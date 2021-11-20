Время сказать Западу "Стоп!" - Юрий Борисов

00:38 21.11.2021 ЮРИЙ БОРИСОВ | 20.11.2021 |



Единственную гарантию безопасности России даст только сама Россия



Президент РФ Владимир Путин, выступая 18 ноября перед руководящим составом российского МИД, затронул ранее публично не обсуждавшуюся тему – о внешних гарантиях безопасности Российской Федерации:



"Надо посмотреть, несколько волн расширения, и вот теперь посмотрим, где находится военная инфраструктура блока НАТО – прямо недалеко от наших границ, а в Румынии и Польше развернуты уже системы противоракетной обороны, которые легко могут быть использованы в результате того, что там стоят пусковые установки Mk-41, ударные комплексы. Это вопрос только нескольких минут, чтобы поменять программное обеспечение. Но тем не менее наши предупреждения последнего времени все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект: известное напряжение там все-таки возникло.



В этой связи два момента здесь вижу. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны.



И второе: нужно обязательно уже ставить вопрос, Сергей Викторович, надо ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении, потому что так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может.



Понятно, и я вот вижу, несмотря на то что маски надеты у многих, тем не менее по глазам видно, что возникают скептические улыбки по поводу того, можно ли рассчитывать и надеяться на серьезность возможных договоренностей по этому направлению, имея в виду, что мы все-таки имеем дело с, мягко говоря, не очень надежными партнерами: они легко отказываются от любых прежних договоренностей. Тем не менее, как бы сложно это ни было, работать над этим нужно, и я прошу вас это иметь в виду".



Президент не стал конкретизировать, что именно он имеет в виду. Однако давно известно, что Путин ничего не говорит просто так. И, следовательно, он действительно считает данное направление работы необходимым и перспективным. Именно на его перспективность президент ориентировал дипломатический корпус. Фактически Путин поставил задачу вооружения России такими аргументами и фактами, которые заставят Запад прислушаться к мнению Москвы. В том, что такие доводы Россия в состоянии предъявить, сомневаться не приходится.



Заявление Путина прозвучало на следующий день после симптоматичного выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Берлине, где он сообщил об опасных для России планах этого военного альянса:



"Американское ядерное оружие может оказаться в Восточной Европе, если Германия откажется от его размещения на своей территории. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в пятницу на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности. "Я ожидаю, что Германия продолжит оставаться частью системы совместного использования ядерного оружия, это очень важно для всей Европы, это многосторонний формат. Альтернатива совместному использованию ядерного оружия НАТО – это двусторонние договоренности. Конечно, Германия должна решать, будет ли [размещено иностранное] ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии", – сказал он".



Итак, генсек НАТО дал понять о намерении складировать американское ЯО в странах Восточной Европы, близ российских границ.



Учитывая, что Польша и прибалтийские республики уверенно держат первые места в мире по части русофобии, размещение на их территориях ядерного оружия представляет повышенную опасность для РФ. Тем более что Столтенберг прямым текстом объявил, что НАТО не исключает варианта "совместного использования ядерного оружия" государствами-членами альянса.



Между тем такое "совместное использование" абсолютно несовместимо с требованиями базового международного соглашения по ядерной безопасности – Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Иначе говоря, НАТО фактически игнорирует этот Договор и официально признает, что американское ядерное оружие может быть использовано не только Соединенными Штатами. Это означает, что Запад де-факто уже вышел из ДНЯО.



Извечный англосаксонский принцип ведения войны чужими руками требует сколачивания на будущем европейском театре военных действий достаточно мощной военно-политической группировки, способной успешно противостоять РФ даже без непосредственного вовлечения США. С учетом более чем прохладного отношения к этой американской затее Старой Европы (Германия, Франция, Италия и т. п.) основная ставка заокеанскими стратегами сделана на "молодую русофобскую кровь" европейского Востока – на бывшие страны социалистического содружества и некоторые республики СССР.



Количественно и материально эти неофиты англосаксонской геополитики вполне способны в сумме противопоставить России достаточно мощный военно-политический ресурс, достаточный для ведения с РФ войны неядерного типа. Однако все дело портит, с точки зрения западных планировщиков, тот факт, что РФ – ядерная держава. А в ее военной доктрине черным по белому записано, что российские вооруженные силы могут применить ядерное оружие первыми в случае военной агрессии, ставящей под угрозу существование государства. Единственным вариантом "разблокирования" этой тупиковой для Запада ситуации является уравновешивание ядерных возможностей РФ соответствующими ядерными возможностями другой стороны. Однако не самих США, которые намерены оставаться в стороне, а тех государств-вассалов, которые нависают над российской границей с запада.



В натовских штабах исходят из того, что наличие ядерного оружия с обеих сторон нейтрализует саму возможность его применения. А в рамках конвенциональной (неядерной) войны возможности "разобраться" с Россией уже не будут равны для них нулю. Именно с целью продвижения данной темы в массовое сознание и закрепления в нем представления о "легитимности" размещения ядерного оружия в Восточной Европе Столтенбергу и было поручено вслух порассуждать о "совместном применении ядерного оружия" с другими государствами-членами блока НАТО.



А теперь о главном. Ключевой вопрос: является ли угроза генсека НАТО авансом на будущее, то есть пустыми словесами, либо это нечто принципиально иное? В первом случае можно отнестись к этому, как к обычному пустозвонству. А вот во втором вряд ли. Лично я склонен думать, что второй вариант более вероятен. И высказывание Путина о необходимости для России гарантий безопасности на западных границах – тому подтверждение. Дело в том, что ядерное оружие в Западной Европе уже размещено либо находится в процессе размещения.



Уточним, что именно является ядерным оружием. Сразу оговорюсь – за три четверти века ядерной эры человеческий разум так и не сподобился юридически точно дать этому определение. Вы не поверите, но это так. В упомянутом выше ДНЯО такого определения нет. В разного рода справочниках и энциклопедиях оно самое разное, но юридически никого ни к чему не обязывающее.



Существуют два основных подхода к определению понятия ядерного оружия. Первый сводит его только к самому ядерному заряду. Такая формулировка записана в единственном юридически значимом документе по данной тематике – постановлении Международного суда ООН от 8.07.1996 года: "Суд принял к сведению определения ядерного оружия, содержащиеся в различных международных договорах и соглашениях. Он также отмечает, что ядерное оружие представляет собой взрывные устройства, которые высвобождают энергию в результате синтеза или распада атома. В силу своего характера данный процесс в ядерном оружии, существующем сегодня, высвобождает, не только огромное количество тепла и энергии, но и мощное и длительное радиоактивное излучение".



А вот точка зрения Министерства обороны РФ, опубликованная на его официальном сайте. Здесь это оружие понимается, как сочетание ядерной боеголовки со средствами его доставки: "ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ (устар. – атомное оружие), одно из видов оружия массового поражения, поражающее действие которого обусловлено внутриядерной энергией, выделяющейся в результате взрывных процессов деления и синтеза ядер. Включает ядерные боеприпасы (ЯБП), средства доставки их к цели и средства управления".



Полагаю, позиция Минобороны РФ более адекватна реальности. Ядерная боеголовка в отрыве от средств ее доставки оружием считаться в принципе не может. Это позволяет правильно оценить степень реальности той ядерной угрозы, которая формируется у наших границ и на которую прозрачно намекает Столтенберг.



С точки зрения понимания ядерного оружия Министерством обороны Российской Федерации, США и НАТО уже полным ходом размещают указанные вооружения в странах Восточной Европы! Пока главным образом в виде средств его доставки, но мы установили, что такие специально подготовленные средства и являются неотъемлемым компонентом ЯО!



Так, Польша готовится принимать на вооружение американские истребители-бомбардировщики F-35A, которые месяц назад были адаптированы в качестве носителей термоядерных бомб B-61Mod.12. Именно тех бомб, о возможном, а скорее уже запланированном переносе которых в Польшу вещает Столтенберг.



B 61 MOD 12 AMERICA"S NEWEST NUCLEAR BOMB - YouTube



Кроме того, польские F-35A являются носителями американской крылатой ракеты JASSM-ER c боевым радиусом около (свыше?) тысячи километров. США на эту тему помалкивают, но обычная практика состоит в том, что под ракеты такого класса всегда создается и ядерная БЧ.



Однако это еще не все. Польша уже получает на вооружение американские РСЗО типа HIMARS. Сейчас для этой установки в США заканчивается разработка ракеты повышенной дальности Pr.SM с дальностью до 700, а в перспективе до 1000 км. И, разумеется, с ядерной опцией.



Системы HIMARS уже заказали себе и балтийские русофобы. И американцы, что характерно, им не отказали. Есть подозрение, что они их прибалтам и навязали. То же самое касается Румынии.



Вдоль западных границ Российской Федерации тихой сапой идет размещение одного из двух основных компонентов ядерного оружия. Фактически орудия средней стратегической дальности с учетом их приграничной дислокации. И эти компоненты юридически уже не в руках США, а под контролем государств Восточной Европы.



Что же касается ядерных боеголовок, Столтенберг объяснил, под каким соусом они там окажутся. В рамках "совместного использования ядерного оружия". Иначе говоря, материальная база ядерной войны на востоке Европы активно развертывается, а от юридических ограничений НАТО себя освободила.



Стоит ли удивляться, что в такой ситуации президент России впервые поднял вопрос о гарантиях безопасности России на западном направлении? А поскольку Запад понимает только силу и ничего, кроме силы, очевидно следующее. Результативным усилиям российской дипломатии на данном направлении должны предшествовать соответствующие практические мероприятия РФ, в том числе военного характера.



Не берусь гадать, какие именно. Однако, помимо уже обещанного ответно-встречного удара "по центрам принятия решений за океаном", что возможно только в формате всеобщего массового уничтожения, должны быть, видимо, предприняты некие шаги для полной и гарантированной нейтрализации тех ядерных угроз, которые НАТО создает сейчас в российском предполье. В частности, это может быть "адресное" развертывание российского ядерного оружия средней дальности против конкретных военных плацдармов Запада на востоке Европы с предуведомлением соответствующих государств о возможных фатальных для них последствиях.



А также передача средств доставки соответствующих систем оружия некоторым российским союзникам, прежде всего Белоруссии. С тем, чтобы к этим средствам в любой момент можно было при необходимости быстро привинтить лежащий по соседству ядерный боеприпас в рамках "совместного использования ядерного оружия" государствами ОДКБ. Если НАТО этим уже занимается, было бы странно медлить с аналогичным ответом.



И тогда возникнет твердая почва для ведения плодотворных переговоров о взаимных гарантиях безопасности. Полагаю, именно такие гарантии имел в виду президент России В. Путин. Источник - fondsk.ru

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