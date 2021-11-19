Таджикское телевидение: Отказаться от монополизма ради развития

01:01 21.11.2021

Эксперты считают, что главной проблемой таджикских республиканских телеканалов, которые теряют популярность последние годы, является отсутствие конкуренции на национальном уровне.



Ардашер Гулмуродзода, 23-летний душанбинец говорит, что не смотрит таджикские республиканские телеканалы из-за того, что там нет хороших зрелищных или аналитических передач.



"Также эфиры телеканалов однообразны: один сюжет показывают сразу по всем телеканалам. На иностранных телеканалах по другому. Они борются за внимание зрителей и создают хорошие передачи", – говорит Гулмуродзода.



По его словам, попытки сделать телеканалы специализированными "к сожалению" не дали положительного результата.



"Шабакаи аввал (ранее ТВ "Таджикистан") стал сейчас совершенно политическим, и даже не показывает фильмы и музыку. Хотя, российский "Первый канал" иногда делает это чтобы развлечь зрителей", – говорит Гулмуродзода.



Гулмуродзода говорит, что уже несколько лет не смотрит также местные телеканалы.



"Одно время я смотрел ТВ "СМТ" (первый и единственный частный телеканал в Душанбе – прим.ред.),. Местные телеканалы отличаются от государственных тем, что у них мало эфирного времени. "СМТ" показывал новости "Настоящего времени", два-три музыкальных клипа и рекламу, но, эфирного времени у него было мало", – сказал Гулмуродзода.



По словам Бободжона Шафеъ, 64 летнего жителя Душанбе, в эфире республиканских телеканалов для него нет ничего интересного.



"Только иногда смотрю литературные и культурные передачи", – сказал Шафеъ.



Новостные передачи республиканских телеканалов ему кажутся очень утомительными.



"Иногда снимают долгий репортаж про какого-то бригадира-животновода, что это больше похоже на передачу о сельском хозяйстве", – говорит Шафеъ.



По его словам, в эфире некоторых республиканских телеканалов он чувствует себя даже дискомфортно из-за графики.



"Множество бегущих строк телеканала "Джахоннамо" может ослепить человека. Не знаю может быть только у меня так?", – говорит Шафеъ. По данным KTM – компании занимающейся анализом медиапотребления в Таджикистане, таджикский зритель все меньше смотрит общенациональные телеканалы и все чаще переключается на иностранные.



В недавнем исследовании КТМ "Анализ потребления ТВ в 2021 году" говорится, что доля всех таджикских отечественных телеканалов составляет всего 49% общенациональной аудитории.



По данным исследования, зарубежные телеканалы смотрит 51% аудитории, общенациональные 38%, региональные и местные – 11%.



В компании отмечают, что падение интереса таджикского зрителя к общенациональным телеканалам – это устойчивый тренд последних лет. Например, в 2015 году общенациональное телевидение смотрело 46% населения Таджикистана, в 2020-м – 42 %, в 2021 году 38%.



По данным КТМ, в числе наиболее популярных иностранных телеканалов – российские, узбекские и группа персоязычных спутниковых телеканалов GEM TV.



При этом телевидение остается в числе важнейших источников информации. 81% населения Таджикистана смотрит телевидение каждый день.



Шерали Джурабаев, маркетолог, основатель рекламного агентства Total Advertising Group считает, что из-за уменьшения аудитории таджикских телеканалов международный бизнес отказывается от размещения рекламы в их эфире.



"Мы не знаем точных объемов планируемых бюджетов, которые международные компании затрачивают на таджикскую телеаудиторию. Поэтому можем только эстимировать (предположительно оценивать – прим. ред.). Этот объем может составлять до миллиона долларов США", – заявил Джурабаев журналисту CABAR.asia.



О низком качестве эфира местных телеканалов неоднократно говорил президент Таджикистана, Эмомали Рахмон. В последний раз он говорил об этом в 2019 году на встрече с представителями государственных СМИ (независимые СМИ, в том числе иностранные, не были приглашены), заявив, что они неконкурентоспособны в современных условиях.



Президент Эмомали Рахмон привел в пример работу телеканалов "Евроньюс" и "Aль-Джазира", которые своевременно передают новости, и поручил главе Аппарата президента Озоде Рахмон провести мониторинг телевизионных программ. На данный момент неизвестно, был ли проведен такой мониторинг, и каков его результат.



В Таджикистане все общенациональные телекомпании являются государственными. Попытки создать негосударственные общенациональные телеканалы не увенчались успехом из-за отказа в праве на регистрацию.



Все негосударственные телеканалы являются региональными, большинство из них находится в Согдийской области. В эфире этих телеканалов преобладает развлекательный контент, материалов по актуальным, политическим, экономическим и социальным проблемам практически нет.



Эксперты советуют телевизионщикам изучать аудиторию



Прошло более двух лет, но судя по результатам исследований и отзывам телезрителей работа таджикских телеканалов не улучшилась.



Один из руководителей государственных телеканалов на условиях анонимности сказал журналисту CABAR.asia, что согласен с критикой главы государства и они стараются исправить ситуацию.



"Где есть работа, там есть и критика. Правительство уделяет большое внимание работе телевидения. Мы также стараемся улучшить содержание наших программ. Но нельзя оставлять без внимания работу журналистов и технического персонала. По телевизору идут хорошие передачи. Мы готовим передачи об известных личностях, есть хорошие политические, экономические и культурные передачи", – сказал собеседник CABAR.asia.



Критики говорят, что правительство продолжает относиться к телевидению как к главному каналу пропаганды, что влияет на содержание передач республиканских телестанций.



Шахло Акобирова, журналист и медиаэксперт, считает, что основной причиной стагнации работы телевидения является отсутствие конкурентного рынка в этой отрасли.



Сегодня таджикские телеканалы не знают, для кого они представляют передачи.По ее словам, большинство руководителей телевидения в Таджикистане не знают, как идентифицировать свою аудиторию, и даже не знают о современных инструментах ее идентификации.



"Сегодня наши телеканалы не знают, для кого они представляют передачи. Необходимо изучать аудиторию, кто смотрит, какой канал и какую программу, когда и почему они переключаются на другие каналы", – сказала Акобирова.



Она также обратила внимание на то, что республиканские телеканалы стабильно финансируются государством, независимо от качества производимого ими медиапродукта.



"Финансирование телеканалов за счет госбюджета в какой-то мере делает их ленивыми", – говорит Акобирова.



Двойные стандарты и плохая подготовка кадров для ТВ



Шахло Акобирова считает, что власть применяет двойные стандарты по отношению к государственным и независимым телеканалам. Например, первой группе не нужно лицензирование, в то время, как частным требуется лицензия, и процесс ее получения непрост.



Среди других препятствий для негосударственных телеканалов она упомянула решение, принятое в мае нынешнего года, обязывающее независимые телеканалы, у которых и так скромный бюджет, выплачивать один процент годового дохода Государственному комитету по радиовещанию и телевидению.



Акобирова также недовольна качеством обучения на факультетах журналистики в таджикских университетах.



"Есть учебные студии, но в них учат только видеосъемке. Однако студенты не получают базовых знаний, которые важны для работы с видео на телевидении. Большая часть их учебных программ посвящена филологии: стилю, языку, литературе. В целом на факультетах журналистики у нас нет большей части дисциплин, которые нужны для подготовки журналистов", – сказала Акобирова.



Абдукодир Талбаков, который несколько лет руководил столичным телеканалом "Пойтахт", сказал, что государственные телеканалы проигрывают конкуренцию из-за отсутствия профессиональных специалистов, ограниченности финансовых ресурсов и чрезмерной политизации телевизионных программ.



"Большинство наших национальных телеканалов сейчас все чаще привлекают студентов на работу. А руководители этих каналов выбирают сотрудников за красивую внешность, а не за их знания и опыт", – сказал он.



Еще одной проблемой местного телевидения эксперт считает отсутствие сотрудничества между крупными мировыми коммерческими компаниями и телеканалами.



"Партнерами большинства телевизионных программ в мире являются крупные коммерческие компании. В нашей стране подобных примеров практически нет", – сказал Талбаков.



Эксперты считают основной проблемой монополизацию эфира государственными телеканалами. По словам Шахло Акобировой, нужно упростить условия для регистрации частных телекомпаний, которые смогли бы составить конкуренцию государственным общенациональным компаниям.



"Сегодня наши телеканалы находятся в жесткой конкуренции с мощными иностранными каналами. Единственный стимул для производства высококачественного контента – это создание конкурентного рынка", – говорит Акобирова.