция на эту угрозу не замедлит последовать.