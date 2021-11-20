 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Москве количество мигрантов на стройках снизилось более чем вдвое, - рапортует мэр Собянин
00:37 22.11.2021

- Число мигрантов, работающих на стройках Москвы, уменьшилось более чем в два раза. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу "Россия-1".

"Мы уже давно работаем над программой постепенного вытеснения, замещения на ключевых городских проектах мигрантов. Потому что наши российские специалисты, москвичи или люди, которые приезжают из других регионов, это люди, которые постоянно работают в этих отраслях. Это другой уровень квалификации", - сказал Собянин.

Он добавил, что во время пандемии было зафиксировано снижение миграционного потока.

"С другой стороны, объемы строительства в Москве увеличились почти в два раза по сравнению с уровнем 2016 года. Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере в рамках нашего городского заказа, уменьшилось более чем в два раза", - отметил мэр.

Ранее градоначальник поручил сократить число мигрантов на стройках программы реновации и начать более активно привлекать к работе россиян из других регионов. Кроме того, он отметил, что необходимо повышать заработную плату и создавать условия для работы.

Источник - centralasia.media
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