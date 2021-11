Скандал с Пэн Шуай обрастает абсурдом: Китай может потерять деньги и испортить Олимпиаду, - "МК"

09:54 21.11.2021 Ни письма, ни фотографии якобы живой и здоровой теннисистки, обвинившей экс-госчиновника в принуждении к сексу, никого не убеждают



Ульяна Урбан

20.11.21



Эта шокирующая история наверняка вдохновит какого-нибудь голливудского режиссера на создание политического триллера в стиле "Мюнхена" или "Операции "Арго". Главное, чтобы с Пэн Шуай, китайской теннисисткой, посмевшей публично обвинить государственного деятеля в принуждении к сексуальным отношениям, все было благополучно. Пока неопровержимых доказательств этому нет. "МК-Спорт" рассказывает, как незадолго до Игр в Пекине Китай вляпался в скандал, который уже не удастся замолчать.



Ни письма, ни фотографии якобы живой и здоровой теннисистки, обвинившей экс-госчиновника в принуждении к сексу, никого не убеждают

ПЭН ШУАЙ. ФОТО: X99/ZUMAPRESS.COM/GLOBAL LOOK PRESS

"Наша китайская принцесса"



Ей было всего 15 лет, а Пэн Шуай уже попала в сборную Китая по теннису на Кубке Федерации. Настоящая сказка, ведь в Китайской народной республике успехи в спорте - это шанс на благополучную жизнь. Пошли победы на турнирах ITF, а потом и участие в WTA-Туре, благо, что теннисная территория в Китае постепенно расширялась.



Перед глазами был пример Ли На, первой в истории китаянки, попавшей в топ-30, топ-20, топ-10... И добравшейся в итоге до второй позиции рейтинга. Когда Пэн только делала первые неуверенные шаги на международных кортах, Ли На брала золото на Универсиаде в Пекине, становясь национальной теннисной героиней. Шуай наверняка хотела пройти такой же путь, но в одиночном разряде так же хорошо у нее не получилось, хотя пару незначительных турниров WTA Шуай все-таки выиграла.



Зато прекрасно пошло дело в парах. Встреча с тайваньской теннисисткой Се Шувэй стала судьбоносной и позволила взять два турнира Большого шлема - Уимблдон-2013 и "Ролан Гаррос"-2014. Пэн Шуай стала первым номером парного рейтинга и любимицей китайской прессы.



ПЭН ШУАЙ И СЕ ШУВЭЙ. ФОТО: ZHANG YUWEI/ZUMAPRESS.COM/GLOBAL LOOK PRESS

Правительство страны объявило ее образцовой спортсменкой и "золотым цветком" китайского спорта, а СМИ писали про нее так: "Она как ветерок в женском теннисе и всегда будет нашей китайской принцессой".



Жизнь, казалось бы, удалась. Почти 10 млн долларов призовых за карьеру, слава, успех. А тут и Ли На неожиданно завязала со спортом, и Пэн Шуай заняла ее место на обложках журналов. В тот момент мир и не знал, что бэкстейдж этой пленительный сказки вовсе не так красив, как кажется.



Доказательств нет



Все вскрылось 2 ноября этого года. В китайской социальной сети Weibo появился пост-крик в формате MeToo. Пэн Шуай подробно рассказала о своих отношениях с бывшим вице-премьером Государственного совета КНР и членом Постоянного комитета Политбюро Чжаном Гаоли, ушедшим в отставку в 2018 году.



… Он пригласил ее поиграть в теннис с ним и его женой, а потом пообедать вместе. После чего стал домогаться, пока его жена была за дверью, как говорится в посте Пэн, который был удален из социальной сети в течение получаса, но скриншоты разлетелись по глобальной сети в считанные секунды.



Unverified post from Chinese tennis star Peng Shuai, taken down from Weibo within minutes, in which she claims (again unverified) that she was assaulted by former Vice premier Zhang Gaoli, before willingly becoming his mistress. Highest public #MeToo allegation in China pic.twitter.com/lPU8fQ9vbx



- Emily Feng 冯哲芸 (@EmilyZFeng) November 2, 2021

Шуай пишет, пересказывает портал SupChina, что у нее нет никаких доказательств ее слов, но она все равно решилась рассказать свою историю. Про то, как испытала насилие, про то, как супруга ее мучителя все знала и закрывала глаза, и про то, что в итоге даже влюбилась в Чжана Гаоли, хотя ей сейчас стыдно за эти чувства, и что их роман длился несколько лет. И что ей очень не нравилась его настойчивость в вопросах секретности их отношений.



ЧЖАН ГАОЛИ. ФОТО: WANG YE/XINHUA/GLOBAL LOOK PRESS

Сообщение было удалено, доступ к аккаунту Пэн Шуай в Weibo был ограничен, хотя до сих пор существует, но комментарии даже к старым постам оставить невозможно. Блокируются и тщательно вычищаются из сети также любые упоминания о ней и Чжане Гаоли. SupChina пишет, что какое-то время даже слово "теннис" блокировалось и было под запретом.



Почему Пэн решилась на такой шаг?



Ветер перемен?



В Китае тоже есть свои феминистки, и свое движение MeToo. И после высказывания Шуай активистки громко заявили, что вот он - знак того, что китайские женщины больше не принимают сексистское поведение, раньше считавшееся в стране нормой.



При этом еще не так давно активисток-феминисток в Китае арестовывали, сообщает The Washington Post, хотя женщины, нашедшие в себе смелость обвинить в насилии, и домогательствах, находились. Просто раньше обличали профессоров университетов и телеведущих, а не чиновников, пусть и бывших. И если сначала дела не получали продолжения и расследования, то недавно показалось, что ветер сменил направление.



В июле полиция Пекина задержала китайско-канадскую поп-звезду Криса Ву после того, как несколько молодых женщин публично заявили, что он их изнасиловал. А в августе из корпорации Alibaba уволиил руководителя-мужчину после того, как сотрудница публично заявила, что он вошел в ее номер в отеле, когда она была в состоянии сильного алкогольного опьянения, и изнасиловал ее.



Эти дела разрешено было широко обсуждать в интернете, обличать насильников, а государственные СМИ выступали с критикой их аморального поведения и предупреждали всех, чтобы больше так не делали. Публикации об этих делах стали одними из самых читаемых тем в китайских социальных сетях.



Возможно, Пэн Шуай решила, что изменения произошли, и именно поэтому не побоялась высказаться. Но не просчитала, что тенденция не срабатывает, когда дело касается государственных чиновников, пусть и бывших.



Где Пэн Шуай?



Дней через 10 выяснилось, что Пэн Шуай не выходит на связь. Сначала запросами об интервью и комментариях ее забросали журналисты, но не получили никакого ответа. Потом спохватилось и теннисное сообщество, потому что для многих из них она еще недавно была партнером по кортам.



14 ноября французские теннисисты Николя Маю и Ализе Корне запустили хештэг в социальных сетях #WhereIsPengShuai (Где Пэн Шуай) и взбаламутили общественность. Они потребовали от теннисных ассоциаций заняться этим вопросом, и те услышали. О ситуации с китайской теннисисткой высказались самые топовые игроки современности, в том числе Новак Джокович, Серена Уильямс, Александр Зверев, Даниил Медведев, к акции присоединились также бывшие теннисисты Евгений Кафельников, Крис Эверт, а пост Наоми Осаки в Weibo, где она высказала озабоченность пропажей китаянки, был подвергнут цензуре а на самой странице были отключены комментарии, сообщает Nikkei Asia.



I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6



- Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021

WTA, в которую все еще входит Шуай, и ее глава Стив Саймон начали активно призывать китайские власти к расследованию. "Несколько источников, включая Ассоциацию тенниса Китая, заверили нас, что с ней все в порядке. Насколько я понимаю, она находится в Пекине, но я не могу этого утверждать, потому что не общался с ней лично", - сказал Саймон The New York Times.



К призывам о расследовании присоединилась и ATP. А вскоре на китайском канале CGTN было показано якобы электронное письмо от Пэн Шуай. В котором она говорит, что с ней все в порядке, что она отдыхает дома, что WTA лезет туда, куда не следует, и в следующий раз просит согласовывать с ней все касающееся самой Пэн, если это исходит от организации. Но самое главное, что она опровергает обвинения, высказанные ею ранее.



Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/jb6yXwxENA



- CGTN Europe (@CGTNEurope) November 17, 2021

Этому письму никто не поверил. Стив Саймон тут же выступил на официальном сайте WTA: "Это заявление вызывает у меня только большую тревогу за ее безопасность. Не верю, что это письмо действительно написала сама Пэн. Мы хотим увидеть настоящие и не оставляющие никаких сомнений доказательства в ее безопасности. Пэн Шуай имеет право высказываться свободно. Ее обвинения должны быть рассмотрены прозрачно и без цензуры".



Акция в поддержку теннисистки продолжается. Но уже сейчас ясно, что политические и финансовые последствия для Китая будут, но пока рано говорить об их масштабности.



Жили мы как-то без Китая, и ничего



Для начала КНР уже через два с небольшим месяца предстоит принять зимние Олимпийские игры в Пекине. Они и так, как новогодняя елка, обвешены обвинениями в нарушении прав человека в Тибете и Гонконге, а также в преследовании уйгуров. Администрация президента США Джо Байдена официально объявила, что никто из официальных политических представителей на Игры-2022 не поедет. И это даже если не брать в расчет высказывания разных спортсменов, типа шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, о том, что в такой стране вообще нельзя проводить Олимпиады.



Очередной скандал, конечно, Игры у Пекина не отберет: элементарно не хватит времени. Именно поэтому МОК самоустранился от обсуждения вопроса Пэн Шуай, им своих проблем хватает. Но благоприятного фона, конечно, все это не добавляет. А значит, будут неприятные вопросы, на которые придется что-то отвечать.



Но помимо этого глава WTA Стив Саймон создал интересный прецедент, и его смелый мужской поступок будут с этих пор приводить в пример всем остальным, кто испугается оттока китайских денег.



Два года назад был случай с НБА и клубом "Хьюстон Рокетс", который стоил 4 млрд долларов. Когда генменеджер команды Дэрил Мори опубликовал в Твиттере пост про сражение за свободу Гонконга. Тот твит вызвал чуть ли не международный скандал, а в Китае обиделись и отключили игры не только "Рокетс", но и всей предсезонки НБА. В клубе пытались урегулировать конфликт, ссылаясь на то, что мнение клуба может не совпадать с мнением генерального менеджера. Хотя позже комиссар НБА Адам Сильвер признал за Мори право говорить то, что думает.



Не важно, какова реальная доля китайских вливаний в WTA, но Саймон сказал готов разорвать весь бизнес с этой страной, если мы не увидим Пэн Шуай живой и здоровой.



"В данный момент наши отношения с этой страной находятся на перекрестке. Довольно часто мы ставим политику и бизнес во главу угла. Однако это не тот случай. Мы готовы к тому, чтобы уйти из Китая, понимая, к каким трудностям это приведет. Но этот вопрос важнее бизнеса. Женщины должны быть услышаны. Никто не имеет права ограничивать их свободу. Мы сомневаемся в подлинности письма, которое было опубликовано, и не успокоимся, пока у нас не получится поговорить с Пэн Шуай лично", - цитирует Саймона CNN.



В Китае проводится с десяток турниров WTA разного уровня, включая самый главный - итоговый турнир в Шэньчжэне. И это десятки миллионов долларов, пишет The Guardian.



С другой стороны, в Поднебесной уже два года не проводится вообще никаких теннисных турниров из-за коронавируса. И даже женский Итоговый в этом году перенесли в Гвадалахару.



"Мне никогда не нравилось играть в Китае: так ужасные условия, а воздух такой грязный, будто выкуриваешь три пачки сигарет за матч. Однако именно там появлялось все больше денег и турниров. Но вот уже второй год мы живем без Китая, и ничего, пусть денег и стало меньше", - сказала французская теннисистка Ализе Корне L"Equipe. Так что жесткое решение Стива Саймона, скорее, найдет поддержку среди топовых теннисистов.



Счастливых выходных? Серьезно?



Тем временем, ситуацией заинтересовалась Организация объединенных наций. Из ООН направили запрос властям Китая о местоположении пропавшей теннисистки Пэн Шуай. "Нам важно получить информацию о ее местонахождении и подтверждение ее благополучия. К тому же мы просим провести прозрачное расследование ее обвинений в сексуальном насилии" - приводит слова пресс-секретаря Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл CBS News.



После запроса ООН журналист того самого государственного канала CGTN Шэнь Шивэй сообщил, что теннисистка только что опубликовала фото в социальных сетях. "Пэн Шуай только что опубликовала три фотографии в мессенджере WeChat и написала "Счастливых выходных". Ее друг поделился этими тремя фотографиями и скриншотом из ее аккаунта в WeChat" - написал Шэнь Шивэй в Твиттере.



Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said "Happy weekend".

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu



- Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 19, 2021

Пользователи социальных сетей тут же обрушились с ретвитами с комментариями типа "за кого вы нас принимаете?" и "ага, так мы и поверили".



Ситуация видится все более абсурдной. Даже полное молчание Китая было бы убедительнее подобных уловок, которые смешно использовать в 21 веке да еще и на государственных ресурсах одной из самых крупных стран мира. Теперь даже если улыбающаяся Пэн Шуай выйдет с флагом Китая над головой, никто не поверит. Но главное, чтобы хэштег #WhereIsPengShuai получил ответ на свой вопрос. Источник - московский комсомолец

