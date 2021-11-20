В Москве полиция задержала кыргызстанцев с флагами одной из партий

02:23 22.11.2021

В Москве полиция провела массовые задержания граждан Кыргызстана, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".



По данным блога, 18 ноября на парковке ТРК "Европолис" собралось 30 машин, большая часть из которых такси. У них были красные флаги с логотипом одной из партии, участвующих на выборах Жогорку Кенеш.



Водители катались, снимали на видео и кричали речевки. Как отмечает новостной канал, якобы москвичи вызвали полицию. Правоохранители задержали 37-летнего Б.Э. и его друзей. Задержанный представился певцом, который известен в Кыргызстане. Он объяснил, что снимал клип. Кыргызстанцев доставили в отделение полиции.



По данным силовиков, задержанный не певец, а член партии. Он выступал в поддержку одного из кандидатов. В связи с чем в отношении не был составлен протокол за нарушения проведения публичных акций, а других объявили в розыск.



