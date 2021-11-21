 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 21.11.2021
23:57  Умерла актриса Нина Русланова
23:44  Из Байдена вынули колоноскоп и он сразу собрался на 2-й срок
23:42  Путин ревакцинировался, бодр и весел
16:07  Бухарская Красная армия. 1920-1924 гг., - А.Степанов
13:39  Foreign Affairs: США и военные вызовы им со стороны великих держав
13:36  Telegraph: катастрофическая ошибка элит разрушает экономические основы Запада
13:35  Россия ужесточает правила въезда мигрантам - ворохом новых бумаг и справок

13:34  Могучий старик. Байдену - 79!
13:32  Американский бизнесмен Гросанс "заказал" украинского министра Лещенко
13:28  На нумизмат-аукционе в Москве за 300 т.р. ушла редчайшая облигация "Займа детской литературы УзбССР" 1932 года
13:25  Ворух не анклав? Генпрокуратура обещала наказать ответственных за скандал с картой Кыргызстана
13:23  Зачем и кому нужны полу-рабы мигранты? - Д.Ольшанский
13:22  В Ташкенте ждут отставки 1-го вице-премьера Раматова
13:21  Посвящается "Узбнефтегазу". Новое граффити Inkuzart снова закрасили (фото)
13:20  Как ошибки в учебниках казахского языка мешают развитию государственности, - А.Дарибаева
13:13  Украинские руководители смирились с потерей Донбасса, - Андрей Бабицкий
13:11  Первый конкурс красоты среди подростков с синдромом Дауна прошел в Петропавловске. Зачем?
11:31  Подозреваемые в коррупции экс-премьеры Киргизии Оторбаев и Сариев отпущены под подписку о невыезде
11:06  Кыргызы требуют освободить взятого в плен таджиками главу села Жийделик - С.Артикова
10:58  Гетман гетману глаз не выклюет: Порошенко богатеет при Зеленском, - Андрей Манчук
10:55  На 25% вырос транзит контейнеров через Казахстан
10:32  Скончался узбекский советский киноактер Бахтиер Ихтиеров
09:54  Скандал с Пэн Шуай обрастает абсурдом: Китай может потерять деньги и испортить Олимпиаду, - "МК"
01:57  ОДКБ не знает, что делать: Лукашенко помогает Алиеву громить Армению
01:01  Таджикское телевидение: Отказаться от монополизма ради развития
00:56  Огуречная война между Россией, Украиной, Белоруссией, Турцией закончилась в пользу Франции
00:38  Время сказать Западу "Стоп!" - Юрий Борисов
00:23  На Экибастузской ГРЭС разом сломали 2 основных энергоблока
00:08  КырКабмин учредил чрезвычайную комиссию по борьбе со смогом в Бишкеке
00:06  Британский лев питается падалью, - С.Князев
00:02  КырПартию "Ата Мекен" рекламируют трансгендеры и ЛГБД. Подстава?
Суббота, 20.11.2021
13:31  Здание филиала МГУ в городе Ош наконец построено. В виде юрты (видео)
13:25  Остров Невезения, или Битва за Тайвань. Предыстория, Красные линии, Прогнозы
13:23  Быстрее, выше, срамнее. МОК официально разрешил и даже "порекомендовал" трансгендерам участвовать в Олимпиадах
12:46  Что такое Центр таджиков в Москве и почему задерживают его сотрудников?
12:40  Вонючка. Российский "Газпром" опровергает - это не он испортил воздух в Бишкеке
12:35  Кыргызстан отжал-таки золотой рудник "Кумтор" у канадской Centerra Gold
12:24  Орел, дракон и мудрый медведь. Байден и Си договорились договариваться о невозможном
12:11  Тайна "испанского гриппа" 1910-20-х гг. до сих пор не раскрыта. Что это было?
12:01  Голубые пели: шоу-бизнес завлекает россиян в ряды извращенцев
11:28  КОВИД убил артиста Валерия Гаркалина
10:18  Резервный ход: США и Китай начали наступление на рынок нефти, - О.Белкина
09:43  В Бишкек слетал президент Татарстана Минниханов. Крепить "особые отношения"
09:03  Революционный "класс". Гиперэлите необходима "перманентная революция", - А.Елисеев
08:48  Как планируется продлевать Таш-метро и во сколько это обойдется
08:41  Рукопожатие твердое, стул - жидкий. Стали известны результаты медицинского обследования Байдена
00:53  Слухи о смерти Гюлена обросли загадочными деталями
00:50  Смогут ли Генпрокуратура и Антикор заставить КазМинобороны платить по счетам?
00:39  Мигрантский кризис принес Лукашенко дивиденды, - А.Ходасевич
00:37  Путин и Мирзиеев подписали "комплексную программу экономического сотрудничества"
00:26  Одиозного Ташкентского хокима Артыкходжаева выдвигают в вице-премьеры. Особо ценный краш-кадр
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Путин ревакцинировался, бодр и весел
23:42 21.11.2021

Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался от коронавируса препаратом "Спутник Лайт"
Владимир Путин ревакцинировался "Спутником Лайт". Об этом президент сам рассказал на встрече с Денисом Логуновым - ученым Центра имени Гамалеи, где и разработали первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" и создали тот самый "Спутник Лайт".

"Сегодня по Вашей рекомендации, по рекомендации Ваших коллег, я сделал себе еще одну прививку - "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация. И в этой связи у нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан, с Вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в вакцинации, ревакцинации, зачем нужна эта вакцинация и когда, по каким основаниям должны приниматься решения о ревакцинации", - сказал президент.

"Мы, естественно, видим снижение, причем не драматическое падение, но снижение эффективности вакцинации через шесть - восемь месяцев после первого применения. И, естественно, что первым просто посылом, который возникает у любого исследователя, любого медика, [является] применить ревакцинирующую дозу. И это не просто какое-то новаторство, этот путь использовался уже неоднократно при вакцинации. И могу сказать уже совершенно точно и определенно, что и по нашим данным, и по зарубежным данным, по международной практике видно, что введение третьей дозы, введение ревакцинации в медицинскую практику приводит к тому, что вот это снижение возвращается к исходному уровню, и больше того, даже где-то в 1,6 - 2 раза выше, чем даже после первой вакцинации", - пояснил Денис Логунов.

"Имеется в виду, что ревакцинация востребована через определенное количество времени после вакцинации, и это в среднем где-то полгода, Вы считаете?" - уточнил глава государства.

"Да, совершенно верно, полгода в неблагоприятных эпидусловиях. А в условиях, когда у нас нет такого большого пандемического, эпидимического подъема, вакцинация возможна и будет рекомендована раз в год", - ответил ученый.

"Это позднее или сейчас?" - спросил Владимир Путин.

"Позднее будет, да, естественно. Сейчас, пока у нас действительно неблагоприятный период, это полгода", - сказал Денис Логунов.

Там же, в Центре имени Гамалеи, работают над назальной вакциной от коронавируса, которая, по словам ученого, почти не имеет побочных эффектов. И Владимир Путин заявил, что готов лично принять участие в ее испытаниях.

видео тут - www.1tv.ru/news/2021-11-21/416736-vladimir_putin_rasskazal_chto_revaktsinirovalsya_ot_koronavirusa_preparatom_sputnik_layt

Источник - 1tv.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637527320
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки в Налоговый кодекс
- 22 ноября 2021 г. начнется ревакцинация против коронавируса
- Темпы восстановления экономики Казахстана за 10 месяцев ускорились до 3,5% - А. Мамин
- В 2022 году Правительство разработает 31 законопроект
- А. Мамин поблагодарил казахстанцев за активное участие в переписи населения
- На фоне гибели шахтеров, "акжоловцы" заявили о необходимости возврата пенсионного возраста для рабочих опасных профессий
- Кадровые перестановки
- Партия "Ак жол" требует решить дефицит нефтепродуктов и угля, а также ввести регулирование цен в этой сфере
- В Казахстане запущено производство топлива для атомных электростанций
- "Я сторонник диалога"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  