 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Предатели национальных интересов. Мир накануне горячих изменений, - Д.Попов
00:29 22.11.2021

Предатели национальных интересов: Россию и Европу успокоит раздел Украины

Это немного жутковатый интерес, но все равно интересно - как будут делить Украину. И еще более жуткое предчувствие - будет это кровавая каша. Потому что накопившиеся внутри стран, внутри Европы, Америки и России противоречия - между властью и населением, между наступающим новым миром и нормой - разорвут государства изнутри, если не начнут выплескиваться наружу. На прошедшей неделе этому было немало свидетельств.

Тихая и обычно спокойная Австрия на неделе заполыхала - уличные беспорядки, поджоги машин, столкновения с полицией, слезоточивый газ, все как положено. Про Францию и говорить нечего, у них протесты и погромы по любому поводу - национальное развлечение. Подтягиваются и другие страны. Народу не нравятся ковидные ограничения - все эти паспорта и коды. И в этих протестах хотя бы видна логика - уровень вакцинации в развитых европейских странах крайне высок. А значит, вопрос - ну вот мы вакцинировались, какого лешего вы тут ограничения вводите - вполне закономерен. А тут еще энергетический кризис, падение уровня жизни (мы бы такого падения, может, и не заметили, но к хорошему быстро привыкаешь). Что делать? Искать виноватого снаружи, переключать внимание. Россия в этом смысле очень удобна - весь газ от нее. Ну, Белоруссия еще. Это же главная проблема - пара тысяч мигрантов (сколько их с другой стороны Европы пролезло и лезет - можно просто не вспоминать).

В Америке вообще глобальная перестройка социальной жизни, расползающаяся, как водится, по всей планете. Там на наших глазах гибнет норма века двадцатого и возникает что-то совершенно чудовищное. На последнем BLM-протесте вообще призывали к коммунистической (как они ее понимают) революции. Но это долгий разговор - важно, что и там общество расколото, кризис. И конечно, виноваты в этом Россия и Китай. С Китаем особо не забалуешь, а вот Россию можно и попинать. Вплоть до внесения в конгресс резолюции о том, что если русские выберут в 2024 году Путина, то давайте не будем его признавать президентом. Что, конечно, смешно и направлено исключительно на внутренний американский рынок. Например, мигрантский кризис госпожа Меркель решала с непризнанным Лукашенко, а вовсе не с президентом Тихановской. И ведь решили - теперь мигранты на белорусском складе. Часть домой сваливает, часть будет, видимо, картофель выращивать.

Ну и у нас, конечно, во всех внутренних бедах виноваты внешние причины - Запад. На американских конгрессменов прямо коршуном налетел господин Володин. Мол, подобная резолюция - это потому, что "США не хотят сильной России. Боятся до истерики". Ну и делают все, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. "Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть. Сегодня для всех стало совершенно очевидно: Путин - преимущество России. Удары, направленные в его адрес, - это удары по нашей стране с целью ослабить ее". Ну и дальше, про то, как на Западе "восторгались Горбачевым, аплодировали Ельцину", а в это время нашим гражданам выпадали испытания "из-за слабости руководителей государства и предательства элит, ориентированных отнюдь не на национальные интересы". Короче, назвал предателей.

Теперь, видимо, по-другому. Руководители государства и элиты ориентированы на национальные интересы. По крайней мере мы об этом постоянно слышим. А что мы видим?

В настоящее время почти две трети граждан (около 69%) заявили в ходе опроса специалистами Высшей школы экономики, что испытывают материальные трудности. Каждый пятый человек в стране с большим трудом удовлетворяет даже основные потребности семьи.

По утверждению экспертов фонда "Институт экономики города", в России снизился уровень доступности жилья. В 2018-м из 17 наиболее крупных российских агломераций 14 причислялись к рынкам с доступным жильем, а в нынешнем году их число сократилось до шести.

Путин предложил "опережающую" индексацию МРОТ и прожиточного минимума. Прожиточный минимум в 2022 году может составить 12 654 руб., а МРОТ - 13 890 руб. То есть аж на тысячу рублей все это вырастет, на 8,6%. Якобы больше, чем инфляция. Однако люди, живущие (если это можно так назвать) на прожиточный минимум, деньги тратят исключительно на еду. А продовольственная инфляция уже, по словам Набиуллиной, достигла двузначных значений. На повышенные выплаты направят 30 миллиардов рублей. Чисто для справки: один-единственный богатейший, по данным Форбс, россиянин с начала года увеличил свое состояние на 3,8 млрд долларов - примерно на 270 миллиардов рублей.

И еще немного об элитах. Помните Чубайса? Возглавляя "Роснано", он хвастал, что денег "ну вот прямо очень много". А потом вовремя соскочил. И сейчас "Роснано" пытается договориться с кредиторами о реструктуризации долгов, во избежание "негативных сценариев". Удивительный талант у человека.

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И ни у него одного. Не всех назвал Володин, вовремя спохватился.

Но куда нужно направлять недовольство подданных? То-то. Все как в Европе.

Битье тарелок в доме вовсе не решает накопившиеся противоречия. Но вот, бывает, разгромят муж с женой сервант, замрут посреди осколков, выдохнут, посмотрят друг на друга - что же мы за дураки такие! И даже некоторое время будут жить в любви и согласии. До следующего кризиса.

Нам внушают, что в наших бедах виноваты проклятые пиндосы и гейропейцы. А для них виноваты - мы. А между нами - Украина.

Дм.Попов

Источник - mk.ru
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