Наследство Чубайса. Как "Роснано" оказалось на пороге банкротства

08:53 22.11.2021 После приостановки торгов инвесторы "зависли" в облигациях "Роснано"

Александр Ахтырко



Инвесторы обеспокоены слухами о возможном дефолте "Роснано" - и обсуждают возможность распродаж облигаций компании на торгах в понедельник, если они будут возобновлены. В пятницу Мосбиржа приостановила торги ценными бумагами госкорпорации, не уточнив причин и сроков этого решения. В самой компании, убыток которой в 2020 году превысил 50 млрд рублей, признали накопленный долг непропорциональным.

Мосбиржа без объяснения причин прекратила торги всеми девятью выпусками облигаций госкорпорации "Роснано", размещенных с 2014 по 2020 год. Их общая сумма оценивается в 70 млрд рублей, они "зависли" у инвесторов.



Неизвестно, на какой именно срок торговая площадка приняла соответствующее решение 19 ноября. Эксперты ожидают, что в понедельник котировки облигаций компании резко изменятся – в том случае, если торги по ним будут возобновлены.



Как развивалась ситуация

В пятницу вечером в "Роснано" провели совещание с крупными держателями облигаций, по итогам которого опубликовали сообщение следующего содержания: "На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности Общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов.



Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок.



В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев. АО "Роснано" планирует продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами. Информация о дальнейших мерах будет доведена по мере появления юридической возможности предлагать конкретные коммерческие параметры по изменению обязательств".



Как отмечают трейдеры, пресс-релиз о встрече руководства компании с инвесторами был распространен уже после того, как торги были приостановлены.



"ПАО Московская Биржа 19 ноября 2021 года принято решение приостановить торги с 17 часов 08 минут по московскому времени 19 ноября 2021 года следующими ценными бумагами", - говорится в сообщении торговой площадки, в котором также приводится список облигаций. Держатели этих бондов оказались заблокированы в бумагах, так как пресс-релиз биржа выпустила после остановки торгов.



Партнерский материал



Проблема донорства в России

Как сделать трансплантацию доступной

Без комментариев

Никаких других комментариев ни от Мосбиржи, ни от самой компании по-прежнему нет. В свою очередь, инвесторы уже прогнозируют резкие изменения котировок облигаций в понедельник - в случае, если торги по ним будут возобновлены.



До сих пор российские госкомпании ни разу не объявляли дефолта по своим обязательствам. Вера инвесторов в господдержку "Роснано" и в этот раз заставляет экспертов считать такой вариант развития событий маловероятным, отмечает "Фонтанка".



Однако по итогам 2020 года "Роснано" показало убыток в 52,9 млрд рублей.



Согласно консолидированной отчетности по МСФО, стоимость активов за год упала более чем вдвое: со 137 млрд до 69 млрд рублей. В декабре прошлого года возглавлявший корпорацию Анатолий Чубайс покинул свой пост, ему на смену пришел выходец из "Ростеха" Сергей Куликов.



Существенная неопределенность

РБК со ссылкой на финансовую отчетность "Роснано" сообщило, что компания планирует привлечь дополнительное финансирование со стороны акционера - то есть государства.



Вероятно, что без него она будет не в состоянии сама обслуживать долг.



Вопрос о предоставлении дополнительного финансирования поднимался в отчетности компании за первое полугодие 2021 года. "Руководство группы полагает, что в обозримом будущем обязательства, включая затраты на их обслуживание, могут не быть обеспечены активами группы в достаточной степени, в том числе в связи с неопределенностью прогнозов их реализации. Исходя из состояния оценки ликвидности группы в ближайшем обозримом будущем, руководство группы полагает, что потребуется дополнительное финансирование со стороны акционера, в том числе на обслуживание долга, а также для осуществления финансово-хозяйственной деятельности", - следует из документа. На это обстоятельство обратили внимание аудиторы компании KPMG.



Они сделали вывод о том, что есть "существенная неопределенность", которая может вызвать "значительные сомнения в способности группы продолжать непрерывно свою деятельность".



"Фактически – банкрот"

Задолженность "Роснано" перед кредиторами возникла за счет проектов, которые запустил еще бывший руководитель компании Анатолий Чубайс, утверждает политтехнолог Марат Баширов.



"За сложными формулировками кроется констатация простого факта:



взяли чужие деньги, непонятно, на что потратили, и теперь новый менеджмент "Роснано" должен каким-то образом вернуть кредиторам их деньги.



Фактически "Роснано" - банкрот и покрыть его долги может только государство за счет наших с вами налогов", - написал он в Telegram-канале "Политджойстик".



Эксперты считают, что ситуация требует срочного разрешения, чтобы не допустить падения доверия инвесторов ко всем ценным бумагам российских госкомпаний.



"Компания объявила о реструктуризации задолженности, переводя на русский язык - компания пытается избежать дефолта, фактически она не может платить по своим долгам. Особенность этой истории в том, что это государственная компания, и мне совершенно удивительно, почему не было найдено решение, которое позволило бы инвесторам продолжить верить в российские государственные компании.



Несмотря на то, что компания неэффективная и не получилось у нее добиться тех результатов, которые она перед собой ставила, тем не менее это госкомпания.



Многие банки, фонды, в том числе негосударственные, пенсионные фонды, инвестировали в эти бумаги, поскольку они считали, что это надежное вложение, рассчитывали на государственные гарантии. Если этот вопрос не решить с инвесторами, то у нас будут большие проблемы, прежде всего, с балансами банков. Это надо срочно решать, поскольку от этого зависят людские сбережения", - приводит BFM комментарий гендиректора инвестиционной компании "Инфраструктура России" Станислава Машагина.



"Роснано" обсудило с кредиторами реструктуризацию долгов

"Роснано" обсудило с кредиторами и крупными держателями облигаций планы реструктуризации бизнеса.

21 ноября 10:48

По его оценкам, ущерб может быть колоссальным и невосполнимым.



"Здесь вопрос - государство где-то не досмотрело, где-то не помогло? Нужно, чтобы государство сделало это. Невозможно допускать такие проблемы на российском фондовом рынке.



Тем более, что это публичная компания, и от нее зависит весь рынок. Надеюсь, что решение будет найдено, и реструктуризация - это печальный факт, вопрос, как ее провести. И обеспечить надежность и возвратность тех вложений, которые были сделаны", - заключил он.



История компании

"Роснано" была создана в 2007 году в виде госкорпорации для развития нанотехологий в России, но в 2011 году отказалась от этого статуса и была преобразована в акционерное общество, на 100% принадлежащее государству. С 2008 года до декабря 2020-го ее бессменным руководителем был Анатолий Чубайс (ныне - спецпредставитель президента РФ по международной климатической повестке). Его уход произошел на фоне передачи "Роснано" под управление госкорпорации "ВЭБ.РФ" в рамках реформы институтов развития.



В группу "Роснано" входят АО "Роснано", УК "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. "Роснано" отчиталось об инвестициях в 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России. Самой корпорации напрямую принадлежат контрольные пакеты в 22 российских технологических компаниях, одной в США и одной в Великобритании.



Ранее аналитики критиковали инновационные институты развития России, в число которых входит "Роснано", за неэффективное, по их оценкам, расходование бюджетных средств. За 14 лет эти институты потратили 965 млрд рублей, пишет Ura.ru. Так, директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса ВШЭ Дан Медовников отмечал, что основную ставку делали на венчур, стартапы и IPO на бирже, однако реализовать этот сценарий не удалось из-за неразвитого финансового рынка в РФ.



21.11.21 Источник - gazeta.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637560380

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с секретарями маслихатов

- В 2021 г. проведена эффективная работа по реализации приоритетов председательства Казахстана в ЕАЭС - А. Мамин

- Нулевой рост на социально значимые продукты питания фиксируется в РК третью неделю подряд

- Назарбаев и единство

- Кадровые перестановки

- Рейтинги дело темное

- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета

- Чинить нельзя построить. Часть 4

- Принято совместное заявление по итогам визита Председателя ПАСЕ Рика Демса в Казахстан

