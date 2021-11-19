Ворух не анклав? Генпрокуратура обещала наказать ответственных за скандал с картой Кыргызстана

13:25 21.11.2021

Генпрокуратура обещала принять соответствующие меры к лицам, которые были ответственны за баннер с картой Кыргызской Республики, которая была напечатана с ошибкой.



Карта Кыргызской Республики была установлена на стене в зале "Энесай" в госрезиденции "Ала-Арча", где проходило мероприятие по случаю Дня работников органов прокуратуры. В мероприятии принял участие президент С.Жапаров. Судя по карте, расположенный на территории Кыргызстана таджикский анклав Ворух был соединен с Таджикистаном. Вопрос прохождения границы в районе Воруха является одним из острых в двусторонних отношениях обеих стран.



Пользователи социальных сетей обратили внимание на ошибку.



Вечером 20 ноября Генеральная прокуратура пояснила, что ответственное за организацию мероприятия управление Генеральной прокуратуры заказало изготовление баннера с картой Кыргызстана у частной компании.



"В отношении ответственных сотрудников за такую ​​халатность, допущенную исполнителями заказа, будут приняты соответствующие меры... Выражаем благодарность нашим гражданам, которые превыше всего ставят целостность нашей страны. Интересы страны и государственности для всех нас первостепенны", - говорится в заявлении главного надзорного органа.