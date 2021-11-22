Д.Ашимбаев: К формуле "стабильность и согласие" в KZ все уже привыкли, осталось понять, что(где) это...

08:08 22.11.2021

Назарбаев и единство

Д.Ашимбаев: К формуле "стабильность и согласие" все уже привыкли, причем многие уже перестали воспринимать заложенный в них смысл

22.11.2021 / политика и общество



Данияр Ашимбаев, turanpress.kz, 20 ноября



К формуле "стабильность и согласие" все уже привыкли, причем многие уже перестали воспринимать заложенный в них смысл.

Между тем, нужно напомнить краткую историю главных наших идеологем.

Изначально Назарбаев провозгласил основным лозунгом государства и общества центризм, подразумевая под ним прежде всего отказ от крайностей - радикализма и экстремизма, национального, политического и религиозного. Это позволило выдавить на обочину политической жизни экстремистские силы и группы, которые в других республиках бывшего СССР кое-где захватили власть и спровоцировали межнациональные столкновения и военные конфликты.

В условиях начала 90-х - стойкой аллергии общества к правящей партии и резкого социального расслоения - политический центр не мог быть четко институционализирован. Центром был сам Назарбаев и его политика, в основу которой были положены такие понятия, как стабильность и согласие. Именно то, в чем нуждалось общество, и только то, что оно готово было принять. Даже понятие казахстанского патриотизма было введено в оборот несколько позже, когда государство уже утвердилось как независимое и население признало его авторитет и поверило в его долгосрочность.

Позже в ценностный набор вошли понятия Астаны и Елбасы (нужно отметить, что переименование столицы несколько изменило уровень восприятия этой ценности, а уход Елбасы с поста главы государства еще так и не был воспринят обществом окончательно).

Модернизационные проекты, историческая преемственность и евразийская интеграция, которые периодически пытались ввести в реестр идеологических ценностей, таковыми все же не стали. Во-первых, из-за неоднозначного восприятия, а во-вторых, из-за легкой безыдейности и чрезмерной бюджетоориентированности.

Таким образом, основными ценностями страны остаются стабильность и согласие - понятия, с одной стороны, очень широкие, а с другой - очень хрупкие.

Как мы видим, основным противоречием общественного развития выступает не дуализм типов город-село, консерватизм-либерализм, богатые-бедные или казахи-русские, а вопрос идентичности.

Этот вопрос, впрочем, характерен не только для Казахстана, он универсален.

Государство формально придерживается концепции гражданской идентичности, пытаясь не противопоставлять ее идентичности национальной, а тем или иным образом пытаясь их синтезировать.

По факту решение проблемы заключалось в фигуре Назарбаева, который воспринимался в качестве "главного казаха" и "главного казахстанца". Его безусловный авторитет в обоих ипостасях был! основным фактором того, что противоречия между дискурсами толком и не возникало.

Как вы видим, в обществе не возникло ни одной фигуры, которая могла бы бросить ему вызов в том или ином амплуа.

Проблема состоит в том, что с течением времени национальный состав меняется в сторону роста казахов, но языковое развитие абсолютно не соответствует национальному составу. Языковая политика не дала ожидаемых результатов, а националистическая повестка дня построена не на позитивных ценностях, а на отрицательных, что ведет только к маргинализации ее носителей и лозунгов.

К этому добавим и общее снижение КПД отечественной бюрократии, которое может достигать декларируемых результатов только ценой статистических манипуляций. Это хорошо видно на примере и латиницы, и вопросов терминологии. Назарбаев неоднократно критиковал потуги языкового чиновничества, но ничего другого сделать они не смогли, а приглашать специалистов из других стран было признано слишком уж комичным.

Таким образом, государство сохраняет политику в области национальной и гражданской идентичности, но - скорее с целью избежать обострения конфликтов.

Рецептов, гарантирующих 100%-ный результат не существует.

На эту картину накладывается уход Назарбаева с поста президента, который, как уже отмечалось, обществом до конца еще не был понят и принят.

Представляется, что Елбасы из всех рисков своего ухода основным рассматривал именно обострения межнациональных отношений, потому и выбрал в числе постов, которые оставил за собой, председательство в АНК и СБ. Назарбаев обозначил себя как гаранта стабильности, и эта карта, нужно отметить, сыграла свою роль.

Тот факт, что на последней сессии АНК он начал процесс передачи руководства новому президенту, говорит о том, что Назарбаев убедился, что Токаев может уже и сам выступать гарантом стабильности и согласия.

Выступление Касым-Жомарта Токаева на недавнем расширенном заседании совета АНК показывает, что глава государства является достойным преемником лидера нации. У него свое видение тактики, но стратегия остается назарбаевской.