Путин ревакцинировался, бодр и весел

23:42 21.11.2021

Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался от коронавируса препаратом "Спутник Лайт"

Владимир Путин ревакцинировался "Спутником Лайт". Об этом президент сам рассказал на встрече с Денисом Логуновым - ученым Центра имени Гамалеи, где и разработали первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" и создали тот самый "Спутник Лайт".



"Сегодня по Вашей рекомендации, по рекомендации Ваших коллег, я сделал себе еще одну прививку - "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация. И в этой связи у нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан, с Вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в вакцинации, ревакцинации, зачем нужна эта вакцинация и когда, по каким основаниям должны приниматься решения о ревакцинации", - сказал президент.



"Мы, естественно, видим снижение, причем не драматическое падение, но снижение эффективности вакцинации через шесть - восемь месяцев после первого применения. И, естественно, что первым просто посылом, который возникает у любого исследователя, любого медика, [является] применить ревакцинирующую дозу. И это не просто какое-то новаторство, этот путь использовался уже неоднократно при вакцинации. И могу сказать уже совершенно точно и определенно, что и по нашим данным, и по зарубежным данным, по международной практике видно, что введение третьей дозы, введение ревакцинации в медицинскую практику приводит к тому, что вот это снижение возвращается к исходному уровню, и больше того, даже где-то в 1,6 - 2 раза выше, чем даже после первой вакцинации", - пояснил Денис Логунов.



"Имеется в виду, что ревакцинация востребована через определенное количество времени после вакцинации, и это в среднем где-то полгода, Вы считаете?" - уточнил глава государства.



"Да, совершенно верно, полгода в неблагоприятных эпидусловиях. А в условиях, когда у нас нет такого большого пандемического, эпидимического подъема, вакцинация возможна и будет рекомендована раз в год", - ответил ученый.



"Это позднее или сейчас?" - спросил Владимир Путин.



"Позднее будет, да, естественно. Сейчас, пока у нас действительно неблагоприятный период, это полгода", - сказал Денис Логунов.



Там же, в Центре имени Гамалеи, работают над назальной вакциной от коронавируса, которая, по словам ученого, почти не имеет побочных эффектов. И Владимир Путин заявил, что готов лично принять участие в ее испытаниях.



видео тут - www.1tv.ru/news/2021-11-21/416736-vladimir_putin_rasskazal_chto_revaktsinirovalsya_ot_koronavirusa_preparatom_sputnik_layt