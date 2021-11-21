Талибы еще жестче обжали в правах афганских фемин

15:02 22.11.2021

Талибы еще больше ограничили права женщин в Афганистане

Представители правящего в Афганистане движения "Талибан" обнародовали новые правила, ограничивающие права женщин.



Фото: AP / Petros Giannakouris

Как передает "Российская газета", женщинам запретили появляться в телевизионных драмах. Вводится запрет и на фильмы, которые считаются противоречащими принципам шариата и афганским ценностям.



Также запрещены к показу кадры обнаженных мужчин, даже частично.



С 22 ноября запрещен показ комедийных и развлекательных шоу, "которые оскорбляют религию или могут считаться оскорбительными для афганцев". Кроме того, "Талибан" также настаивает на прекращении трансляций иностранных фильмов, "пропагандирующих западные культурные ценности".



Женщинам-журналистам и ведущим теперь необходим носить головные платки во время съемок, хотя в инструкциях не уточняется, какой-именно тип покрытия использовать.