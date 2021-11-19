Скончался узбекский советский киноактер Бахтиер Ихтиеров

10:32 21.11.2021

В возрасте 81 года скончался известный актер кино и театра Бахтиер Ихтиеров, сообщили Министерство культуры и Агентство кинематографии.



Он сыграл в фильмах "Где ты, моя Зульфия?" ("Ер-ер"), "Великолепный мечтатель "Ажойиб хаелпараст", "Минувшие дни", "Нодирабегим", "Седьмой джин", "Абу Райхан Беруни", "Седьмая пуля", "Огненные дороги", "Озорник" ("Шум бола") и многих других.



Кроме того, был актером и режиссером в Бухарском музыкально-драматическом театре, театрах Мукими, "Молодая гвардия" и Театре сатиры.



Бахтиеру Ихтиерову было присвоено звание Народного артиста Узбекистана, он был награжден орденами "Мехнат шухрати", "Эл-юрт хурмати" и другими наградами.