В Украине заговорили о войне Зеленского и Ахметова, - Т.Ивженко

00:03 22.11.2021

Памятные мероприятия по случаю начала майдана послужили поводом для обвинений президента

Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине

21.11.21



Владимир Зеленский возложил цветы к кресту в память павших за свободу и достоинство Украины на аллее Героев Небесной Сотни.

В Киеве отметили восьмую годовщину начала протестов на майдане. С 2014 года 21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы. В этом году дата совпала с экватором президентских полномочий Владимира Зеленского. И именно сейчас традиционные мероприятия послужили оппозиции удобным поводом для того, чтобы задать острые вопросы президентской команде.



На вечер воскресенья в Киеве была запланирована демонстрация. Обычно в конце ноября активисты вспоминали события осени 2013 года, когда несколько сотен людей вышли на центральную площадь украинской столицы в знак протеста против решения Виктора Януковича отложить подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.



Мирная акция продолжалась до конца месяца, пока против ее участников не были применены силовые методы. До сих пор непонятно, по каким причинам в 2013-м сотрудникам правоохранительных органов был дан приказ жестоко избить собравшихся на майдане. Официально сообщалось, что такие меры понадобились, чтобы расчистить площадь и установить новогоднюю елку. Но они привели к тому, что в центр Киева вышли десятки, а потом и сотни тысяч граждан, протестующих против действий власти. В феврале 2014-го противостояние завершилось расстрелом более сотни людей на прилегающей к майдану улице Институтской (сейчас этот участок носит название аллея Героев Небесной Сотни), бегством из страны Януковича и дальнейшей сменой власти.



Президент Владимир Зеленский и глава президентского офиса Андрей Ермак в воскресенье утром пришли на место расстрелов. Глава государства обнародовал традиционное видеообращение к гражданам, в котором красивыми словами рассказал о том, что украинцы готовы отстаивать свободу и достоинство ценой жизни. В то же время генпрокурор Ирина Венедиктова попыталась дать ответ на вопросы, которые до сих пор ежегодно звучали в адрес власти – о наказании виновных за события конца 2013-го – начала 2014 года. "2021 год стал прорывным в количестве приговоров по делам майдана, в этом году их столько, сколько за все три предыдущие года. Впервые осуждены к реальному лишению свободы сотрудники столичного "Беркута" за преступления в день разгона студенческого майдана", – написала Венедиктова в соцсети. По ее словам, сейчас в судах находятся 111 дел против 207 обвиняемых по делам майдана.



Но в этом году повестка дня изменилась, поскольку оппозиция подогревает тему о государственной измене действующей власти. Поводом послужило завершение двух расследований о причинах провала прошлогодней спецоперации по задержанию группы граждан, которых в Украине называют бойцами частной военной компании Вагнера, воевавшими в Донбассе. Считается, что утечка информации, из-за которой спецоперацию не удалось завершить, а бойцов вернули летом 2020 года из Белоруссии в Россию, произошла по вине кого-то из участников совещания в офисе президента Украины. В нем принимали участие всего несколько человек, немногие из которых теоретически могли предупредить российскую или белорусскую сторону о готовящемся задержании.



Члены партии Порошенко "Европейская солидарность" подозревают в провале спецоперации Владимира Зеленского и Андрея Ермака. Украинская власть поначалу вообще отрицала подготовку и проведение такой спецоперации. Подтвердив данные оппозиции, соратники Зеленского то говорили, что операция была "не украинской", то объясняли путаницу в заявлениях режимом секретности. Временная следственная комиссия Верховной рады, созданная депутатами от пропрезидентской партии "Слуга народа", подтвердила на прошлой неделе, что операция по задержанию "вагнеровцев" готовилась и была сорвана. "Имеющиеся данные дают основания сделать опосредованные выводы, что произошла отсрочка (даты предполагаемого задержания группы бойцов. – "НГ")… Парламентской следственной комиссии не удалось достоверно установить, кто и на каком уровне в Украине принял решение об отсрочке. Вместе с тем комиссия установила отсутствие какого-либо документально оформленного указания об отсрочке со стороны какого-либо должностного лица", – заявила руководитель парламентской комиссии Марьяна Безуглая.



Выводы украинских депутатов не во всем совпали с обнародованным к концу недели текстом расследования международной группы журналистов Bellingcat. Точку в спорах попытались в прошлую пятницу поставить участники популярного ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба рассказал, что в момент, когда планировался завершающий этап спецоперации, он получил указание об отсрочке: "Нам сообщили, что с нами будет разговаривать глава офиса президента (Андрей Ермак. – "НГ"). Мы провели разговор втроем – я, первый замглавы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий и глава офиса президента… В связи с тем, что он (Ермак. – "НГ") был делегирован президентом, я получил указание о переносе финального этапа. Я получил ответ, что это указание президента". Бурба признал, что письменного указания отложить спецоперацию он не получил. Примечательно, что для участия в ток-шоу были приглашены Зеленский и Ермак, однако они отказались. Причем офис президента счел нужным обнародовать заявление советника главы государства Михаила Подоляка, который завуалированно упрекнул телеканал "Украина", на котором выходит в прямом эфире программа Шустера (считается, что телеканал принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову), в манипуляциях, провокациях, ангажированности. Советник заявил, что руководители государства "по указанию олигарха по эфирам бегать не будут".



Это только подогрело настроения оппозиции. Петр Порошенко, принимавший на днях участие в конференции по вопросам безопасности в Канаде, заявил украинским журналистам, что "вагнергейт" подрывает доверие западных партнеров к официальному Киеву. И чтобы изменить ситуацию, нужно инициировать международное расследование событий лета 2020 года. Он призвал команду Зеленского доказать, что ей нечего скрывать. И добавил, что тем, кто был задействован в спецоперации, сейчас "угрожают те, кто несет полную ответственность за срыв этой операции, пытаясь прикрыть либо свое предательство, либо хаос и собственную некомпетентность. Пусть они сами выбирают, по какой статье они будут за это отвечать". Воинственная риторика ожидалась и в ходе вечерних мероприятий в Киеве 21 ноября.



Депутат прошлого созыва парламента Вадим Денисенко отметил в блоге, что власть может выбрать один из двух одинаково плохих вариантов реагирования на ситуацию – "попытаться арестовать Бурбу или сделать вывод, что ничего не происходит. В обоих случаях Бурба имеет все шансы стать политиком высшего эшелона с огромным уровнем доверия". Положение команды Зеленского, по мнению Денисенко, осложняется начавшимся противостоянием с бизнесменом Ринатом Ахметовым: "Из этой войны победителем выйдет только одна из сторон… Сейчас все информационные каналы работают против Зеленского. Все большие игроки в государстве объединены в идее снизить рейтинг Зеленского до 15% и ниже". Но никто пока не заинтересован в досрочных выборах, отметил эксперт. По его мнению, на ситуацию могут повлиять настроения в обществе: "В 2021 году наше общество переживало максимальный уровень апатии… Сейчас мы постепенно начинаем выходить из этого состояния, а критические варианты выхода – это агрессия или депрессия". Эксперт считает, что для Зеленского единственным способом ослабить давление на свои позиции в середине президентского срока является решение об увольнении Андрея Ермака: "Но он этого точно не сделает в ближайшее время. Вспомним известную фразу: "Мы вместе пришли, вместе и уйдем…" В этой ситуации оппозиция пытается использовать майдан 2013–2014 годов, чтобы напомнить гражданам о таком способе смены власти. Но рядовые украинцы, как свидетельствуют данные соцопросов, не поддерживают такой сценарий.



Киев