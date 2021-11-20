 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Из Байдена вынули колоноскоп и он сразу собрался на 2-й срок
23:44 21.11.2021

Байден намерен баллотироваться на второй срок, - СМИ
Азия и мир, политика 14:53, 21 ноября 2021 Просмотров: 1980

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден и представители его ближайшего окружения в последние дни заверяют сторонников в планах 79-летнего американского лидера баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом пишет газета The Washington Post.

Опубликованный ранее в ноябре опрос, проведенный изданием USA Today и Саффолкским университетом, показал, что деятельность нынешнего главы государства поддерживают только 38% избирателей, и большинство против того, чтобы он участвовал в следующих выборах. Сам Байден хочет участвовать в гонке, в 2024 году ему исполнится 82 года. Многие наблюдатели, однако, считают, что демократы сделают ставку на Камалу Харрис, которой будет только 57 лет.

Как поясняет издание, усилия, направленные на то, чтобы убедить сторонников в стремлении главы государства остаться в Белом доме на еще один срок, предпринимаются в связи с тем, что многие демократы предполагают, что Байден, возможно, не будет участвовать в следующих выборах, учитывая, в частности, его возраст - к моменту голосования ему будет 82 год. Еще один аспект связан со снижением рейтинга - к настоящему моменту работу Байдена на посту президента одобряют около 40% жителей страны.

"Единственное, что я слышал от него, - это то, что он планирует снова баллотироваться. И я этому рад", - заявил друг Байдена и бывший сенатор-демократ Крис Додд.

Кроме того, как отмечает The Washington Post, о своем намерении участвовать в выборах Байден заявлял ранее в этом месяце на мероприятии по привлечению средств для Демократической партии.

"То, что он заявляет публично, - это то, во что он твердо верит. Он не будет баллотироваться, если поймет, что не может выполнять работу физически и эмоционально", - заявил изданию, бывший губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл, присутствовавший на этом мероприятии.

Однако, по данным газеты, подобные заверения не остановили разговоры среди демократов о том, появится ли имя Байдена в избирательных бюллетенях в 2024 году. Такое заключение The Washington Post сделала на основании бесед с 28 стратегами и официальными лицами Демократической партии. Так, некоторые из них скептически относятся к подобным заявлениям президента и его помощников, полагая, что им независимо от истинных планов выгодно говорить о переизбрании, чтобы не допустить ослабления позиций Байдена сейчас. Другие же отмечают, что еще одна предвыборная кампания может подразумевать гораздо более насыщенный график, чем относительно спокойная кампания 2020 года, большинство мероприятий в рамках которой проходили в виртуальном формате из-за пандемии.

При этом, по сведениям издания, в случае решения Байдена участвовать в президентской гонке официальные лица Демократической партии на этапе внутрипартийной борьбы за выдвижение кандидатом на выборах от демократов намерены поддержать действующего главу государства, а не других претендентов.

Как ожидается, официально о своем решении касательно участия в борьбе за пост президента Байден объявит после промежуточных выборов в Конгресс. Они пройдут в ноябре 2022 года.

Выборы 2020 года

Предыдущие президентские выборы прошли в США в ноябре 2020 года. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми новым главой государства должен был стать демократ Байден. Предыдущий президент страны республиканец Дональд Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов главы Белого дома не имели успеха, их иски были отклонены, в том числе Верховным судом США. В ночь с 6 на 7 января Сенат и Палата представителей Конгресса на совместном заседании утвердили победу Байдена, его инаугурация прошла 20 января.

Источник - centralasia.media
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