Могучий старик. Байдену - 79!

13:34 21.11.2021

Байдену сделали самый лучший подарок на день рождения после колоноскопии

Свое 79-летие американский лидер впервые отмечает в качестве президента



Президент США Джо Байден впервые на своем посту отмечает в субботу, 20 ноября, день рождения – ему исполняется 79 лет. Он становится первым в истории хозяином Белого дома, кому предстоит задуть почти восемь десятков свечек на праздничном торте. Перед праздником американский лидер получил прошел малоприятные процедуры, но получил, возможно, самый лучший подарок от медиков.



Первый день рождения Джо Байдена в качестве президента проходит в невеселых обстоятельствах. И дело не только в продолжающейся пандемии коронавируса, но и в резком падении рейтингов нынешнего лидера Соединенных Штатов.



Так что условия для празднования 79-летия Джозефа Байдена не самые благоприятные. Хотя старейший в истории США глава американского государства заявил о своем намерении баллотироваться на следующих выборах, его преклонный возраст подогревает слухи, что он может уйти в отставку. Согласно недавним опросам, только 40% избирателей сочли Байдена "здоровым" по сравнению с 50%, которые придерживаются противоположного мнения (год назад соотношение было иным: 53% против 34%).



И кстати о здоровье – преддверие дня рождения у Байдена выдалось тем еще! Президент отправился в Медицинский центре Уолтера Рида на врачебный осмотр, включая процедуру колоноскопии под наркозом – из-за чего вынужден был временно передать функции главы государства Камале Харрис. Впрочем, по завершении медобследования глава Белого дома получил, наверное, самый приятный подарок. Медики вынесли вердикт по итогам проверки: к своему 79-летию Джо Байден в общем и целом здоров!



Как сообщает CNN, президентский врач доктор Кевин О"Коннор написал, что Байден "остается годным к исполнению своих обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений". Правда, работающий с Байденом с тех пор, как тот занимал пост вице-президента, доктор выделил две области "наблюдения": "увеличение частоты и серьезности" прочищения горла" и кашля во время разговоров", а также ставшее более заметным нарушение ходьбы. Оба этих проявления стали заметны при публичных выступлениях Байдена с момента его вступления в должность.



Доктор О"Коннор утверждает, что "чрезвычайно подробный неврологический осмотр" был "обнадеживающим" и не показал никаких доказательств инсульта, рассеянного склероза или болезни Паркинсона.



"Президент Байден остается здоровым, энергичным 78-летним мужчиной, который способен успешно выполнять обязанности президента, в том числе и на постах главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего", - резюмировал О"Коннор.



Еще не прошло и года со дня инаугурации Джо Байдена, так что в качестве президента Соединенных Штатов он еще не отмечал своего дня рождения. Зато успел отпраздновать в самом начале лета 70-летие своей супруги Джилл.



К юбилею первой леди Америки подошли нестандартно: чета Байденов отправилась на велосипедную прогулку в парке Кейп-Хенлопен в Льюисе (штат Делавэр). Одетые футболки и джинсы, а также велосипедные шлемы, супруги махали зрителям и другим велосипедистам и улыбались, когда толпа доброжелателей распевала в честь Джилл Байден "Happy Birthday to you".



Как сообщала пресса, велодорожка оставалась открытой для других велосипедистов, хотя агент Секретной службы предварительно проверял их самих и их велосипеды.



Президент Байден и его жена отправились праздновать круглую дату первой леди в их пляжный домик в Делавэре, купленный политиком за 2,7 млн долларов в 2017 году после завершения его вице-президентства. Как сообщили в Белом доме, этот день рождения супруги решили отметить вдвоем. Пресса писала в июне, что эта поездка стала редким для президента бегством в середине недели из Белого дома. Это также был первый визит Байдена в загородный дом пары с момента его вступления в должность главы государства в январе.



Свой прошлый день рождения Джо Байден отметил после фактического выигрыша президентских выборов у Трампа, но еще до официального вступления в должность. Тогда на избранного президента обрушилась волна критики – в Интернете появилось видео, на котором Байден якобы празднует свое 78-летие без маски.



Началось все с того, что мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс опубликовала в Твиттере видео, в котором она рядом с Байденом возглавляет толпу, поющую "С Днем Рождения!". Вскоре видеокадры разошлись в Сети как очевидное доказательство того, что Боттомс, Байден и другие не носили масок для защиты от коронавируса. Консервативные новостные интернет-сайты Conservatives Today и Daily Patriot Post указали на видео как на свидетельство лицемерия демократов.



"Вам не разрешают праздновать День Благодарения с несколькими членами вашей семьи, зато Джо Байден и сотни его друзей могут собираться вместе, без масок, и веселиться, как в 1999 году", - говорилось в антибайденовских публикациях. Но, как выяснилась, видео было снято еще в 2019 году, то есть до пандемии коронавируса.



Что же касается настоящего прошлогоднего дня рождения Байдена, то избранный президент США, судя по имеющимся видеокадрам, озаботился ношением маски. Как писало издание USA Today, в ноябре 2020 года Джо Байден провел в Уилмингтоне (штат Делавэр) встречу по случаю своего дня рождения с избранной вице-президентом Камалой Харрис, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в Сенате Чаком Шумером. Вся компания была в масках, собравшиеся сидели в нескольких футах друг от друга за большим прямоугольным столом, согласно информации New York Times. Хотя формально встреча политиков была посвящена коронавирусу и экономике, Пелоси все же принесла Байдену подарок на день рождения - белую орхидею.



К слову, в маске был Джо Байден и во время встречи с Камалой Харрис в октябре по случаю дня рождения вице-президента. Своему заму хозяин Белого дома подарил букет цветов и обрамленное фото из обоих на фоне президентской резиденции. Наличие масок не помешало имениннице чмокнуть шефа в щеку. Ну, а в преддверии собственного дня рождения Байден сделал Харрис еще более интересный подарок – дал ненадолго "порулить" страной, когда временно передал ей президентские функции на то время, когда он находился под наркозом во время процедуры колоноскопии. Пусть это продолжалось короткое время, но Камала Харрис вошла в историю, как первая в США женщина (и вдобавок цветная женщина, с афроамериканскими и азиатскими корнями!), исполнявшая должность главы государства.



Андрей Яшлавский