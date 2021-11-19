Кыргызы требуют освободить взятого в плен таджиками главу села Жийделик - С.Артикова

11:06 21.11.2021

Вышли на митинг родственники удерживаемого в Таджикистане Артыкова



Жаны Ордо

12 ноября к Дому правительства вышли на митинг близкие Сейдахмета Артикова (Саидакмата Артыкова), кыргызского гражданина, задержанного на кыргызско-таджикской границе. Его жена Наргиза Артикова сказала, что ее муж задержан без вины, подвергся пыткам, лежит в больнице.



"Моего мужа сам народ села Жийделик избрал главой села. И до этого мой муж ходил и вызволял кыргызов, когда таджикская сторона задерживала их. 16 сентября он находился дома, пришла специальная служба Таджикистана и задержала, увела, с тех пор 40 дней не показывала нам".



Братья Артикова сообщили, он подвергается пыткам, в тяжелом состоянии находится в больнице СИЗО. Они сделали обращение к правоохранительным органам, омбудсмену, президенту и руководству Государственного комитета национальной безопасности, просят вызволить сельчан, посаженных Таджикистаном.



Вышедшие на акцию встретились с заместителем председателя кабинета министров Эдилем Байсаловым, прося довести информацию до соответствующих органов, посодействовать освобождению кыргызских граждан.



16 сентября 44-летний гражданин Кыргызстана Саидакмат Артыков был задержан вблизи села Жийделик Таджикистана. Ему сначала было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы". Стало известно, поздней выдвинуто обвинение в "шпионаже".



Источник: газета "Жаны ордо" №35 от 19.11.2021/стр.2