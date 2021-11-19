Россия ужесточает правила въезда мигрантам - ворохом новых бумаг и справок

13:35 21.11.2021

Эксперты рассказали, как изменят жизнь россиян ужесточенные правила въезда мигрантов

"Большая часть заказчиков желает, чтобы работники сделали прививку от коронавируса"



С 29 декабря львиную долю приезжающих на заработки в Россию иностранцев будут встречать менее радушно. Планируется, что мигрантов обяжут предоставлять справки об отсутствии опасных инфекций и пристрастия к наркотикам. Соответствующий проект приказа подготовило МВД России.



Согласно документу в течение 30 дней со дня прибытия трудовым мигрантам придется подтвердить отсутствие наркозависимости и инфекций, включая ВИЧ. Справки нужно будет представить в территориальный орган МВД в бумажном или электронном виде, с цифровой подписью. Данные внесут в информационную систему ведомства в течение трех рабочих дней. Если гость въезжает на территорию России не для трудовой деятельности, времени для предоставления документов у него гораздо больше - 90 дней.



В те же сроки прибывшие иностранцы должны будут пройти процедуры снятия отпечатков пальцев и фоторегистрации. Силовики уверены: идентификация по биометрическим данным лишит приезжих желания и возможности нарушать закон. "В последнее время мигранты, которым было запрещено находиться в нашей стране, меняли имена, фамилии, место жительства и даже национальность. Обновив биографию, они повторно въезжали в Российскую Федерацию", - комментирует собеседник "МК".



Как рассказал нам глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов, новшество коснется и членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В его состав наряду с Россией входят Казахстан Белоруссия, Киргизия и Армения. Граждане этих стран имеют право находиться в России достаточно долго без разрешительных документов. Им не требуется проходить дактилоскопическую регистрацию и медицинское освидетельствование. По оценкам, до начала пандемии коронавируса в России насчитывалось примерно 2,5 миллиона приезжих из ЕАЭС.



- У нас дисбаланс по линии эпидемической безопасности. Те, кому нужен патент, сдают анализы, а мигранты из стран ЕАЭС - нет. А ведь среди них тоже есть больные. Поэтому происходит унификация, - говорит Вадим Коженов. Новое правило не будет распространяться на детей до 6 лет и на граждан Белоруссии - последние практически приравнены в трудовых правах к россиянам.



Как отразится ужесточение требований для приезжих на рынке труда? Для отраслей, сотрудники которых плотно взаимодействуют с людьми (образование и воспитание детей, здравоохранение, торговля и общественное питание, бытовое обслуживание, туризм и гостиничное хозяйство), ничего не изменится.



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- В нашей сфере справки от отсутствии инфекций у работника, медицинские книжки и так всегда были обязательны, их требуют почти все наниматели, - рассказал представитель кадрового агентства по подбору домашнего персонала в Москве. - Разве что цены на услуги продолжат расти. Большая часть заказчиков желает, чтобы работники сделали прививку от коронавируса. Приятнее и безопаснее иметь дело с вакцинированными нянями, домработницами, водителями, сиделками...



- Кого предпочитают москвичи - иностранных работников или россиян?



- Большая часть требует славян - россиян, белорусов. Украина под вопросом. Сотрудников из Азии нанимают те, кто прежде работал с ними и получил более-менее положительный опыт. Если же сотрудничество не заладилось или, не дай бог, случилась серьезная неприятность, заказчики не хотят видеть их ни при каких обстоятельствах.



- Трудовые мигранты предпочитают "оседать" в Москве (России) или чаще работают вахтовым методом?



- Большая часть приезжих делает патенты и ищет постоянное место работы. Многим ездить туда-сюда невыгодно. Они приезжают сюда на заработки, а не на прогулку.



Елена Соколова