 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
На 25% вырос транзит контейнеров через Казахстан
10:55 21.11.2021

В пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы" заявили, что транзит грузов через территорию Казахстана железнодорожным транспортом соответствует показателю уровня прошлого года.

По данным компании за 10 месяцев этого года, транзитные перевозки контейнеров через Казахстан составили свыше 880 тыс. двадцатифутовых эквивалента (ДФЭ). Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

"Одним из популярных направлений грузоперевозок являются маршруты Китай – Европа – Китай. В январе-октябре объем перевозок в этом направлении вырос на 36% к прошлому году", – говорится в сообщении КТЖ.

Грузоперевозки через порты Каспийского региона с января по октябрь этого года увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4,6 млн тонн.

Объем перевозок через порт Актау превзошел показатели аналогичного периода 2020 года на 15% (более 2,9 млн тонн).

Экспорт зерна через морские порты за 10 месяцев 2021 года вырос по сравнению с прошлым годом на 56% и превысил 1,2 млн тонн.

С 15 августа китайская сторона наложила ограничения на транзит, в результате на казахстанско-китайской границе, на пограничных переходах Достык – Алашанькоу и Алтынколь – Хоргос, скопились тысячи вагонов с товаром и сырьем, следующих в Казахстан. При этом грузы из Китая в Европу транзитом через Казахстан отправлялись беспрепятственно.

В настоящее время тысячи отечественных грузовиков пытаются преодолеть китайскую границу, Хоргос не работает, правительство просчитывает убытки бюджета.

Юлия Сабитова
21.11.21

Источник - orda.kz
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