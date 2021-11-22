Казахстанские биолаборатории - реальная опасность или пропагандистский миф? - М.Шибутов

11:25 22.11.2021

Казахстанский политолог убежден - рассказы про опасные американские биолаборатории на постсоветском пространстве не более чем пропагандистский миф.

МАРАТ ШИБУТОВ, 22 ноября 2021, 00:41 - REGNUM "Рассказы про страшные американские биолаборатории годятся только для программы "Военная тайна" на Рен-ТВ и других развлечений для любителей ужастиков", - казахстанский политолог Марат Шибутов поделился своей оценкой споров вокруг деятельности биолабораторий в Казахстане. ИА REGNUM приводит статью политолога полностью:



"Представьте сообщения в новостях:



"Секретарь Совета безопасности Талгат Сакенов заявил, что деятельность Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске создает угрозу для биобезопасности Казахстана. С увеличением сотрудничества по изучению гриппа Н5 с кафедрой микробиологии Гонконгского Университета в приграничных регионах Казахстана участились вспышки гриппа. Зачем России центр вирусологии в 400 километрах от границы Казахстана? Ведь вирусы гриппа могут "как бы случайно" попасть в природу и привести к массовому поражению людей как на казахстанской территории, так и в сопредельных странах.



Комментируя высказывания высокопоставленного чиновника, старший научный сотрудник в Академии военных наук Ахмет Бериков заявил, что Россия давно участвует в таком вот сотрудничестве с Китаем, а ее научные центры получают из Китая деньги. Учитывая опыт китайской экспансии и конфликты с СССР на Даманском и Жаланашколе, надо принять враждебный характер биологических программ России и исключить ее из ОДКБ за сотрудничество с потенциальным противником"



Звучит, конечно, бредово, но я просто взял и отзеркалил сообщения в российских СМИ, поменяв российских действующих лиц на казахстанских, а Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности на Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Только наш НИИ находится от ближайшей границы с Россией на расстоянии больше 900 километров.



На самом деле для любого человека, который сохранил к совершеннолетию знания урока биологии за 8 класс про иммунитет и прививку от оспы, явно понятно, что если ты разрабатываешь и производишь вакцины от гриппа и чумы, то ты должен иметь эти вирусы в хранилище, чтобы их изучать и с помощью ослабленных вирусов делать лекарство. Впрочем, точно так же если изучаешь взрывчатые вещества/яды/военную технику/горючие материалы, то у тебя в институте их склад, потому что как разрабатывать то, чего не видишь?



Но сейчас у людей этих "сакральных" знаний школьной биологии фактически не осталось, и уже много лет в России распространяется миф про страшные американские биолаборатории, окружившие Россию, разумеется, с целью ей навредить. Вроде бы отгремели эпидемии птичьего гриппа, коровьего бешенства, ВИЧ, идет пандемия коронавируса, и люди уже должны понимать, что в мире с самолетами и мировой торговлей нет безопасной изоляции от болезней.



Поэтому США и приходится строить мировую систему биобезопасности, потому что это рано или поздно затронет всех. А от тех же болезней скота сейчас одно действенное средство - карантин. В регионе, где замечен, к примеру, ящур, просто уничтожается весь скот. Это гигантские убытки, поэтому лучше все давить в зародыше, и делать это там, где есть очаги. Отсюда и помощь Казахстану.



А у нас своих проблем хватает - ведь у нас находятся природные очаги чумы, туляремии, конго-крымской геморрагической лихорадки, клещевого энцефалита, бешенства, малярии и т.д. Именно для этого у нас работает система санитарно-эпидемиологического надзора и для этого нам нужны и референс-лаборатории и хранилища инфекций. Тем более что Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности сейчас производит, помимо вакцин для скота, еще и вакцину против короновируса и намерен и дальше расширять свою деятельность.



Но пропагандистский миф, рожденный в России против режима Михаила Саакашвили, живет уже много лет своей жизнью и периодически пускается против Казахстана. Конечно, его повторяют и недоумки в наших СМИ, но в основном он 3−4 раза в год муссируется в российской прессе, а иногда даже его употребляют и официальные лица - правда, только устно.



При этом все вменяемые люди и в России, и в Казахстане понимают, что эти рассказы про страшные американские биолаборатории годятся только для программы "Военная тайна" на Рен-ТВ и других развлечений для любителей ужастиков. Поэтому никаких официальных претензий нет и быть не может. Но пропаганда звучит постоянно, и иногда она сильнее, чем обычно. Но Казахстан с этим справляется, однако это приводит к увеличению издержек и общей нервозности.



Интересно, как эта пропаганда сказывается на самой России? Я бы выделил три момента:



С 2008 по 2021 год в Казахстане, согласно опросам, проводимым ОФ "Стратегия" Гульмиры Илеуовой, в 2 раза сократилось количество людей, которые говорят, что во внешней политике надо ориентироваться на Россию и страны СНГ - с 36,4% до 15,7%, причем резкий обвал произошел в 2018 году. То, что казахстанцы видят и потребляют внутренний российский дискурс в стиле "осажденной крепости", им по большей части не нравится, хотя, конечно, есть и у нас любители конспирологии.

Трансляция вовне антинаучных и нерациональных взглядов, которые еще подтверждаются свидетельствами веры в эзотерику и шаманизм российской элиты, бьет по одному из мощных опор российского влияния в регионе - по ее просветительской миссии. Когда-то Россия оправдывала приход в регион в том числе и цивилизаторством, привнесением просвещения и науки, ну и в этом направлении она реально сделала очень много. Теперь все это нивелируется.

Пропаганда против биолабораторий в конце концов ударила и по доверию к российской науке и медицине, что видно по темпам вакцинации в России и по наблюдаемой избыточной смертности. За 2020 и 2021 годы избыточная смертность составит 700 000 - 1 000 000 человек - это очень большая цена за пропагандистский миф.

На мой взгляд, российский элите надо посмотреть на действия ее пропагандистской машины - не стала ли она ее заложником и не работает ли она во вред самой России? Потому что из Казахстана видится, что это именно так".



22 ноября 2021

Марат Шибутов