Свет с Востока. Китайская модель для всего мира, - Сергей Глазьев

08:05 22.11.2021

Свет с Востока

Китайская модель для всего мира

Сергей Глазьев

20.11.21



Автор китайского экономического чуда великий Дэн Сяопин оставил нам в наследие универсальный завет: ждать удачного случая. Складывается впечатление, что этот "удачный случай" наступил, и исходящие в настоящее время от КНР инициативы - это не субъектная воля Си Цзиньпина, а объективный ход исторического процесса, связанный с синхронным замещением и технологических, и мирохозяйственных укладов, что бывает раз в столетие. В процессе этого замещения обозначается новый лидер, формирующий эталонную систему управления развитием, а уходящий лидер утрачивает возможности вести человечество вперед по старым лекалам. Сейчас у всех на устах понятие "великое обнуление", что для американцев обозначает, по сути, исчерпание их модели обеспечения экономического превосходства.



Новый День

Китайская модель очень эффективна, и она может быть реализована необязательно при руководящей и направляющей роли коммунистической партии. Она может быть реализована в условиях демократической политической системы. И тот факт, что китайцы предложили наполнить содержанием, смыслами и конкретными проектами концепцию "Один пояс - один путь", говорит о стремлении к широкому евразийскому сотрудничеству по конструированию сообщества единой судьбы человечества.



В чем же заключается новый мирохозяйственный уклад? Он интегрирует интересы всех слоев общества внутри страны, а на внешней арене он строится на базе универсальных недискриминационных принципов взаимовыгодности, учета интересов партнеров, консолидированной реакции на вызовы и угрозы. В Советском Союзе политическая идеология шла впереди экономической выгоды, поэтому мы всему миру построили заводы, поставили оружия на 150 миллиардов долларов, а сами в итоге ничего не получили взамен. Китайцы четко придерживаются принципа взаимовыгодности: помощь другим странам осуществляется с учетом собственных интересов.



Второй момент - добровольность. Это очень важный вопрос: отказ от применения силы, от вмешательства во внутренние дела других стран. Принцип должен быть таков: созреете вы для того, чтобы подняться на наш уровень - милости просим, а насильно никто тащить в светлое социалистическое, или, по определению Юрия Тавровского, неосоциалистическое, будущее, не станет.



РЕКЛАМА



Киселев&со

Все для истинных коллекционеров

KISELEV&CO - это покупка, продажа коллекций и интернет-аукцион по монетам и бонам

Узнать больше

Наконец, интегральный мирохозяйственный уклад предполагает восстановление международного права, которое сегодня полностью разрушено американской властвующей элитой. Вот эти три кита: добровольность, взаимовыгодность и строгое соблюдение международных обязательств, - на этом будет строиться мир.



И возникает вопрос. Александр Андреевич Проханов говорил о том, что Китай предлагает всему миру образ нового китайского человека - максимально совершенного, Китай поставил задачу воспитать такого человека. В этом контексте вспоминается моральный кодекс строителя коммунизма, который как раз и предполагал воспитание совершенного человека. Но много ли у нас людей, особенно в номенклатуре, во властвующей элите, соответствующих этому образу? Много ли было таких людей? Я, например, будучи секретарем комсомольской организации школы в своем родном Запорожье, честно пытался следовать моральному кодексу строителя коммунизма. Но когда приехал в Москву и окунулся в московскую реальность, пообщался с людьми, начиная с уровня райкомовских работников и выше, понял, что этот кодекс во властвующей элите никто особо не соблюдает.



Так в чем же китайское преимущество в этом вопросе? В Советском Союзе за каждым человеком, куда бы он ни переходил на работу, на учебу, шло, сопровождало его, личное дело, где фиксировались выговоры, благодарности... С плохим личным делом на хорошую работу не брали. В Китае придумали систему социального рейтингования в полном соответствии с современными технологическими возможностями, создав систему, которой трудно манипулировать, которую нельзя подделать, поскольку этим занимается искусственный интеллект. Кстати, недавно американские эксперты признали, что китайцы обошли, превзошли их в системах искусственного интеллекта. Новый китайский человек имеет только положительные качества, формируя, по сути, образ сверхчеловека. И если все люди будут такими, то, с точки зрения следования моральным принципам, появится, будет образовано совершенно иное общество. Эта уже сложившаяся китайская технология прошла экспериментальную обкатку, реализованы пилотные проекты. Теперь уже речь идет о том, чтобы социальный рейтинг был распространен на весь Китай.



И, разумеется, новый мирохозяйственный уклад исключает инерцию либеральной лени, он ориентирован на развитие, на подчинение системы управления задачам расширенного воспроизводства и повышения общественного благосостояния. Государство в этой системе координат в качестве ключевого инструмента использует научно-технический прогресс как главный фактор стимулирования экономического развития.