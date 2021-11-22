"Слив" коллаборанта Ушакова(са). Латвия окончательно избавляется от "правильных русских", - В.Лекомцев

08:01 22.11.2021 "Слив" Нила Ушакова

Латвия окончательно избавляется от "правильных русских"

Виталий Лекомцев

22.11.2021



Европарламент большинством голосов согласился на снятие иммунитета со своего депутата Нила Ушакова и на выдачу его для уголовного преследования. Это было сделано по запросу прокуратуры Латвии, которая готовит дело бывшего "русского мэра" Риги для передачи в суд. Сам Ушаков демонстрирует по этому случаю наигранный оптимизм и выражает уверенность в том, что "суд разберется" и оправдает его. Однако ряд специалистов, внимательно отслеживающих ситуацию в Латвии, выражают сомнение в том, что экс-мэру удастся отделаться так легко. В стране уже несколько лет идет политическая "зачистка" русской общины – и самого яркого ее представителя, похоже, правящие круги всерьез вознамерились "законопатить" в узилище. Для самого Ушакова происходящее стало закономерной расплатой за политику, что он вел в годы своего мэрства в Риге, целенаправленно "сливая" русский протест. А теперь, похоже, власти Латвии "сольют" и его самого – за окончательной ненадобностью.



Нил Ушаков, возглавлявший партию "Согласие", выиграл выборы в Риге в 2009 году – и с тех пор он распоряжался в столице Латвии в течение десяти лет. Молодой, красивый и с хорошо подвешенным языком – он тогда считался политическим "фронтменом" русской общины Латвии, насчитывающей 35 процентов населения.



Русские с удовольствием голосовали за "респектабельного" Ушакова, а он в ответ обещал, что со временем добьется для них равных прав с латышами. При этом добиваться равноправия он тоже намеревался по "респектабельному" – то есть, отнюдь не с помощью митингов протеста. Активист русской общины Латвии Илья Козырев напоминает, что в течение многих лет Нил Ушаков лелеял мечту, что латыши возьмут его партию в правящую коалицию и дадут министерские посты. "Согласисты" очень желали пролезть в правительство и демонстрировали готовность пойти ради этого на практически безграничные уступки. "Они признали "советскую оккупацию Латвии", демонстративно разорвали отношения с "Единой Россией", поддержали санкции против России за Крым и Донбасс, и даже добивались усиления этих санкций. Однако правящие латыши раз за разом давали "Согласию" пинка под зад. Но бриллиантовый дым вхождения во власть не позволял "согласистам" остановиться – они настойчиво продолжали предлагать себя в состав коалиции. И на этом пути отказ от защиты русского образования уже не выглядел чем-то необычным", – констатирует И. Козырев.



Он имеет в виду события осени 2017-го, когда тогдашний министр образования Латвии Карлис Шадурскис объявил о предстоящей фактической ликвидации русских школ страны, связанной с их переводом на латышский язык. Оппозиционный активист Дмитрий Прокопенко так характеризует ситуацию, сложившуюся в республике к началу 2018 года: "Итак, что у нас есть? У нас объявленная государством "реформа" школ нацменьшинств, которая по сути представляет из себя отказ от русского языка в средней школе вообще. У нас есть требование "снизу" этому безобразию противостоять – и несколько активистов, которые готовы звать людей на улицы. У нас есть партия "Согласие" и ее лидер Нил Ушаков, выигравшие недавние муниципальные выборы и крепко держащие власть в столице. Партия, за которую голосовала почти вся русская Рига и некоторая часть латышской – та часть, что не болеет вирусом ненависти ко всему русскому и которой близки идеи социальной справедливости".



По словам Прокопенко, Ушаков тогда мог возглавить борьбу за сохранение русской школы, стать ее лидером. "Размахивать флагом России от него никто не требовал, но выступить в качестве выразителя мнений жителей города, налогоплательщиков, которые "сами имеют право решать", на каком языке учиться их детям – это был вполне вариант", – рассуждает Прокопенко. Но осенью 2018-го предстояли выборы в парламент, по итогам которых, как рассчитывали Нил Ушаков и его окружение, их все-таки возьмут в коалицию. "Люди, близкие к "Согласию", тогда излучали уверенность и самодовольство. Они уверяли, что после октябрьских парламентских выборов "Согласие" точно будет в правительстве. Дескать, "Америка с нами".



Эта уверенность строилась на том, что в ходе своих визитов в США Ушаков, дескать, "договорился" с американцами. Собственно, его селфи у выгружаемых в порту Риги американских танков, демонстративное рукопожатие с "большим другом" всего русского сенатором Джоном Маккейном, разрыв отношений с партией "Единая Россия" и отказ от общения с российскими журналистами являлись частью этого "хитрого плана".



Мол, если мы покажем разрыв с "Русским миром", то рациональных причин не брать нас в коалицию не станет. А протесты за русские школы на улицах Риги в эту картину не вписывались. Там же (о ужас какой!) русские люди иногда приходят с флагами, которые символизируют русские же национальные цвета", – приводит Прокопенко мотивацию Нила Ушакова.



Поэтому по вопросу школ "Согласие" заняло в 2018 году уклончивую позицию – и не только само не стало выводить свой многочисленный электорат на митинги протеста, но и русскоязычной прессе Латвии (а при Ушакове самоуправление Риги являлось крупнейшим рекламодателем местных русских СМИ) говорить о них запретило. "А участников протестных акций лично Ушаков публично называл клоунами. В результате партия в полном соответствии со своим названием выбрала непротивление злу и согласие с латышскими националистами. До такой степени, что тогда, в 2018-м, "Согласие" даже включило в свой предвыборный список непомерное количество бывших членов латышских националистических партий, некоторые из которых ранее лично принимали участие в уничтожении русских школ", – вспоминает Козырев.



В итоге, правящие в 2018 году добились своего – законопроект о "реформе" русских школ был утвержден и принял статус закона. Хотя, как показывает опыт 2004 года, когда подобный закон пытались протащить впервые, массовые протестные демонстрации русского населения способны были охладить пыл правящих националистов. Так или иначе, Ушаков выступил в роли "гасителя" – и ждал в ближайшем будущем вознаграждения за свою услугу. Она и не замедлила последовать. Сначала, сразу после состоявшихся в октябре 2018 года выборов в Сейм, латышские партии, объединившись, демонстративно – в очередной раз! – оставили "Согласие" за бортом коалиции. Не помогло и то, что формально "согласисты" оказались победителями этих выборов, собрав самую большую парламентскую фракцию – но все-таки недостаточно большую для того, чтобы можно было сформировать правительство.



А буквально через месяц под Ушакова принялись усиленно "копать". В декабре 2018-го чиновников из окружения градоначальника обвинили в коррупции, проявленной при закупках в Чехии автобусов и трамваев для муниципального предприятия "Рижское сообщение"; прошла волна арестов "откатчиков". После этого официозные СМИ внезапно открыли по Ушакову, что называется, огонь из всех калибров.



Мэра обвиняли в том, что он рассадил во всех муниципальных структурах взяточников, в том, что создает при самоуправлении фиктивные должности для "прокорма" своих людей и в том, что якобы построил за десять лет в Риге целую подпольную бизнес-империю. Сначала Ушаков пытался сражаться. Он, еще недавно говоривший защитникам русских школ, что демонстрации, дескать, это "нецивилизованный" метод решения вопросов, начал выводить электорат "Согласия" на митинги в свою поддержку.



Тем не менее, когда 5 апреля 2019 года тогдашний латвийский министр по делам регионального развития Юрис Пуце распорядился отстранить Нила Ушакова от мэрства, тот подчинился. "Что происходит сейчас? – задавался тогда вопросом латвийский оппозиционный журналист Юрий Алексеев. – Я полагаю – торговля. Нил-Валерьичу предложили уйти тихо. Отдать что-нибудь из денег/ресурсов/политических рычагов и удалиться на покой. Нил – человек еще молодой, энергичный, ему это неприятно… Он какое-то время, возможно, будет рыпаться… Но, полагаю, потом смирится с неизбежностью. И наши русские – тоже смирятся. Буянить на улицах, бить витрины, жечь автомобили в поддержку своего "русского мэра" они не станут. Партия "Согласие" их пятнадцать лет учила смирению и в конце концов – научила. Аминь…" Что характерно, американцы, дружбы которых настойчиво искал в свое время Ушаков, за него тоже вступаться не стали. То ли сенатор Маккейн помер не вовремя, то ли янки больше не верят в искренность селфи с американскими танками…



Ушаков очистил кресло мэра и, воспользовавшись удачно подвернувшимися выборами в Европарламент, в мае 2019-го ушел туда депутатом – на это остатков популярности у русского электората Латвии ему хватило. Тем временем "Согласие" продолжали лишать остатков власти в Риге. Поскольку после отстранения прежнего градоначальника депутаты столичного самоуправления так и не смогли между собою договориться, непрерывно ссорились и склочничали, правительство постановило провести в Риге досрочные выборы – которые и состоялись в августе 2020-го. Деморализованный русский избиратель на участки, в большинстве своем, не пришел – и власть в городе захватили латышские партии, сбросившие сильно уменьшившуюся фракцию "Согласия" в глухую оппозицию. Не оставили в покое и самого Ушакова.



Правда, в конце прошлого года латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) прекратило его уголовное преследование по делу о коррупции – в связи с недостаточностью улик. Однако на Ушакове повисло и другое дело – которое прокуратура "склепала" сразу после его ухода в Европарламент.



Нелепость этого второго дела бросилась в глаза всем, включая многих противников экс-мэра. Дело в том, что в январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыск в кабинете Ушакова. При этом оказалось изъято устройство, которое, как заявили латвийские силовики, применяется для "особых оперативных мероприятий". По словам самого Ушакова, имеется в виду самодельный бумажный альбом с вклеенными в него видеокамерой и диктофоном – который ему, возможно, специально подбросили. "Это устройство для "особо секретной операции" также было оборудовано внешним шнуром питания, как у ноутбука. Характеристики устройства выглядели значительно скромнее, чем у любой детской радио-няни, которую можно купить в местном магазине электроники за 50 евро", – поясняет бывший мэр. По информации Ушакова, этот альбом, найденный вместе с другими подарками на полке в его кабинете, не был подключен к сети, не имел карты памяти и на нем не было обнаружено его отпечатков пальцев или ДНК. "В Латвии это уголовное преступление. Хотя я сам этот "альбом" не видел, тем более не использовал его – и до сих пор не могу понять, почему в данном расследовании я являюсь подозреваемым, а не потерпевшим", – подчеркнул Ушаков в своем пресс-релизе, подготовленном для других депутатов ЕП.



Хранение непонятного устройства признали уголовно наказуемым деянием. Дело в том, что с осени 2009 года в Уголовном законе Латвии существует статья 237.1 – "Нарушение условий оборота товаров стратегического назначения". Она предусматривает наказание за наличие у человека разного рода "шпионского оборудования" – устройств антипрослушки, авторучки или зажигалки со встроенной минивидеокамерой и пр. Но невзирая на явную нелепость обвинений в адрес Ушакова, члены Европарламента голосованием постановили снять с него депутатский иммунитет и выдать в лапы латвийской Фемиды. С особым удовольствием, как легко догадаться, проголосовали за это "коллеги" Ушакова по ЕП, выбранные по спискам латышских националистических партий. Политолог Александр Носович, специализирующийся на изучении стран Балтии, указывает: "Сделка Ушакова с латвийской властью, по которой "русский мэр" уходит в Брюссель и избегает тем самым уголовного преследования, более недействительна. За год до парламентских выборов политическому режиму Латвии нужна "зачистка" русского движения – включая ту его часть, которая всеми силами демонстрировала лояльность и мечтала стать единым целым с этим политическим режимом".



Носович полагает, что теперь Нила Валерьевича посадят. "Причем сядет он не просто как коррупционер, а как "русский шпион". Неслучайно БПБК и прокуратура из всех эпизодов его уголовного дела сделали акцент на обнаружении во время обыска в кабинете столичного градоначальника устройства для видеонаблюдения. То есть судить Ушакова хотят за "измену Родине": сделать из процесса над ним акт расправы с "пятой колонной" и "внутренним врагом"", - полагает эксперт.



Политолог напоминает, что государство в Латвии навязывает местным русским самый жесткий вариант "интеграции" – безусловную ассимиляцию, сопровождаемую отказом от родного языка, культуры и исторического самосознания.



По его словам, "Согласие" Нила Ушакова в свое время приобрело популярность за счет того, что предлагало электорату более мягкую модель. "Мы – патриоты Латвии, мы – европейцы, мы за НАТО и Евросоюз, мы не во всем согласны с Россией, но все-таки мы – русские, говорим на русском языке и празднуем, а не скорбим 9 мая. Находка для правящей в Латвии этнократии была в том, что таким путем можно адаптировать "потомков оккупантов" к латвийским порядкам. День Победы Рижская дума празднует, но старается не допускать георгиевских ленточек на мероприятиях у Памятника освободителям Риги. С русскими горожанами мэр Риги Нил Ушаков разговаривает по-русски, но не борется за сохранение русских школ, то есть тихо соглашается с тем, что русская культурная традиция в Риге и Латвии перестанет воспроизводиться в будущих поколениях. Во внешней политике "Согласие" выступает за мир, дружбу и добрососедские отношения. А для гарантии мира и дружбы мэр Риги встречает танки НАТО в Рижском порту", – напоминает Носович.



А главное же, по его словам, что мог предложить Ушаков властям Латвии – тихий "слив" потенциального русского протеста. "Говорим про велодорожки и тихо признаем "советскую оккупацию" Латвии. Иными словами, признаем, что практически все нелатыши в Латвии – это "оккупанты и их потомки", а потому правильно их лишили гражданства в 1991 году.



Свою задачу Нил Ушаков и сторонники его линии честно выполнили. Русских Латвии к покорности они приучили. Теперь "правильных русских" можно с чувством выполненного долга пустить в расход. Бороться за них на улицы никто не выйдет.



Нил Ушаков и прочие соглашатели сами отвадили русских Латвии от таких бескомпромиссных, деструктивных и нетолерантных решений", – заключает политолог. Источник - stoletie.ru

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