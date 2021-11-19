Как ошибки в учебниках казахского языка мешают развитию государственности, - А.Дарибаева

13:20 21.11.2021

Айнура Дарибаева



В соцсетях лишь ленивый родитель не пишет про школьное образование. Кому-то не нравится форма, кому-то расписание, а других не устраивают учебники. Корреспондент Orda.kz задалась вопросом, почему детям, которые проходят школьную программу на русском, английском или немецком, так тяжело дается изучение государственного языка.



Не так давно президент еще раз призвал казахстанцев овладеть казахским языком. Он сказал, что это один из приоритетов государственной политики. Однако учитель казахского языка и литературы Нуржан Байсаков считает, что в среде, где все говорят на другом языке, выучить казахский детям очень сложно.



Байсаков окончил факультет филологии Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова, преподает казахский язык и литературу с 2003 г. окончил магистратуру по филологии 2016 г., он автор учебника "Қазақ тілі" для 3 класса.



Преподаватель проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что причин у проблемы изучения казахского языка несколько, одна из них - учебники.



- Казахстанские школьники 2, 3, 5 -11 классы вынуждены учиться по учебникам "Казахский язык", издательства "Кокжиек-Горизонт". И если старших классов есть альтернатива, то у начальных классов выбора нет совсем. Ребенок, который изначально испытывал трудности с изучением языка, не хочет изучать его дальше, - говорит Нуржан Байсаков.



Авторы учебников "Казахский язык" издательства "Кокжиек-Горизонт" - Ф. Оразбаева, Ж. Даулетбекова, А. Рауандина, Р. Рахметова, Б. Мукеева.



Почему в учебнике грубые ошибки



Учитель отмечает, что в учебнике не продумана система запоминания. В заключительном уроке новые слова не повторяются. Исследователи утверждают, что при изучении иностранного языка новые слова должны повторяться не менее 7-8 раз и делать на чем-то акцент, чтобы человек их запомнил. Однако в учебниках новые слова повторяются не более 1-2 раза или вовсе не используются.



- новые слова подаются без системы. Например, слово "щенок" (күшік) вводится, как новое слово на странице 67. Однако это слово используется в предложениях на страницах 26, 29 и 37.

- в разделе дается новое слово и его синоним используется в задачах. Например, если новое слово - "корабль" (кеме), в тексте используется как "лодка" (қайық).

- нет определения к новым словам. Оно пишется только на казахском языке. Нет ни фото, ни перевода, синонимов и антонимов.



Учебники содержат исторически ложную информацию.



Учебник для 5-х классов содержит ложную информацию, утверждает Байсаков. "Независимость Казахстана сначала признали США, а затем - Китай". В учебнике Манаша Козыбаева для 9-х классов русских школ говорится, что "Первой независимость Казахстана признала Турция".



Рисунки в учебниках использованы неправильно.



Часто можно встретить картинки, совершенно не имеющие отношение к теме.



В учебниках много иррациональных заданий.



В тексте указано, что значение слов, выделенных жирным шрифтом, следует определять по толковому словарю. Однако известно, что словарей в школах не хватает.



Тексты в учебнике не могут заинтересовать ребенка.



Изучающий язык запомнит новую информацию, только если она влияет на его эмоции. А в учебнике мало интересных текстов.



В учебнике есть серьезные грамматические ошибки.



Например, "Что – это?" (Мынау – не?), "Как – тебя зовут?" (Сенің – атың кім?). Это все грубые ошибки пунктуации. Тут недопустимо использовать дефис.



Что говорит автор учебника



Один из авторов учебника Фаузия Оразбаева заверила, что "все авторы учебно-методического комплекса - ученые-методисты, начавшие свою карьеру школьными учителями".



Среди перечисленных авторов Б. Мукеева, Л. Нурмуханова, К. Жайлаубаева - школьные учителя, которые преподают предмет "Казахский язык".



- В контексте обучения языку, в первую очередь, задаются и усваиваются слова с высокой частотой употребления в зависимости от интересующего психологического состояния ученика. В результате получаются слова, которые часто используются на уроке и нужны для составления предложения, чтобы ребенок хорошо его запомнил. Поэтому были отобраны такие востребованные слова и словосочетания, - утверждает автор.



В издательстве рассказали, что учебники изданы и введены в эксплуатацию с 2017 года тиражом 5000 экземпляров.



Нашлось объяснение и того, что в заключительных уроках нет наиболее часто используемых слов. По словам автора, перевод новых слов и их определение - это лишняя нагрузка для детей.



- Помимо учебника отдельные слова, словосочетания, предложения необходимые для устной и письменной речи и их переводы приводятся в инструменте "Лексический минимум".



"Лексический минимум" предназначен для учителей.



- Написание учебника - очень сложный процесс. Первый фактор, влияющий на качество учебника - это правильная формулировка предметной программы. Учебная программа часто менялась с момента вступления учебника в силу. Это также отрицательно сказалось на последовательности написания учебника.



- На наш взгляд, учебник никогда не будет дополнительным ресурсом. Учебник составлен на основе учебной программы. Следовательно, требования к программе и содержанию знаний связаны между собой, систематичными темами и основной целью общения: если ученик правильно говорит и пишет на казахском языке - авторы, ученики и преподаватели добьются конечного результата, - утверждает Фаузия Оразбаева.



Кто дал добро?



Педагог Нуржан Байсаков говорит, что Оразкуль Асангазы - бывший депутат, до 2016 года не принимала эти учебники и отправляла их на повторную экспертизу. Но после того, как она покинула свой пост, и издали некачественные книги, и ученики до сих пор вынуждены заниматься по ним.



- Раньше ни одно издательство не бралось за написание учебника для 2-го класса. В частности, в 2017 году только нашему авторскому коллективу удалось подготовить учебно-методические комплексы для 5-7 классов. В 2018 году группа других авторов стала предлагать альтернативные учебники по образцу этих, - заверила автор Фаузия Оразбаева.



Все эти учебники одобрил экс-министр образования и науки Ерлан Сагадиев. В приказе, который он подписал все те же учебники с этими ошибками.



Кто ответит за пунктуацию?



Фаузия Оразбаева уверяет, что в учебниках соблюдены последние правила орфографии, которые одобрили в институте языкознания имени Байтурсынова.



Мои попытки выяснить, как все-таки будут решать проблему, в издательстве "Кокжиек-Горизонт" вызвали реакцию неоднозначную. Сначала по телефону сказали, что могут помочь, затем попросили перезвонить позже, так как "ответственных специалистов нет на месте".



Еще один звонок - на этот раз ответила директор издательства Наталья Новосельцева. Когда она услышала, что меня интересуют ошибки в учебниках, заявила: приведите хотя бы один пример. Когда познакомилась с примерами, передала трубку методисту - некому Пархату Корабаевичу, который сразу начал сверять ошибки в учебнике.



- Учебник проверяли в институте языкознания им. Байтурсынова. Ученые сами расставили знаки препинания. Знаки в последнем тексте соответствуют правилам пунктуации. У учебного центра и экспертов до сих пор нет единого правила, основанного на правилах пунктуации. Каждый ученый доказывает свое. Например, никто не может сказать, что в этой фразе ("Это – моя семья") не должен стоять дефис. Этот вопрос поднимался несколько раз. Учебник проверили специалисты во главе с Фазылжановой Анар, - объяснил методист.



По действующим правилам в предложении "Это – моя семья" (Бұл – менің отбасым) должен стоять дефис. "Это" - местоимение, "моя семья" - существительное, поэтому дефис обязателен. Разве учителя этого не знают?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА "КОКЖИЕК-ГОРИЗОНТ"



Почему учителя Нуржана Байсакова сочли неграмотным?



Мы связались с институтом языкознания им. Байтурсынова, чтобы развеять сомнения. Однако директор института Анар Фазылжанова переадресовала меня к специалисту по дефисам - Асие Солтанбековой. Она сразу сказала, что "дефис между двумя местоимениями ставить нельзя".



Корреспондент Orda.kz связалась и с филологом Жанболатом Шакимом и журналистом Кайнаром Олжаем, которые ежедневно работают с текстами. Они согласились с тем, что в спорных предложениях дефис не нужен.



Получается, что в учебнике "Казахский язык" все-таки есть ошибки?



Где результат пятиэтапной экспертизы



По данным Министерства образования и науки, учебники проверяются в Республиканском центре анализа содержания научно-практического образования (БМСО). В центре более 2000 внешних экспертов проводят государственную экспертизу, которая состоит из 5 этапов.



75% ошибок в учебниках, изданных в 2016-2020 годах, не подтвердились. Из 25% подтвержденных: 18% - технические ошибки, 6% - ошибки данных и 1,5% - ошибки перевода.



- В случае обнаружения брака в учебниках в течение первого учебного года издательство должно заменить их за свой счет. В случае каких-либо ошибок в содержании учебника, они будут исправлены сразу же в электронной версии и в процессе перепечатки, - уточнили в министерстве.



Стоит отметить, что учебники издаются каждые 5-6 лет.