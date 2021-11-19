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Огуречная война между Россией, Украиной, Белоруссией, Турцией закончилась в пользу Франции
00:56 21.11.2021

Париж испортил соленья на Новый год всему бывшему Союзу

Юрий Енцов
Материал комментируют:
Дмитрий Востриков
Наталия Рогова

Это раньше, по осени мы с грустью забывали про свежие овощи и фрукты и доставали из погреба, заранее заготовленные соленые огурчики. Теперь у нас все, включая свежую клубнику, в магазинах не "с июня", а "с пяти утра", как в старом анекдоте. И анекдоты теперь другие - на злобу дня.

Один из последних - поворот огуречного экспорта вспять. Раньше с благодатной Украины, этой всесоюзной житницы привозили нам огурчики-помидорчики, а теперь, по сообщению ресурса EastFruit, все наоборот, "луховицкие" и прочие огурцы - импортируют туда из России.

Если арбузы у нас теперь все как на подбор "астраханские", то огурцы стараются маскироваться под луховицкие. В подмосковных Луховицах они и впрямь хороши: ароматные, пупырчатые, хрустящие. Но только летом, а сейчас - опустело число поле, нет уж дней тех светлых боле. Хотя, если выращивать в теплице, обогревать дешевым газом, и опылять трудолюбивыми шмелями, "луховицкие" огурцы - можно выращивать хоть круглый год, в полярную ночь. Что кстати успешно делает японец Араи Кузанори, построивший теплицы в Хабаровске. Даже земли ему не нужно, доверчивые овощи успешно растут на матах из стекловолокна, лишь бы было искусственное освещение, тепло и вода с удобрениями.

А что с ценами?

Исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков, сообщил "СП", что оптовые цены на огурцы падают у нас с конца октября:

- На текущей неделе ситуация на рынке тепличных огурцов несколько стабилизировалась. Производителям удавалось избежать дальнейшего снижения отпускных цен ввиду сокращения тепличного огурца на рынке. Выборки в местных комбинатах были малообъемными, из-за похолодания во многих областях страны.

В то же время поставки импортного огурца из Казахстана, были нестабильными. Несмотря на сокращение предложения данной продукции на рынке, отпускные цены не повышались ввиду отсутствия активного спроса.

На данный момент продажи гладких огурцов ведутся в диапазоне 60−80 руб/кг, в то время как бугорчатые огурцы реализовываются по 90−120 руб/кг…

Да, огурцы нигде не дешевы. Не только короткоплодные, по типу пикулей, но и среднеплодные, крупноплодные, а также огромные, продающиеся по одному в полиэтилене. Наши люди уверены, что именно они - тепличные, а все остальные могут быть грунтовыми - очень хотелось бы в это верить. В реальности, если они и росли на грунте, то, в лучшем случае, на турецком или даже на иранском - под молитвы муэдзина.

У нас почему-то считается, что всю гадость, которую мы потребляем, везут из Китая. Дескать, 90% маринованных огурцов - производится в Поднебесной, в Россию их "привозят в 200 литровых бочках", расфасовывают на месте в стеклянные банки, на которых нагло пишут: "Произведено в России". Это фейк, китайцам огурцов - самим не хватает.

В принципе огурец в российско-украино-белорусских отношениях - тема закономерная. Дело в том, что только восточные славяне понимают в них толк, например, умеют хорошо солить. Все остальные в основном маринуют с уксусом, чтобы подольше хранилось. Открыл баночку - никакого удовольствия, кроме изжоги.

Огурец - это загадочная штука для русской души - не очень понятная не только для жителей Турции, но и для греков, итальянцев, испанцев с португальцами, чьи страны столетиями специализировались на помидорах и оливках. А огурцы для них - это так, баловство. Просто они их солить не умеют, и употреблять затем под водочку.

Вот Украина и начала импортировать свежие огурцы из России. Российский оказывается нынче конкурентнее по цене, несмотря на десятипроцентную импортную пошлину. А ведь до сих пор наша страна считалась одним из основных рынков сбыта украинских тепличных и грунтовых огурцов.

За восемь месяцев этого года "незалежная" закупила рекордный объем свежих огурцов - 12 тысяч тонн. Главные поставщики: Белоруссия и Турция, обогревающиеся сравнительно дешевым российским газом. Экспорт с Украины тоже есть. Он составил четыре тысяч тонн, и вырос в разы по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Но тут надо понимать - из какой части Украины он идет: из Закарпатья или с Донбасса? Отследить это довольно трудно. Везде пишется "Made in Ukraine"

Но предложение огурца украинского производства уже ограничено, мало кто ведет отгрузки. Килограмм украинских огурцов стоит около 38−45 гривен (104−123 рубля). Из Турции, они дешевле на пять-десять гривен за килограмм. Огурцы из России - поступают на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов - по 60−80 рублей за кило. Что интересно, и Польша также наращивает импорт российских огурцов.

Генеральный директор ассоциации "Теплицы России" Наталия Рогова рассказала "СП", что в России сейчас три тысячи гектар теплиц. Возведение теплиц - дорогостоящее удовольствие, но, учитывая наш климат, это жизненно необходимо. Сейчас мы получаем более миллиона четырехсот тысяч тонн продукции, не считая того, что периодически добавляется, вводятся новые мощности. Точно будет известно в конце года.

"СП": - Отчего у нас огурцы дешевеют, а в Польше и на Украине дорожают? То же самое в Грузии, Узбекистане, Таджикистане - подорожали на 33%.

- У нас природный газ на столько не подорожал. У них он более дорогой. Там вообще возникают проблемы с рентабельностью теплиц. Себестоимость продукции у них прежде была ниже, чем у нас и вот стоимость газа возросла, значит и электричество подорожало и все остальное.

Круглогодичное производство овощей с "досвечиванием" обходится дорого. Поэтому происходит сезонное увеличение цены в сентябре. Летом продукция стоит 25−30−40 рублей за килограмм. Магазины не могут продавать по более дорогой цене, потому что овощи с открытого грунта сбивают цену. Что касается осени, то как только начинаются холода, добавляется использования газа для обогрева, электричества для освещения и так далее. Поэтому продукция имеет сезонные сброс и повышение цены.

Импорт уменьшается стабильно. Огурцов уже практически не завозят - хватает своих. Импортируем пока томаты, боклажаны и перец.

"СП": - Замечено, что наши любимые турки не очень любят выращивать огурцы?

- Дело не в том, что они любят или не любят. Если стало выгодно, полюбили бы. Нормальный огурец живет пять суток. Потом внутри появляются бактерии. У нас салаты, зеленные культуры полагается подавать сразу к столу. Производители стараются быстро развести их по торговым сетям, а магазины - быстро все распродать примерно за сутки.

"СП": - Так что если цена на огурец большая, никаких турок в этом винить не приходится. Все сами выращиваем?

- Отпускная цена у нас небольшая и совершенно адекватная. Даже когда поступал импорт, наша продукция была чуть-чуть выше по стоимости. Хотя, если везут продукцию из того де Ирана, то цена доставки за четверо суток получается дороже, чем ее вырастить. Приходится огурцы обрабатывать, чтобы не испортились.

Торговые наценки на огурец не 10% и не 20%. Бывает и в два раза вырастает цена, доходя до покупателя - в зависимости от логистики. К оптовой цене до момента реализации добавляется еще стоимость транспортировки, сортировки и торговая наценка.

"СП": - Подорожают ли огурцы до Нового года, чтобы их можно было добавить в салат оливье?

- Наша оптовая, отпускная цена производителя не менялась три года. Резко растет она не у нас, хотя затраты на производство увеличиваются.

Еще важно знать, что активной развитие тепличного хозяйства нашей страны началось пять-шесть лет назад. Огурцы теперь на 95% российские. Скоро будет столько же помидоров и всего остального. На очереди грибы. Недавно мы только мечтали выращивать 10 тысяч тонн, а уже сегодня выращивают более ста тысяч тонн. Раньше только польские покупали, теперь свои…

Так что с выращивание огурцов больше проблем нет. Основная проблема - бочковых найти не так просто, особенно в Москве. Да и самих деревянных дубовых бочек, по сути, нет, а огурцы солят теперь в полиэтиленовых кадушках.

К сожалению, соления тоже долго не хранятся и основная надежда на ближайший магазин "Ашан", где в полулитровых баночках можно купить соленые огурцы, выдающие себя за бочковые. По вкусу они конечно не очень - явно не по-русски солили. Еще бы, ведь этой торговой владелец сети Жерар Мюлье - природный француз. Хотя вряд ли он сам лично в свои девяносто лет занимается для нас солением огурцов.

Можно еще сходить на ярмарку выходного дня, куда привозят соления из близлежащих областей. Вот там огурцы еще можно найти хорошие, хрустящие, в их засолке явно обошлось без французов.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637445360
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