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ОДКБ не знает, что делать: Лукашенко помогает Алиеву громить Армению
01:57 21.11.2021

Военный блок России и союзников все больше напоминает лебедя, рака и щуку

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Геворг Мирзаян

На фоне очередного витка вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, стало известно о том, что борт, вылетевший из Белоруссии, доставил в Азербайджан новую партию вооружения, сообщает телеграм-канал Armenian Military Portal. Об этом свидетельствуют снимки со спутника.

Учитывая белорусское вооружение, использовавшееся против Армении во время 44-дневной войны, пишет канал, речь вполне может идти о поставках комплексов радиоэлектронной борьбы и РСЗО "Полонез".

На представленном изображении можно увидеть момент совершения рейса белорусской авиакомпанией RubyStar в Азербайджан.

Судя по представленным данным, самолет вылетел из Минской области, а уже через несколько часов приземлился на территории Азербайджана.

Отмечается, что в Ереване критично отнеслись к действиям Белоруссии, тем более, что эта страна, равно как и Армения, является страной-членом ОДКБ.

Вообще-то новость это не совсем новость. Минск никогда и не скрывал того, что снабжает оружием Баку, не очень понятно, почему в Ереване только сейчас проснулись.

- Никто и не засыпал. Новости о поставках белорусского оружия и других проявлениях дружбы между Александром Лукашенко или Ильхамом Алиевым регулярно проходят в армянской прессе, - отмечает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

- Это лишь одна из них. Для российских читателей и зрителей информация вроде бы не сильно важная, а для армян она очень важна и всегда читается.

"СП": - Не подрывает ли это единства блока? Как Москве к этому относиться?

- В Москве к этому нужно относиться как суверенному праву белорусских властей. Нет никакого международного эмбарго на поставку оружия Баку. Поэтому Минск имеет полное право его поставлять. Да и Россия, надо напомнить, иногда торгуют оружием с Азербайджаном. А вообще нужно понимать, что ОДКБ не является, по сути, многосторонней организацией. Это зонтичная структура для персональных российских гарантий странам-членам

"СП": - То есть совместное членство Армении и Белоруссии в ОДКБ допускает военное сотрудничество и поставки вооружения противникам страны-члена организации. Действительно, Россия тоже продает оружие Азербайджану. И туркам С-400, это тоже враги Армении…

- Прямого запрета на продажу оружия нет, поэтому по факту Минск имеет полное право торговать.

"СП": - А остальным членам ОДКБ есть дело до армяно-азербайджанских разборок? Батьке больше всех надо?

- Ильхам Алиев является другом Александра Лукашенко". Как писали, ему давал деньги. Лукашенко сам рассказывал, что в какой-то момент обострения с Россией он психанул, и решил выплатить Москве полностью некий кредит. Ему за сутки Ильхам Алиев для этого под честное слово передал деньги. В это можно верить, можно - нет, но такие разговоры были.

"СП": - А в НАТО, по-вашему, не может возникнуть подобная ситуация?

- Она есть. Например, Турция и Греция. Они вообще находятся регулярно на грани войны. Кроме того, сами американцы поставляет оружие курдам, которые воюют против турок.

"СП": - Как надо улаживать подобные противоречия? Или с этим ОДКБ мы изначально пытаемся запрячь в одну упряжку лебедя, рака и щуку?

- Во-первых, надо проводить "профилактические беседы" с Лукашенко.

Во-вторых, возможно стоит заменить ОДКБ на серию двусторонних соглашений между сторонами. Все-равно всем очевидно, что Киргизия не поедет воевать за Армению, Армения не станет защищать Таджикистан от талибов*…

- Армяне давно и постоянно задают закономерные вопросы своим коллегам по ОДКБ, Белоруссии и России: а почему они продают оружие Азербайджану? Но не получают вразумительных ответов, - говорит директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

- Если Москва дает хоть какие-то ответы на этот вопрос, утверждая, что сама же и защитит Армению от этого оружия в случае чего, то Лукашенко не считает нужным как-то реагировать на возмущение армянской стороны.

"СП": - Чем мотивирована дружба Лукашенко с Азербайджаном? В чем его там интерес?

- Что у Лукашенко на первом месте? На первом месте - интересы белорусского бюджета - и ничего личного. Из этой логики он и действует.

"СП": - Может ли Ереван через ОДКБ повлиять на Минск?

- Никто не может повлиять на Лукашенко ни через ОДКБ, ни через ЕАЭС, никак еще.

"СП": - Москва тоже вооружает Баку, и что? Почему Ереван на это закрывает глаза?

- Вот это ключевой вопрос. Если Москва продает оружие Баку, то почему этого не может делать Лукашенко? Для главы Белоруссии - это основной аргумент в своем отношении к Азербайджану. И Ереван не закрывает на это глаза. Этот факт всегда был не только ключевым направлением критических высказываний армянских политиков в адрес России, но основной роста в этой стране антироссийских направлений.

К сожалению, российские оборонные корпорации не считают нужным учитывать мнение армянских партнеров в полном объеме. Могли бы, к примеру, воздержаться от того, чтобы продавать Азербайджану наступательные вооружения, и всячески подчеркивать эту позицию, но они не делают даже этого.

ОДКБ на сегодня - это не военный блок. Это блок политический - согласовательный, коммуникационный. Одна из причин - отсутствие единой военной стратегии и неспособность принимать самостоятельные решения по причине разногласий между правительствами стран.

*"Движение Талибан" по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г. признано террористической организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637449020
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