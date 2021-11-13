На нумизмат-аукционе в Москве за 300 т.р. ушла редчайшая облигация "Займа детской литературы УзбССР" 1932 года

13:28 21.11.2021

13.11.2021 в Москве на свободных электронных торгах известной российской фирмы - аукционного дома "Монеты и Медали" (аукцион №138 "Коллекция банкнот") был выставлен крайне редкий и не внесенный ни в один известный каталог артефакт - облигация "Первого заема творческого вклада в детскую литературу Узбекистана. Ташкент, Литография Среднеазиатского отдела Геокартпром, 1932 г., заявленный тираж 10 тыс. экземпляров.



При оценочной стоимости в 5-7.000 рублей цена быстро поднялась до рекордных (для подобных советских "бумаг") 300 тыс. рублей.



Обычно редкие и уникальные советские "займы рацпредложений", "эстафеты рацпредложений" и т.п. "уходят" не дороже 100-120 т.р.