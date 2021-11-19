Посвящается "Узбнефтегазу". Новое граффити Inkuzart снова закрасили (фото)

13:21 21.11.2021

Новое граффити Inkuzart снова закрасили



Уличный художник Inkuzart нарисовал новое граффити, отсылающее к повышению цен на бензин. Рисунок появился на стене рядом с заправкой "Узбекнефтегаза". Через несколько часов его закрасили.



В Ташкенте рядом с автозаправочной станцией "Узбекнефтегаза" появилось граффити, отсылающее к повышению цен на бензин. Местный граффитист Абдурахмон, работающий под псевдонимом Inkuzart, опубликовал видеозапись с процессом создания рисунка 19 ноября.



Изображение появилось на стене одного из домов на улице Катта каъни в Учтепинском районе. На нем мужчина в тюбетейке "стреляет" себе в голову из заправочного пистолета. Спустя несколько часов в сети появились фотографии с закрашенным рисунком.



Пользователи интернета заметили, что работа похожа на граффити, которое было ранее нарисовано на одной из улиц Сеула (Республика Корея).



В начале сентября Inkuzart нарисовал граффити, посвященное монополии на автомобильном рынке Узбекистана и длинным очередями за получением машин. Рисунок вскоре тоже закрасили.



"Газета.uz" рассказывала о работах граффитиста, которого называют "местным Бэнкси". Среди самых известных последних работ художника - граффити с портретами Абдуллы Кадыри, Чулпана и Абдурауфа Фитрата.



С начала года оптовая цена бензина Аи-80 на бирже поднялась на 72,1% - с 5,81 млн до 10 млн сумов за тонну. При этом темпы роста на другие марки топлива (Аи-91, Аи-92 и Аи-95), которые в основном импортируются и привязаны к мировым котировкам, были ниже, чем у местного аналога.



Антимонопольный комитет объяснял причины роста цен и мерах по их стабилизации. Комитет подтвердил наличие "манипулятивных действий" при биржевых сделках. Накануне АМК сообщил, что цены на Аи-80 на бирже начали снижаться.