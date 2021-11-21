 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пекину и Вашингтону не суждено договориться, - Е.Пустовойтова
00:28 22.11.2021

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 21.11.2021 |

Си Цзиньпин понимает, что США – угасающая сверхдержава, которой придется отступать по мере подъема Китая

Для мировых СМИ содержание виртуальной встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена 15 ноября осталось за кадром. Даже The Washington Post больше писала о предстоящих трех месяцах до зимней Олимпиады в Пекине, за которые надо успеть наложить запрет на участие американских спортсменов в соревнованиях. В Вашингтоне ясность на этот предмет пока отсутствует, но до газетчиков из Белого дома уже донеслось: "Ожидается, что ни президент Байден, ни другие представители правительства США не посетят Пекинские игры". Спортсменов запрет может и не коснуться, но вопрос открыт.

Олимпийский бойкот в момент, когда лидеры США и КНР вроде как сели за стол переговоров, может означать, что у Байдена способностей урегулировать двусторонние проблемы нет.

Пресс-служба Белого дома заявила, что во время встречи "президент Байден высказался против новой холодной войны и выразил свою озабоченность положением уйгуров в Синьцзяне, китайцев в Гонконге и правами человека вообще". Агентство "Синьхуа" в свою очередь отметило: "Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Соединенные Штаты Америки предпринять конкретные действия, чтобы не допустить на деле новой холодной войны".

Синьцзян

Если в сухом остатке – две державы разошлись, как в море корабли. Правда, до зубов вооруженные. В США в последние месяцы дошло до громких заявлений. Фред Хайатт, редактор редакционной страницы газеты "Вашингтон пост": "Китай совершенствует методы XXI века по уничтожению целого народа" (следует понимать, уйгурского). Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси: "Какое моральное право у вас (у Белого дома) говорить о правах человека в любой точке мира, если вы готовы отдать дань уважения китайскому правительству, когда оно совершает геноцид [опять же уйгуров]?" Объявить экономический и политический бойкот Олимпиады в Пекине уже полгода требует сенатор от штата Юта Митт Ромни. А старший научный сотрудник Института Хадсона Нури Туркел и вовсе сравнил предстоящие пекинские игры с Берлинской Олимпиадой 1936 года, которую открывал Гитлер...

О том, что "геноцид уйгуров" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая есть лишь способ политической изоляции Поднебесной от ее мусульманских соседей, может не знать только полный невежда – в Белом доме таких нет. Уйгуры живут не только в Китае, но и в Казахстане, Киргизии, Узбекистане. Разделяющие этот когда-то единый народ границы сложились лишь в первой трети ХХ века. И, заметим, только в Китае у уйгуров есть своя автономия.

Байден и Си разговаривали три с половиной часа, что вполне позволяло обсудить весь комплекс сложных вопросов – от роста ядерного потенциала Китая до нового позиционного района в восточной части Синьцзяна у города Хами, где можно разместить до 110 шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами. Однако крохи информации приходится выуживать из СМИ.

Венесуэльская Telesur.net пишет: "Си указал на то, что Китай и США находятся на критической стадии развития, и "глобальная деревня" сталкивается с многочисленными вызовами". В этом нет ничего нового, для этого не стоило говорить три с половиной часа. Неясности добавляет и факт, сообщенный японским изданием Asia Nikkei: виртуальный саммит готовился не так, как положено. "Обычно команды чиновников работают месяцами, чтобы согласовать результаты для одобрения лидеров, но в последних событиях между США и Китаем нет ничего нормального".

Отсутствие видимых результатов заставляет предполагать, что на самом деле они есть, но в самой чувствительной и закрытой для публики сфере отношений Пекина и Вашингтона. Что это за сфера?

Гиепрзвуковая ракета

Центр безопасности и новейших технологий Джорджтаунского университета сообщает, что США и Китай тратят на "военный искусственный интеллект" (military artificial intelligence) по 1,6 миллиарда долларов в год. Главной целью китайцев является американский военный флот; в пустыне Такла-Макан на северо-западе Китая специалисты Военно-морского института США обнаружили восемь полномасштабных макетов американских боевых кораблей. Макеты установлены на железнодорожном пути, они являются частью полигона для испытаний оружия. Какого именно – неизвестно.

Пекин только что испытал гиперзвуковую ракету, которая облетела всю планету. А американцы увязли с программой создания гиперзвукового оружия в технологических проблемах. Последний доклад Пентагона Конгрессу отмечает, что наращивание военной мощи Китая направлено на изменение мирового порядка, то есть "порядка по-американски". Отмечается также, что к 2030 году у Китая будет не три сотни, как сейчас, а тысяча ядерных боеголовок. Что военно-морской флот КНР уже крупнейший в мире по численности: 355 кораблей и подводных лодок; ожидается, что к 2025 году их будет 420, а к 2030 – 460.

Индийское издание Devdiscourse отмечает: "Пекин точно знает, чего хочет достичь: в первую очередь способности доминировать над своими ближайшими соседями в случае конфликта из-за Тайваня или Южно-Китайского моря". В случае войны Пекин хочет иметь уверенность в гарантированном сокрушении таких ближайших противников, как Тайвань или американские вооруженные силы в этом районе, ракетами и другой огневой мощью, одновременно используя ракеты большой дальности, угрожая материковой части США.

Американский авианосец в Южно-Китайском море

Поэтому на виртуальном саммите Байден согласился с формулой "единого Китая", но потребовал "свободы мореплавания" в Южно-Китайском море... Подробности переговоров двух лидеров в любом случае останутся за кадром, определенно известно, что не было даже попытки пойти навстречу друг другу. И можно понять почему.

Си Цзиньпин понимает, что США – угасающая сверхдержава, которой придется отступать по мере подъема Китая. По его мнению, время Поднебесной пришло. Байден же смотрит на Китай как на оплот тоталитаризма, в соревновании с которым американская демократия должна победить, но в отношении величия Америки он оглядывается назад.

Два разнонаправленных взгляда не могли привести к переговорным результатам.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637530080
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