 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Афганистан   | 
Талибы еще жестче обжали в правах афганских фемин
15:02 22.11.2021

Талибы еще больше ограничили права женщин в Афганистане
Представители правящего в Афганистане движения "Талибан" обнародовали новые правила, ограничивающие права женщин.

Фото: AP / Petros Giannakouris
Как передает "Российская газета", женщинам запретили появляться в телевизионных драмах. Вводится запрет и на фильмы, которые считаются противоречащими принципам шариата и афганским ценностям.

Также запрещены к показу кадры обнаженных мужчин, даже частично.

С 22 ноября запрещен показ комедийных и развлекательных шоу, "которые оскорбляют религию или могут считаться оскорбительными для афганцев". Кроме того, "Талибан" также настаивает на прекращении трансляций иностранных фильмов, "пропагандирующих западные культурные ценности".

Женщинам-журналистам и ведущим теперь необходим носить головные платки во время съемок, хотя в инструкциях не уточняется, какой-именно тип покрытия использовать.

Источник - kun.uz
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