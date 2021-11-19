КырКабмин учредил чрезвычайную комиссию по борьбе со смогом в Бишкеке

00:08 21.11.2021

18 ноября 2021 13:00 - Бакыт Басарбек



Кабмином учреждена чрезвычайная комиссия по борьбе со смогом в Бишкеке



Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики образована чрезвычайная межведомственная комиссия для оперативного принятия неотложных мер по охране здоровья граждан, изучения проблем загрязнения воздуха в городе Бишкек и выработки мер для их решения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.



По данным пресс-службы, данное решение было принято в целях принятия неотложных мер по охране здоровья граждан и снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе Бишкек, выявления причин и источников загрязнения воздушной среды.



"Руководителем чрезвычайной межведомственной комиссии утвержден мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев.



Напомним, что 15 ноября 2021 года Глава Кабмина Акылбек Жапаров в ходе заседания Кабинета Министров поставил вопрос о смоге в столице, поручив совместно с муниципалитетом усилить работу в решении экологических вопросов.



В состав чрезвычайной межведомственной комиссии включены представители государственных органов и органов местного самоуправления. Чрезвычайной комиссии поручается оперативно и своевременно принимать меры по снижению вреда и охране здоровья граждан, а также изучить и провести оценку проблем загрязнения воздуха в городе Бишкек, с определением источников загрязнения.



Отмечено, что действующий Кабинет Министров будет предпринимать максимальные меры по охране здоровья граждан, в особенности детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями от последствий такого загрязнения.



"Кабинет Министров отдает себе отчет в том, что за короткое время решить эту проблему и устранить последствия неэффективных действий предыдущих правительств, которые потратили время только на обсуждение проблемы, сложно. Президентом Садыром Жапаровым уже даны поручения для решения этой проблемы в течение следующих 3-4 лет. Важно, что данная чрезвычайная комиссия уже сегодня наделена особыми полномочиями в принятии срочных мер, которые необходимы для снижения уровня загрязнения воздуха, а самое главное - для снижения вреда здоровью граждан", - заявил Глава Кабмина Акылбек Жапаров".