 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 22.11.2021
00:29  Предатели национальных интересов. Мир накануне горячих изменений, - Д.Попов
00:03  В Украине заговорили о войне Зеленского и Ахметова, - Т.Ивженко
Воскресенье, 21.11.2021
16:07  Бухарская Красная армия. 1920-1924 гг., - А.Степанов
13:39  Foreign Affairs: США и военные вызовы им со стороны великих держав
13:36  Telegraph: катастрофическая ошибка элит разрушает экономические основы Запада
13:35  Россия ужесточает правила въезда мигрантам - ворохом новых бумаг и справок
13:34  Могучий старик. Байдену - 79!

13:32  Американский бизнесмен Гросанс "заказал" украинского министра Лещенко
13:28  На нумизмат-аукционе в Москве за 300 т.р. ушла редчайшая облигация "Займа детской литературы УзбССР" 1932 года
13:25  Ворух не анклав? Генпрокуратура обещала наказать ответственных за скандал с картой Кыргызстана
13:23  Зачем и кому нужны полу-рабы мигранты? - Д.Ольшанский
13:22  В Ташкенте ждут отставки 1-го вице-премьера Раматова
13:21  Посвящается "Узбнефтегазу". Новое граффити Inkuzart снова закрасили (фото)
13:20  Как ошибки в учебниках казахского языка мешают развитию государственности, - А.Дарибаева
13:13  Украинские руководители смирились с потерей Донбасса, - Андрей Бабицкий
13:11  Первый конкурс красоты среди подростков с синдромом Дауна прошел в Петропавловске. Зачем?
11:31  Подозреваемые в коррупции экс-премьеры Киргизии Оторбаев и Сариев отпущены под подписку о невыезде
11:06  Кыргызы требуют освободить взятого в плен таджиками главу села Жийделик - С.Артикова
10:58  Гетман гетману глаз не выклюет: Порошенко богатеет при Зеленском, - Андрей Манчук
10:55  На 25% вырос транзит контейнеров через Казахстан
10:32  Скончался узбекский советский киноактер Бахтиер Ихтиеров
09:54  Скандал с Пэн Шуай обрастает абсурдом: Китай может потерять деньги и испортить Олимпиаду, - "МК"
01:57  ОДКБ не знает, что делать: Лукашенко помогает Алиеву громить Армению
01:01  Таджикское телевидение: Отказаться от монополизма ради развития
00:56  Огуречная война между Россией, Украиной, Белоруссией, Турцией закончилась в пользу Франции
00:38  Время сказать Западу "Стоп!" - Юрий Борисов
00:23  На Экибастузской ГРЭС разом сломали 2 основных энергоблока
00:08  КырКабмин учредил чрезвычайную комиссию по борьбе со смогом в Бишкеке
00:06  Британский лев питается падалью, - С.Князев
00:02  КырПартию "Ата Мекен" рекламируют трансгендеры и ЛГБД. Подстава?
Суббота, 20.11.2021
13:31  Здание филиала МГУ в городе Ош наконец построено. В виде юрты (видео)
13:25  Остров Невезения, или Битва за Тайвань. Предыстория, Красные линии, Прогнозы
13:23  Быстрее, выше, срамнее. МОК официально разрешил и даже "порекомендовал" трансгендерам участвовать в Олимпиадах
12:46  Что такое Центр таджиков в Москве и почему задерживают его сотрудников?
12:40  Вонючка. Российский "Газпром" опровергает - это не он испортил воздух в Бишкеке
12:35  Кыргызстан отжал-таки золотой рудник "Кумтор" у канадской Centerra Gold
12:24  Орел, дракон и мудрый медведь. Байден и Си договорились договариваться о невозможном
12:11  Тайна "испанского гриппа" 1910-20-х гг. до сих пор не раскрыта. Что это было?
12:01  Голубые пели: шоу-бизнес завлекает россиян в ряды извращенцев
11:28  КОВИД убил артиста Валерия Гаркалина
10:18  Резервный ход: США и Китай начали наступление на рынок нефти, - О.Белкина
09:43  В Бишкек слетал президент Татарстана Минниханов. Крепить "особые отношения"
09:03  Революционный "класс". Гиперэлите необходима "перманентная революция", - А.Елисеев
08:48  Как планируется продлевать Таш-метро и во сколько это обойдется
08:41  Рукопожатие твердое, стул - жидкий. Стали известны результаты медицинского обследования Байдена
00:53  Слухи о смерти Гюлена обросли загадочными деталями
00:50  Смогут ли Генпрокуратура и Антикор заставить КазМинобороны платить по счетам?
00:39  Мигрантский кризис принес Лукашенко дивиденды, - А.Ходасевич
00:37  Путин и Мирзиеев подписали "комплексную программу экономического сотрудничества"
00:26  Одиозного Ташкентского хокима Артыкходжаева выдвигают в вице-премьеры. Особо ценный краш-кадр
00:18  Мирзиеева в Москве принимают, как родного
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Украине заговорили о войне Зеленского и Ахметова, - Т.Ивженко
00:03 22.11.2021

Памятные мероприятия по случаю начала майдана послужили поводом для обвинений президента
Татьяна Ивженко
Cобственный корреспондент "НГ" в Украине
21.11.21

Владимир Зеленский возложил цветы к кресту в память павших за свободу и достоинство Украины на аллее Героев Небесной Сотни.
В Киеве отметили восьмую годовщину начала протестов на майдане. С 2014 года 21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы. В этом году дата совпала с экватором президентских полномочий Владимира Зеленского. И именно сейчас традиционные мероприятия послужили оппозиции удобным поводом для того, чтобы задать острые вопросы президентской команде.

На вечер воскресенья в Киеве была запланирована демонстрация. Обычно в конце ноября активисты вспоминали события осени 2013 года, когда несколько сотен людей вышли на центральную площадь украинской столицы в знак протеста против решения Виктора Януковича отложить подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Мирная акция продолжалась до конца месяца, пока против ее участников не были применены силовые методы. До сих пор непонятно, по каким причинам в 2013-м сотрудникам правоохранительных органов был дан приказ жестоко избить собравшихся на майдане. Официально сообщалось, что такие меры понадобились, чтобы расчистить площадь и установить новогоднюю елку. Но они привели к тому, что в центр Киева вышли десятки, а потом и сотни тысяч граждан, протестующих против действий власти. В феврале 2014-го противостояние завершилось расстрелом более сотни людей на прилегающей к майдану улице Институтской (сейчас этот участок носит название аллея Героев Небесной Сотни), бегством из страны Януковича и дальнейшей сменой власти.

Президент Владимир Зеленский и глава президентского офиса Андрей Ермак в воскресенье утром пришли на место расстрелов. Глава государства обнародовал традиционное видеообращение к гражданам, в котором красивыми словами рассказал о том, что украинцы готовы отстаивать свободу и достоинство ценой жизни. В то же время генпрокурор Ирина Венедиктова попыталась дать ответ на вопросы, которые до сих пор ежегодно звучали в адрес власти – о наказании виновных за события конца 2013-го – начала 2014 года. "2021 год стал прорывным в количестве приговоров по делам майдана, в этом году их столько, сколько за все три предыдущие года. Впервые осуждены к реальному лишению свободы сотрудники столичного "Беркута" за преступления в день разгона студенческого майдана", – написала Венедиктова в соцсети. По ее словам, сейчас в судах находятся 111 дел против 207 обвиняемых по делам майдана.

Но в этом году повестка дня изменилась, поскольку оппозиция подогревает тему о государственной измене действующей власти. Поводом послужило завершение двух расследований о причинах провала прошлогодней спецоперации по задержанию группы граждан, которых в Украине называют бойцами частной военной компании Вагнера, воевавшими в Донбассе. Считается, что утечка информации, из-за которой спецоперацию не удалось завершить, а бойцов вернули летом 2020 года из Белоруссии в Россию, произошла по вине кого-то из участников совещания в офисе президента Украины. В нем принимали участие всего несколько человек, немногие из которых теоретически могли предупредить российскую или белорусскую сторону о готовящемся задержании.

Члены партии Порошенко "Европейская солидарность" подозревают в провале спецоперации Владимира Зеленского и Андрея Ермака. Украинская власть поначалу вообще отрицала подготовку и проведение такой спецоперации. Подтвердив данные оппозиции, соратники Зеленского то говорили, что операция была "не украинской", то объясняли путаницу в заявлениях режимом секретности. Временная следственная комиссия Верховной рады, созданная депутатами от пропрезидентской партии "Слуга народа", подтвердила на прошлой неделе, что операция по задержанию "вагнеровцев" готовилась и была сорвана. "Имеющиеся данные дают основания сделать опосредованные выводы, что произошла отсрочка (даты предполагаемого задержания группы бойцов. – "НГ")… Парламентской следственной комиссии не удалось достоверно установить, кто и на каком уровне в Украине принял решение об отсрочке. Вместе с тем комиссия установила отсутствие какого-либо документально оформленного указания об отсрочке со стороны какого-либо должностного лица", – заявила руководитель парламентской комиссии Марьяна Безуглая.

Выводы украинских депутатов не во всем совпали с обнародованным к концу недели текстом расследования международной группы журналистов Bellingcat. Точку в спорах попытались в прошлую пятницу поставить участники популярного ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба рассказал, что в момент, когда планировался завершающий этап спецоперации, он получил указание об отсрочке: "Нам сообщили, что с нами будет разговаривать глава офиса президента (Андрей Ермак. – "НГ"). Мы провели разговор втроем – я, первый замглавы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий и глава офиса президента… В связи с тем, что он (Ермак. – "НГ") был делегирован президентом, я получил указание о переносе финального этапа. Я получил ответ, что это указание президента". Бурба признал, что письменного указания отложить спецоперацию он не получил. Примечательно, что для участия в ток-шоу были приглашены Зеленский и Ермак, однако они отказались. Причем офис президента счел нужным обнародовать заявление советника главы государства Михаила Подоляка, который завуалированно упрекнул телеканал "Украина", на котором выходит в прямом эфире программа Шустера (считается, что телеканал принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову), в манипуляциях, провокациях, ангажированности. Советник заявил, что руководители государства "по указанию олигарха по эфирам бегать не будут".

Это только подогрело настроения оппозиции. Петр Порошенко, принимавший на днях участие в конференции по вопросам безопасности в Канаде, заявил украинским журналистам, что "вагнергейт" подрывает доверие западных партнеров к официальному Киеву. И чтобы изменить ситуацию, нужно инициировать международное расследование событий лета 2020 года. Он призвал команду Зеленского доказать, что ей нечего скрывать. И добавил, что тем, кто был задействован в спецоперации, сейчас "угрожают те, кто несет полную ответственность за срыв этой операции, пытаясь прикрыть либо свое предательство, либо хаос и собственную некомпетентность. Пусть они сами выбирают, по какой статье они будут за это отвечать". Воинственная риторика ожидалась и в ходе вечерних мероприятий в Киеве 21 ноября.

Депутат прошлого созыва парламента Вадим Денисенко отметил в блоге, что власть может выбрать один из двух одинаково плохих вариантов реагирования на ситуацию – "попытаться арестовать Бурбу или сделать вывод, что ничего не происходит. В обоих случаях Бурба имеет все шансы стать политиком высшего эшелона с огромным уровнем доверия". Положение команды Зеленского, по мнению Денисенко, осложняется начавшимся противостоянием с бизнесменом Ринатом Ахметовым: "Из этой войны победителем выйдет только одна из сторон… Сейчас все информационные каналы работают против Зеленского. Все большие игроки в государстве объединены в идее снизить рейтинг Зеленского до 15% и ниже". Но никто пока не заинтересован в досрочных выборах, отметил эксперт. По его мнению, на ситуацию могут повлиять настроения в обществе: "В 2021 году наше общество переживало максимальный уровень апатии… Сейчас мы постепенно начинаем выходить из этого состояния, а критические варианты выхода – это агрессия или депрессия". Эксперт считает, что для Зеленского единственным способом ослабить давление на свои позиции в середине президентского срока является решение об увольнении Андрея Ермака: "Но он этого точно не сделает в ближайшее время. Вспомним известную фразу: "Мы вместе пришли, вместе и уйдем…" В этой ситуации оппозиция пытается использовать майдан 2013–2014 годов, чтобы напомнить гражданам о таком способе смены власти. Но рядовые украинцы, как свидетельствуют данные соцопросов, не поддерживают такой сценарий.

Киев

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637528580
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки в Налоговый кодекс
- 22 ноября 2021 г. начнется ревакцинация против коронавируса
- Темпы восстановления экономики Казахстана за 10 месяцев ускорились до 3,5% - А. Мамин
- В 2022 году Правительство разработает 31 законопроект
- А. Мамин поблагодарил казахстанцев за активное участие в переписи населения
- На фоне гибели шахтеров, "акжоловцы" заявили о необходимости возврата пенсионного возраста для рабочих опасных профессий
- Кадровые перестановки
- Партия "Ак жол" требует решить дефицит нефтепродуктов и угля, а также ввести регулирование цен в этой сфере
- В Казахстане запущено производство топлива для атомных электростанций
- "Я сторонник диалога"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  