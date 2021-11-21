Курдо-мигранты продолжают атаковать польские рубежи

09:40 22.11.2021

Сотни мигрантов пытались взять штурмом польскую границу



Мария Иванова



В ночь на понедельник, 22 ноября, мигранты предприняли очередную попытку прорваться через белорусско-польскую границу. Об этом сообщил Telegram-канал "Милитарист".



По данным канала, мигранты попытались "прощупать" границу в новом месте - в Брестской области. "Милитарист" утверждает, что в штурме участвовали около 150 человек, их остановили польские пограничники.



С весны 2021 года мигранты пытаются попасть через Белоруссию в Литву, Латвию и Польшу. В ЕС это считают местью Минска за европейские санкции. Утром 8 ноября ситуация на белорусско-польской границе усугубилась.



Польша задумалась о закрытии границы с Белоруссией



Беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них пытались сломать пограничные заграждения, а в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь на границе. По оценкам польских властей, в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тыс. выходцев с Ближнего Востока, а непосредственно на границе - около 4 тыс. мигрантов.



Днем 15 ноября в Польше заявили о планах мигрантов пробиться штурмом через КПП "Брузги", журналисты сообщали о переброске дополнительных польских сил на границу. 16 ноября польские силовики применили водометы и газ против штурмующих границу людей. К вечеру ситуация относительно нормализовалась, белорусские силовики отвели часть мигрантов на ночлег в логистический центр.