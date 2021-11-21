 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 22.11.2021
13:15  Владислав Шурыгин: "Социальная физика" или завтра война? (ответ Суркову)
13:11  Владислав Сурков: Куда делся хаос? Распаковка стабильности
13:08  Три лопаты, два совка... В Оренбурге 23-26/11 пройдет Школа молодых археологов России и Казахстана
11:45  Узбек Улугбек Лапасов назначен замглавы Совета ООН по правам человека
11:25  Казахстанские биолаборатории - реальная опасность или пропагандистский миф? - М.Шибутов
11:11  Забытые солдаты Красного Туркестана. Очерк 9. Борис Баржанов - герой штурма Бухары и создатель Бухарской Красной армии
09:40  Курдо-мигранты продолжают атаковать польские рубежи

08:56  "Русские здесь не дышат": как Казахстан отдаляется от России, - Газета.Ру
08:53  Наследство Чубайса. Как "Роснано" оказалось на пороге банкротства
08:29  Побеждают плохие парни... Если США не победят Москву и Минск сегодня, то Западу конец уже завтра, - Энн Эпплбаум
08:14  Выпустив премьеров-коррупционеров Жапаров заявил, что отменил норму о сделке со следствием
08:08  Д.Ашимбаев: К формуле "стабильность и согласие" в KZ все уже привыкли, осталось понять, что(где) это...
08:05  Свет с Востока. Китайская модель для всего мира, - Сергей Глазьев
08:01  "Слив" коллаборанта Ушакова(са). Латвия окончательно избавляется от "правильных русских", - В.Лекомцев
07:57  Турция с аппетитом подъедает украинскую оружейку, - А.Уваров
07:55  О конфликте приоритетов во внешней политике США, - Б.Межуев
07:37  Адмирал Попов заявил, что подлодка "Курск" затонула от столкновения с субмариной НАТО
02:23  В Москве полиция задержала кыргызстанцев с флагами одной из партий
00:37  В Москве количество мигрантов на стройках снизилось более чем вдвое, - рапортует мэр Собянин
00:29  Предатели национальных интересов. Мир накануне горячих изменений, - Д.Попов
00:28  Пекину и Вашингтону не суждено договориться, - Е.Пустовойтова
00:17  "После пыток талибы повесили отца". Росполитик Дарья Митина рассказала историю своей семьи
00:03  В Украине заговорили о войне Зеленского и Ахметова, - Т.Ивженко
Воскресенье, 21.11.2021
23:57  Умерла актриса Нина Русланова
23:44  Из Байдена вынули колоноскоп и он сразу собрался на 2-й срок
23:42  Путин ревакцинировался, бодр и весел
16:07  Бухарская Красная армия. 1920-1924 гг., - А.Степанов
13:39  Foreign Affairs: США и военные вызовы им со стороны великих держав
13:36  Telegraph: катастрофическая ошибка элит разрушает экономические основы Запада
13:35  Россия ужесточает правила въезда мигрантам - ворохом новых бумаг и справок
13:34  Могучий старик. Байдену - 79!
13:32  Американский бизнесмен Гросанс "заказал" украинского министра Лещенко
13:28  На нумизмат-аукционе в Москве за 300 т.р. ушла редчайшая облигация "Займа детской литературы УзбССР" 1932 года
13:25  Ворух не анклав? Генпрокуратура обещала наказать ответственных за скандал с картой Кыргызстана
13:23  Зачем и кому нужны полу-рабы мигранты? - Д.Ольшанский
13:22  В Ташкенте ждут отставки 1-го вице-премьера Раматова
13:21  Посвящается "Узбнефтегазу". Новое граффити Inkuzart снова закрасили (фото)
13:20  Как ошибки в учебниках казахского языка мешают развитию государственности, - А.Дарибаева
13:13  Украинские руководители смирились с потерей Донбасса, - Андрей Бабицкий
13:11  Первый конкурс красоты среди подростков с синдромом Дауна прошел в Петропавловске. Зачем?
11:31  Подозреваемые в коррупции экс-премьеры Киргизии Оторбаев и Сариев отпущены под подписку о невыезде
11:06  Кыргызы требуют освободить взятого в плен таджиками главу села Жийделик - С.Артикова
10:58  Гетман гетману глаз не выклюет: Порошенко богатеет при Зеленском, - Андрей Манчук
10:55  На 25% вырос транзит контейнеров через Казахстан
10:32  Скончался узбекский советский киноактер Бахтиер Ихтиеров
09:54  Скандал с Пэн Шуай обрастает абсурдом: Китай может потерять деньги и испортить Олимпиаду, - "МК"
01:57  ОДКБ не знает, что делать: Лукашенко помогает Алиеву громить Армению
01:01  Таджикское телевидение: Отказаться от монополизма ради развития
00:56  Огуречная война между Россией, Украиной, Белоруссией, Турцией закончилась в пользу Франции
00:38  Время сказать Западу "Стоп!" - Юрий Борисов
00:23  На Экибастузской ГРЭС разом сломали 2 основных энергоблока
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Адмирал Попов заявил, что подлодка "Курск" затонула от столкновения с субмариной НАТО
07:37 22.11.2021

Стас Малаев

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что в 2000 году атомная подводная лодка "Курск" затонула после столкновения с субмариной НАТО. Об этом он рассказал РИА "Новости".

По его словам, следившая за "Курском" подлодка не смогла обеспечить безопасность из-за плохих условий в море и слишком сильно сблизилась с российской субмариной.

"Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того, чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с "Курском", - сказал адмирал.

Катастрофа атомной подводной лодки К-141 "Курск" произошла 12 августа 2000 года. За два дня до гибели "Курск" вышел в море на морские учения Северного флота. После успешного осуществления учебных стрельб "Курск" перестал выходить на связь. Вечером того же дня ситуация была объявлена аварийной, были начаты поиски. На следующий день гидроакустики крейсера "Петр Великий" обнаружили АПЛ "Курск" лежащим на грунте на глубине 108 метров.

В 2002 году была опубликована официальная версия катастрофы - из-за утечки пероксида водорода, одного из топливных компонентов торпеды, в отсеке с боеприпасами начался пожар и взрывы, разрушившие сразу несколько отсеков подлодки.

Источник - gazeta.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637555820
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с секретарями маслихатов
- В 2021 г. проведена эффективная работа по реализации приоритетов председательства Казахстана в ЕАЭС - А. Мамин
- Нулевой рост на социально значимые продукты питания фиксируется в РК третью неделю подряд
- Назарбаев и единство
- Кадровые перестановки
- Рейтинги дело темное
- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета
- Чинить нельзя построить. Часть 4
- Принято совместное заявление по итогам визита Председателя ПАСЕ Рика Демса в Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  