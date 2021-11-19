 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался узбекский советский киноактер Бахтиер Ихтиеров
10:32 21.11.2021

В возрасте 81 года скончался известный актер кино и театра Бахтиер Ихтиеров, сообщили Министерство культуры и Агентство кинематографии.

Он сыграл в фильмах "Где ты, моя Зульфия?" ("Ер-ер"), "Великолепный мечтатель "Ажойиб хаелпараст", "Минувшие дни", "Нодирабегим", "Седьмой джин", "Абу Райхан Беруни", "Седьмая пуля", "Огненные дороги", "Озорник" ("Шум бола") и многих других.

Кроме того, был актером и режиссером в Бухарском музыкально-драматическом театре, театрах Мукими, "Молодая гвардия" и Театре сатиры.

Бахтиеру Ихтиерову было присвоено звание Народного артиста Узбекистана, он был награжден орденами "Мехнат шухрати", "Эл-юрт хурмати" и другими наградами.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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