Американский бизнесмен Гросанс "заказал" украинского министра Лещенко

13:32 21.11.2021

МВД Украины обвинило американца в покушении на министра

Бизнесмен из США два года пытался добиться справедливости в украинском суде



Глава МВД Украины Денис Монастырский обвинил гражданина США Курта Джейкоба Гросанса в покушении на убийство министра аграрной политики страны Романа Лещенко. В полиции считают, что в прошлом американец был бизнес-партнером агрария. Сам Лещенко рассказывает о своих отношениях с предполагаемым заказчиком убийства неохотно, и украинские СМИ нашли этому интересное объяснение. Которое хорощо показывает, что ждет инвесторов на Украине.



По словам Монастырского, американца взяли в разработку в августе 2021 года. Тогда полицейские узнали, что гражданин США через свою украинскую подругу ищет киллера, чтобы убить коллектора, который не справился с тем, чтобы выбить из должника 150 тысяч долларов. Силовики отправили подставного "киллера", который похитил человека и спрятал его в одном из домов в Киеве. Там американец встретился со своей жертвой – у полиции есть видео, на котором коллектор просил Гросанса отпустить его.



После этого "киллер" показал заказчикам фотографию якобы тела и видео захоронения коллектора. Американцу это так понравилось, что он решил заказать еще и убийство министра аграрной политики, который оказался тем самым должником. Правда, до этого Гросанс додумался не сам, а после того, как совершить убийство ему предложит тот самый подставной "киллер". Что свидетельствует о явной провокации. В рамках достигнутой договоренности, преступление должно было быть совершено только после того, как американец уедет из Украины.



Роковой разговор состоялся 17 ноября, а уже на следующий день МВД Украины отчиталось о раскрытии громкого преступления. Американец и его украинская подруга задержаны.



Сам министр аграрной политики на брифинге МВД был крайне неубедителен. По словам Романа Лещенко, он поссорился с Куртом еще в 2017 году. При этом украинец называет американца мошенником, хотя отмечает, что именно иностранец пытался судиться с ним, а не наоборот.



Между тем, американец и сам никогда не скрывал, что находится в ссоре с министром. В частности, он публиковал статьи на эту тему в украинских СМИ. Курт Джейкоб Гросанс приехал на Украину в 2017 году. В тот момент Лещенко возглавлял две компании, которые были основаны американцем: "Дакота Агро Инвестментс" и "Гросанс". Однако уже в 2018 году Гросанс обвинил будущего министра в том, что он перевел деньги со счетов его фирм на свою, которая называется "Прогресс". Сумму ущерба американец оценил примерно в 1 миллион долларов.



В мае 2020 года украинская Фемида встала на сторону Лещенко. К тому моменту он уже был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам, через месяц возглавил Госгеокадастр, а потом перешел на министерскую должность.



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Узнав, что его обидчик стал министром аграрной политики, американец решил уничтожить его в средствах массовой информации. В частности, он рассказал, что Лещенко украл у него большой объем зерна, использовал его технику для обработки полей чужих фирм, извлекая из этого личную выгоду, и так далее. Больше того, по словам Гросанса, часть из украденных у него денег Лещенко перевел на счет избирательного штаба партии "Слуга народа".



Гросанс считал, что украинский суд слишком коррумпирован, чтобы там можно было добиться справедливости, поэтому он собирался судиться с Лещенко в США. Однако, в его планы вмешался подставной "киллер".



"Вообще на Украине рейдерство распространено настолько, что Минюст республики создал специальный офис по борьбе с этим явлением. Особенно рейдерские захваты процветают в аграрном секторе. Для бизнесменов, в том числе для иностранных, многое зависит от того, в каких отношениях они находятся с властями. Если в хороших, то эта беда может их миновать, а если в плохих, отбиться не получится", - заявил "МК" эксперт "Киевстратпро" Кирилл Барашков.



По его мнению, конфликт Лещенко с Гросансом не имеет никакого отношения к тому, чем сейчас занимается министр. Другое дело, что благодаря своей должности он мог решить проблемы, которые появились у него в прошлом. "Ничего необычного, самая заурядная практика времен дикого капитализма. Не исключаю, что когда в страну массово пойдут иностранные инвесторы, положившие глаз на украинскую землю, они столкнуться с точно такими же проблемами", - констатирует Барашков.



Михаил Катков