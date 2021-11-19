Первый конкурс красоты среди подростков с синдромом Дауна прошел в Петропавловске. Зачем?

13:11 21.11.2021

Первый конкурс красоты среди подростков с синдромом Дауна прошел в Петропавловске



ЕЛЕНА ЧЕРНЫШОВА



Родители конкурсантов раскрыли секреты воспитания своих необычных детей



Организатором конкурса стал общественный фонд "Солнечный дом", созданный в Петропавловске шесть лет назад. Он объединил семьи, где воспитываются дети с синдромом Дауна. И с этого момента их жизнь заметно изменилась.



Сейчас ребята посещают занятия по живописи, хореографии, актерскому и гончарному мастерству, участвуют в спортивных состязаниях. Дети дошкольного возраста получили возможность проходить реабилитацию на базе Дома ребенка. А в прошлом году во Дворце школьников был открыт досуговый центр "Журек жылуы". "Солнечные" девочки и мальчики получили возможность больше общаться не только между собой, но и с обычными детьми.



Подопечные фонда планировали принять участие в республиканском фестивале красоты и таланта "Без границ". Они уже придумали номера, репетировали и даже примеряли наряды для дефиле, когда стало известно, что из-за пандемии мероприятие пройдет в режиме онлайн. Подростки расстроились, так как готовились к выходу на настоящую сцену.



Поэтому учредители фонда решили: конкурсу все-таки быть, хоть и в "домашних" условиях! Из-за усиленных ограничительных мер зрителей было крайне мало, пригласили только близких родственников. Конкурс "Мистер и мисс Уникальность" состоял из нескольких этапов, включая видеосюжет о том, как каждый из претендентов на победу проводит свой день. Конкурсанты подготовили творческие номера: кто-то читал стихи на разных языках, кто-то танцевал вальс, кто-то играл на деревянных ложках.



Завершилась программа дефиле в вечерних нарядах. Как отметили члены жюри, а это - журналисты, общественные деятели, предприниматели, они были поражены, насколько уверенно и грациозно смогли пройти по подиуму конкурсанты, насколько они талантливы и раскованы. Перед конкурсом мамам и папам было дано задание – написать, чем уникален их ребенок. Рассказы получились трогательные, а некоторые могут послужить примером и источником мудрых советов для других родителей, столкнувшихся с похожими проблемами.



"Эвелина – долгожданный ребенок, и для нашей семьи стало большой неожиданностью, что при рождении ей поставили диагноз "синдром Дауна". Это прозвучало как гром среди ясного неба, - написала Татьяна КОХ. - Что делать, как воспитывать, какое будущее ее ждет?"



Девочке было три недели, когда мама в слезах пришла в отделение реабилитации детской областной больницы. Врач встряхнула ее и убедила, что ничего бояться не нужно, все в ее силах, главное – не упустить время. И началось: массажи, физиолечение, гимнастика, логопед, иглоукалывания, занятия с логопедом – дефектологом.



В три года Эвелина пошла в детский сад в группу с обычными детьми. В семь лет начала учиться в школе, причем сразу во втором классе. Сейчас 17-летняя девочка - главная помощница в семье. Ее мама рассказала, что у Эвелины очень строгий распорядок дня. Подъем в половине восьмого, легкий завтрак, тренировка, уборка в доме и глажка белья.



- Кто может похвалиться, что ребенок гладит шелк, шифон и шерсть? А Эвелина это делает с легкостью, - поделилась Татьяна Николаевна. - Пропылесосит, помоет пол, посуду. К тому же Эвелина - замечательная няня для своего младшего брата. Не забывает и свое любимое занятие – рисовать картины по номерам или собирать алмазную мозаику. Все 17 лет я ни на минуту не забываю слова нашего врача Ирины Тищенко: "Никогда не давай слабину себе и ребенку. И никогда не нужно относиться к нему как к инвалиду, человеку с ограниченными возможностями. Нужно воспитывать и просить отдачи как от обычного здорового человека". Эти слова стали девизом для всей нашей семьи. Так мы и живем, стремимся, делаем, учим и сами учимся.