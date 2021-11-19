На Экибастузской ГРЭС разом сломали 2 основных энергоблока

00:23 21.11.2021

Два блока временно приостановлены на Экибастузской ГРЭС-1



На Экибастузской ГРЭС-1 - крупнейшей электростанции Казахстана 19 ноября аварийно отключился блок №5 мощностью 500 МВт. 20 ноября блок №8 мощностью 500 МВт на данной станции также был остановлен для проведения аварийного ремонта, сообщило KEGOC.

В связи с этим АО "KEGOC" сообщает, что из-за аварийного выбытия данных блоков 20 ноября в Единой электроэнергетической системе Казахстана произошло снижение объема генерации на 1000 МВт, что привело к росту дефицита мощности в ЕЭС Казахстана до величины более 1500 МВт.

Пресс-служба АО "KEGOC"

Как пишет Sputnik-Казахстан, сложившаяся ситуация может привести к недопустимым отклонениям мощности на границе с энергосистемой России, перегрузке межгосударственных линий электропередачи и угрозе возникновения системной аварии, предупреждает KEGOC.



Для минимизации последствий снижения генерации и предотвращения системных аварий в ЕЭС Казахстана АО "KEGOC", по согласованию с Минэнерго РК, совместно с региональными электросетевыми компаниями ограничит отпуск электроэнергии промышленным потребителям. Перечень потребителей, подпадающих под ограничения, согласован с местными исполнительными органами.



Ранее с проблемами отключения света столкнулись жители нескольких регионов Казахстана, в том числе Алматы, Шымкента, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей.



Позднее в АО "KEGOC" заявили, что дефицит электроэнергии образовался из-за цифрового майнинга, в связи с чем 4 ноября было принято решение ввести ограничение на подачу электроэнергии по всей республике. Ограничение сняли 10 ноября.



Елена Беляева