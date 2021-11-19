В Ташкенте ждут отставки 1-го вице-премьера Раматова

13:22 21.11.2021

Ачилбай Раматов, возможно, будет освобожден от должности первого заместителя премьер-министра

Первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов может потерять свое кресло в Кабинете Министров.



Об этом сообщает источник Kun.uz в правительстве. По его данным, министр строительства Батыр Закиров, возможно, вернется в Кабинет Министров и займет пост заместителя премьер-министра. Однако пока точно неизвестно, за какую сферу он будет отвечать в правительстве.



Ачилбай Раматов родился в 1962 году в Шаватском районе Хорезмской области. В 1988 году окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер-механик.



Трудовую деятельность начал в 1980 году с должности помощника машиниста тепловоза локомотивного депо в Ургенче. В марте 1995 года был назначен генеральным директором УП "Узжелдорреммаш".



В мае 2001 года занял должность главного менеджера-главного инженера "Узбекистон темир йуллари", а в 2002 году возглавил эту компанию и проработал в этой должности 16 лет вплоть до 2019 года. Помимо руководства в "Узбекистон темир йуллари", он с 15 декабря 2016 года был назначен первым заместителем премьер-министра, руководителем комплекса по вопросам комплексного развития территорий и коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства, стройиндустрии.



4 февраля 2019 года он был назначен первым заместителем премьер-министра, министром транспорта. 21 января 2020 года он покинул должность министра транспорта, однако сохранил свою должность в Кабинете Министров.



Напомним, 31 августа 2019 года президент Шавкат Мирзиеев утвердил Батыра Закирова в должности министра строительства.



Батыр Закиров

В январе текущего года министру строительства Батыру Закирову было вынесено предупреждение.



Батыр Закиров родился в Ташкенте в 1963 году, в 1988 году закончил Ташкентский политехнический институт (ныне - ТГТУ).



Работал в тресте "Тошсантехгазмонтаж", в управлениях 12-го треста, председателем правления "Трест 12".



С 2011 по 2018 годы был заместитель премьер-министра, начальником Госкомитета по архитектуре и строительству.