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|Узбек Улугбек Лапасов назначен замглавы Совета ООН по правам человека
11:45 22.11.2021
Представитель Узбекистана назначен замглавы Совета ООН по правам человека
Узбекистан впервые будет представлен в бюро Совета ООН по правам человека. Постоянный представитель страны при ООН в Женеве Улугбек Лапасов одобрен на должность одного из четырех заместителей председателя совета на 2022 год.
Государства-члены Азиатско-тихоокеанской региональной группы единогласно поддержали кандидатуру постоянного представителя Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Улугбека Лапасова на должность заместителя председателя Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
В состав бюро СПЧ входят пять человек - председатель совета и четыре его заместителя, представляющие разные географические группы. Срок их полномочий составляет один год, в соответствии с однолетним циклом совета. Азиатско-тихоокеанский регион, откуда был выдвинут постпред Узбекистана, является одним из самых крупных в системе СПЧ. Группа насчитывает 56 государств.
В прошлом году Узбекистан был впервые избран полноправным членом СПЧ на 2021−2023 годы. В октябре текущего года по инициативе Узбекистана была принята первая резолюция совета - о правах молодежи в период пандемии. Ее поддержали все члены СПЧ, а соавторами документа выступили около 60 государств.
В компетенцию Совета ООН по правам человека, в который входят 47 государств, входит обсуждение всех тематических вопросов и ситуаций в области прав человека. Членство в СПЧ предполагает ответственность за поддержание высоких стандартов в области прав человека.
Прошлым летом президент Шавкат Мирзиеев утвердил Национальную стратегию по правам человека.