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Турция с аппетитом подъедает украинскую оружейку, - А.Уваров
07:57 22.11.2021

АНДРЕЙ УВАРОВ | 21.11.2021
Отуречивание самостийного ВПК

18 ноября Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Турции и Украины, подписанное в Стамбуле 21 октября 2020 года. Соглашение содержит 21 направление сотрудничества. Среди них: подготовка и обучение военных, совместные учения, миротворческие операции, обмен секретной разведывательной информацией, сотрудничество в логистике, военной истории, картографии и т. д. Одно из основных направлений – сотрудничество двух ВПК.

Турецкая активность на этом направлении известна. Турки нашли для себя на Украине рынок и источник комплектующих, которые пока сами создавать не могут. Турецкий авиапром уже несколько лет плотно работает с украинскими "Мотор Сич" и "Ивченко-Прогресс". Поставки двигателей для турецких авиационных платформ – единственный пока успех украинской оборонки.

На днях турецкая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) заявила о подготовке к созданию нового истребителя пятого поколения TF-X MMU, где будут агрегаты, произведенные на украинских предприятиях.

Макет турецкого перспективного истребителя TF-X

Макет турецкого перспективного истребителя TF-X

Министр иностранных дел Кулеба даже начал снова вещать о возможности совместного с турками выпуска Ан-178, частичном переносе производственных мощностей на турецкую территорию и даже достройке "Мрии". "Укрспецэкспорт" подписал с THK Teknik A.Ş. договор о создании в Турции ремонтной базы для вертолетов Ми-17. Менее звучны заявления о турецком интересе к украинским дизелям для турецких САУ Т-155 "Фиртина" и танка "Алтай".

Турки ведут себя агрессивно. Например, не так давно турецкая ASELSAN интегрировала свои тепловизоры в ПТУР "Скиф". В сентябре та же ASELSAN подписала соглашение о модернизации ими украинских систем ПВО, а главком ВСУ Валерий Залужный допускает, что тактические броневики "Козак" могут оснащать "аселсановскими" боевыми модулями Sarp Dual и Sarp Zafer.

Бронеавтомобили "Козак" с турецкими боевыми модулями от ASELSAN

Бронеавтомобили "Козак" с турецкими боевыми модулями от ASELSAN

Не стоит забывать, что Киев уже давно закупает системы тактической УКВ-связи ASELSAN, что приводило к скандалам с украинскими производителями, оставшимися не у дел. Нечто подобное произошло и недавно, когда "Мотор Сич" заявила об отказе от украинских прицельных станций для вертолетов в пользу турецких станций CATS, которые устанавливают на Bayraktar TB2 и Akıncı.

Турецкая прицельная станция CATS

Турецкая прицельная станция CATS

Ждет ли то же самое новые украинские станции ПМ-ЛКТ черкасской фирмы "Фотоприлад" и ОПСН-1 Изюмского приборостроительного завода, неизвестно. Эти станции разрабатывались для ракетного комплекса "Барьер", но в Киеве заявляют, что достигнуты договоренности о возможном вооружении украинских вертолетов ракетами "воздух-земля" турецкого производства.

Еще более ощутимыми ударами турок по украинской оборонке стала история с БПЛА и корветами. О "Байрактаре" уже написали песню, с ним на Украине связывают будущий разгром России.

Ударный БПЛА Bayraktar Akinci с украинскими двигателями AI-450T

Ударный БПЛА Bayraktar Akinci с украинскими двигателями AI-450T

Закупка турецкого добра уничтожает украинские разработки БПЛА, тем более что киевские чиновники выражают надежду, что турецкие беспилотники будут собирать и на Украине. Даже предлагали переименовать их в "Бандеру". Пока они мечтают о производстве турецкого, украинское подыхает в младенчестве.

"Импорт вместо протекции Укроборонопрома" – так характеризует ситуацию экс-директор "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул, уверяющий, что украинские разработки БПЛА Sparrow, "Фурия", Spectator-М, PD-1 и антоновская "Горлица" являются конкурентными и перспективными моделями в случае инвестирования и госзаказа. Но ни того, ни другого нет, и явно уже не будет: турки сожрали эту украинскую отрасль, как ранее сделали это с системами связи.

Еще более ощутимый удар турки нанесли по украинскому судостроению, очаровав Киев своими дорогими корветами. "Добили беспилотную отрасль турецкими беспилотниками – добьем и судостроительную турецкими кораблями", – пишет известный блогер, участник АТО Юрий Касьянов, уверяющий, что флот все равно не поднять, а средства, выделенные на корветы, которые "вообще не выйдут в море в случае войны или будут героически затоплены самими экипажами", было б логичнее потратить на системы ПВО, тепловизоры, бронетехнику.

Напомним, что 7 сентября в Турции состоялась церемония закладки первого корвета проекта MILGEM класса ADA для ВМСУ. Обещано, что один построят на турецкой верфи Istanbul Naval Shipyard, а три якобы на заводе "Океан".

Однако Оксана Врублевская, директор частной НПК "Кливер", входящей в Общественный союз "Морской кластер Украины", заявила, рассказывая о своем визите в Турцию: "Я очень удивила турецкую сторону вопросом о локализации. Они пока не планируют никакой локализации. Пока такая идея не доведена до сознания поставщика корветов". Похоже, турки никогда и не собирались строить корветы на верфях Украины.

Части недостроенного украинского корвета "Владимир Великий"

Части недостроенного украинского корвета "Владимир Великий"

Кстати, отказ от создания собственного корвета в пользу турецкого еще год назад вызвал непонимание в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП). "Соглашение с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов для нужд украинской армии, подписанное Украиной, несет в себе угрозу невозврата полного цикла строительства кораблей", – отметили в УСПП. Тем не менее политическое решение было принято. Под звуки похорон Черноморского судостроительного завода Турция начала строить корвет.

Турки больно задели украинских оружейников и тем, что собираются оснастить корвет противокорабельным ракетным комплексом Boeing Harpoon. Не секрет, что украинская пропаганда второй год пропагандирует свое "оружие возмездия" в виде противокорабельного ракетного комплекса "Нептун". Однако та же Оксана Врублевская недавно заметила: "Сегодня горько наблюдать за развитием проекта "Нептун": нет заказа – нет прогресса… Если мы собираемся получить турецкие корветы через 4 года, то пора заказывать корабельную версию "Нептуна", потому что в Украине существует только береговая версия". Она уверяет, что импорт должен быть обусловлен логикой и приобретать необходимо лишь то, чего Украина создать не может.

Однако турки руководствуются своей логикой. И вместо того чтобы обучаться на собственных кораблях, украинские моряки проходят в эти дни стажировку на турецком корвете TCG Kınalıada (F-514) типа ADA. Оружейное отуречивание Украины продолжается.

Источник - fondsk.ru
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