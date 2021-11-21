 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Сильная рука" играет мускулами. Тень свастики на Западе, - С.Кожемякин
17:37 22.11.2021

"Сильная рука" играет мускулами. Тень свастики на Западе

Ультраправые из разных стран и континентов объединяются в единый альянс. Его классовая сущность полностью отвечает интересам капитала. Политика псевдолевых партий облегчает создание "неофашистского интернационала".

Тень свастики

Что общего у республиканцев США, бразильского режима Жаира Болсонару и заседающих в Европарламенте партий вроде испанской "Вокс" или итальянской "Лиги"? В первую очередь - идеологическая близость. Спекулируя на защите "традиционных ценностей", на самом деле они выполняют заказ крупного бизнеса, озабоченного ростом протестного движения и желающего отвлечь трудящихся от истинных проблем.

До недавнего времени правые ограничивались двусторонними контактами между собой. Теперь ситуация меняется. Расположенные по обе стороны Атлантики, они сделали шаг к объединению. Застрельщиком выступила партия "Вокс". Недавно она выпустила "Мадридскую хартию" - обращение к сторонникам из разных стран. Основанный на примитивных шаблонах документ во всех нынешних бедах обвиняет коммунистов. Именно они якобы угрожают процветанию и развитию, уничтожают права и свободы человека. "Их цель - подорвать либеральную демократию и верховенство закона. Вдохновленные коммунистами тоталитарные режимы… похитили часть Латинской Америки", - вещает "Вокс".

Вооружившись этой бумагой, члены партии исколесили Старый и Новый Свет. В числе их собеседников были президент Эквадора Гильермо Лассо, депутат бразильского парламента и сын главы государства Эдуарду Болсонару, глава Республиканской партии Чили и кандидат в президенты Хосе Антонио Каст, лидер перуанской оппозиции Кейко Фухимори. Руководитель "Вокс" Сантьяго Абаскаль посетил Мексику, где встретился с депутатами оппозиционных партий. Всего, как утверждается, "Мадридскую хартию" подписали свыше 8 тыс. человек из двадцати с лишним стран.

Ободренные успехом, ультраправые пошли еще дальше и объявили о создании "Мадридского форума" - политической площадки, которая должна стать основой международного союза. Соответствующий анонс был сделан на съезде "Вокс" в присутствии зарубежных гостей. Среди них оказались лидер португальской партии "Чега" Андре Вентура, глава партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, а также сенатор-республиканец из США Тед Круз. "У нас одна проблема, эта проблема - левые, которые рушат священные национальные и религиозные институты", - возгласил последний.

Моральной поддержкой дело не ограничивается. По ряду данных, тесные связи установлены между созданным "Вокс" фондом "Динесо" и американской организацией "Проект Веритас", финансируемой миллиардером Чарльзом Кохом и экс-президентом Дональдом Трампом. Представляя интересы крайне правого крыла Республиканской партии, она ставит целью "защиту свободного рынка от посягательств социалистов и профсоюзов".

Объединительные процессы происходят и в Евросоюзе. 16 ультраправых партий приняли "Совместную декларацию о будущем ЕС". "Вокс", "Братья Италии", "Лига", французское "Национальное объединение", австрийская "Партия свободы" и другие заявили о курсе на защиту суверенитета и традиционных ценностей. Первоочередной задачей объявлено создание мощной группы в Европарламенте.

Отличительная особенность "новых правых" - избавление от остатков политкорректности. О своих расистских и империалистических идеях они говорят с циничной откровенностью. К 500-й годовщине взятия конкистадорами Теночтит-лана - столицы Ацтекской империи - Абаскаль заявил, что "испанцам удалось освободить миллионы людей от кровавого террористического режима ацтеков". "Мы гордимся тем, что сделали наши предки", - добавил он. В официальном заявлении "Вокс" по случаю отмечаемого в Испании Дня Колумба указывается, что "открытие Америки стало величайшим актом побратимства людей". Для справки: колонизация Нового Света считается крупнейшим геноцидом в истории, жертвами которого стали порядка 100 млн человек. Впрочем, в глазах колонизаторов и их последователей аборигены никогда не были полноценными людьми и рассматривались как расходный материал для накопления капитала.

Оправдание колониальных захватов более чем симптоматично. Феномен фашизма не возник из пустоты, а был подготовлен всей предшествующей историей капитализма с лежащей в его основе идеей неравенства. Как подчеркивал первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, британское господство было "жестко привязано к этнической исключительности завоевателей". А английский колониальный деятель Сесил Родс утверждал: "Я поднял глаза к небу и опустил их к земле. И сказал себе: то и другое должно стать британским. И мне открылось, что британцы - лучшая раса, достойная мирового господства".

Совершенно закономерно, что та же "Вокс" не скрывает восхищения диктатурой Франко, а Джорджа Мелони признается, что "спокойно относится к фашизму". Еще один деятель "правой волны" - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - называет "исключительным государственным деятелем" Милоша Хорти - ближайшего союзника фашистской Германии. В отправленной 22 июня 1941 года, в день нападения на СССР, телеграмме Гитлеру тот заявлял о "счастливейшем дне в своей жизни". Сегодня памятник диктатору возвышается в центре Будапешта.

На службе капитала

Международная активность крайне правых пропорциональна росту их влияния внутри своих стран. Заняв третье место на выборах 2019 года, "Вокс" вошла в тройку ведущих партий и играет решающую роль в борьбе с правительством социалистов. На недавних выборах в столичную ассамблею первое место заняла правая Народная партия, но сформировать правительство ей удалось только благодаря "Вокс". Аналогичные союзы заключены в Андалусии и Мурсии. По мнению аналитиков, данный опыт может быть использован на национальном уровне.

Этот успех пытается повторить португальская партия "Чега", называющая свои отношения с "Вокс" "плодотворным и нерушимым союзом". Два года назад она получила 1,3 процента голосов и провела в парламент одного депутата в лице своего лидера. На местных выборах в сентябре "Чега" была уже четвертой, а на ближайших парламентских выборах опросы прочат ей третье место и два десятка мандатов.

Еще увереннее чувствуют себя "Братья Италии", вышедшие на первое место в партийных рейтингах. Разминкой стали октябрьские выборы в местные органы власти. Кандидат от ультраправых в мэры Рима Энрико Мичетти вышел во второй тур и, набрав 40 процентов голосов, уступил выдвиженцу Демократической партии. Много лет проработав радиоведущим, он запомнился восторженным отношением к германскому вермахту и призывами к "сильной руке для восстановления порядка". По числу голосов на выборах в столичный горсовет "Братья Италии" оказались вторыми, среди избранных депутатов - внучка дуче Ракеле Муссолини.

Много сюрпризов могут принести назначенные на апрель следующего года президентские выборы во Франции. В число фаворитов гонки вышел скандальный телеведущий Эрик Земмур, сделавший себе имя на оскорблениях иммигрантов и оправдании коллаборационистского режима маршала Петена.

За возвышением ультраправых стоит крупный капитал. Популистские лозунги вроде запрета иммиграции или защиты традиционной семьи - не более чем прикрытие. В экономической политике они за редчайшими исключениями защищают наиболее радикальные неолиберальные идеи. Например, столь любимый официозными российскими СМИ экс-канцлер Австрии Себастьян Курц выступал за кардинальное сокращение госрасходов и против любых налогов на собственность. То же самое касается международных отношений. Будучи членом правительства, глава "Лиги" Маттео Сальвини поддерживал антииранские выпады Израиля и восхищался бразильским режимом Болсонару.

Слабый заслон

Но поклонники колонизаторов и нацистов никогда бы не завоевали широкой популярности, не оказывай им косвенную поддержку… противоположный лагерь. Если посмотреть на географию "коричневого ренессанса", наибольшего размаха он достиг в странах с левоцентристскими правительствами. В Португалии, которой руководит Социалистическая партия, уровень бедности за время пандемии вырос с 12 до 16 процентов. Еще 20 процентов граждан балансируют у критической черты. За шесть лет социалисты так и не отменили законы прежнего кабинета, урезавшего трудовые права и запустившего масштабную приватизацию. Это привело к нарастанию протестов. За последние недели бастовали работники столичного метро и государственной железнодорожной компании, врачи, учителя, пожарные. Они требуют роста зарплат выше уровня инфляции и расширения своих прав.

Власти не прислушиваются к голосу трудящихся. В конце октября конфликт переместился в парламент. Португальская компартия (ПКП) и Левый блок отказались поддержать проект бюджета. "Стране нужен не просто бюджет, ей нужны ответы на проблемы, усугубленные пандемией, рост государственных инвестиций в здравоохранение и доступное жилье", - заявил генеральный секретарь ПКП Жерониму де Соуза. Издевательством назвали коммунисты планы властей увеличить минимальную зарплату на 40, а пенсию - на 10 евро. Предложения ПКП включали рост минимального оклада с 665 до 850 евро в месяц и поправки в Трудовой кодекс.

Премьер-министр Антониу Кошта не скрывал, что правительство выполняет обязательства перед Евросоюзом, посулившим Лиссабону пакет помощи в 45 млрд евро. "Мы не можем рисковать подрывом с таким трудом заработанного международного доверия", - заявлял он. Но ни уговоры, ни угрозы властям не помогли. В отведенный срок бюджет так и не был принят, в результате чего парламент был распущен. Досрочные выборы пройдут 30 января. "Чега" не скрывает удовлетворения. Андре Вентура обвинил левых в "величайшем обнищании" и заявил, что только ультраправые спасут страну. Лозунг "революции гвоздик" "Фашизм - больше никогда!" он призывает заменить на "Социализм - больше никогда!"

Схожая картина в Испании, где правительство не смогло сдержать кризис. Пандемия наслоилась на политику жесткой экономии, которую социалисты не решились остановить. Продолжается поэтапное повышение пенсионного возраста, не отменена неолиберальная трудовая реформа. В проекте бюджета на 2022 год предусмотрено повышение зарплат госслужащим на 2 процента, что намного меньше инфляции. Зато на 10 процентов вырастут военные расходы. И это при том, что уровень бедности подскочил почти вдвое. Треть испанской молодежи не трудоустроена, из занятых половина работает по временным контрактам. Как и в Португалии, власти следуют диктату Брюсселя, предостерегающего от роста соцрасходов.

Пользуясь этим, оппозиция усиливает атаки. Ее орудием выбран Верховный суд, большинство в котором принадлежит консерваторам. Недавно он постановил лишить мандата депутата парламента от партии "Подемос" Альберто Родригеса. Поводом стал удар, якобы нанесенный политиком полицейскому в ходе акции протеста семь лет назад. Заказной характер иска не помешал спикеру парламента от социалистов дать согласие на изгнание депутата. "Умыла руки" и лидер "Подемос" Иоланда Диас, занимающая должность вице-премьера. "Мы уважаем судебные решения", - сообщила она. В то же время не понесли никакого наказания военные, запечатленные в серии видеороликов с нацистскими приветствиями.

Это только придало ультраправым наглости. По искам "Вокс" к тюремным срокам приговорены шесть антифашистов из Сарагосы и депутат столичного горсовета Изабель Серра, сорвана амнистия осужденных каталонских политиков. Подобные уступки - обычное дело для европейских социалистов. Некоторые из них (например, депутат Европарламента от Португалии Педро Маркес) поддержали заявку "Вокс" на присуждение премии имени Сахарова экс-главе боливийской хунты Жанин Аньес.

Еще более парадоксальная ситуация сложилась в Италии. Страной правит кабинет, в который вместе с левоцентристской Демократической партией входят правые "Лига" и "Вперед, Италия". Единственной оппозицией остались "Братья Италии", которые умело играют на растущем недовольстве. "Жители заброшенных пригородов и рабочий класс - вот ради кого мы работаем!" - утверждает Мелони. Популизм ложится на благодатную почву. За время пандемии доля бедных семей выросла с 6,4 до 7,7 процента. Число миллиардеров за то же время выросло с 43 до 51, а их суммарное состояние - с 126 до 205 млрд долларов. Те, кто раньше голосовал за коммунистов, все чаще выбирают ультраправых как "врагов истеблишмента". Этому заблуждению способствуют сами левые, променявшие классовую борьбу на защиту прав меньшинств и прочие эрзац-идеи. Буржуазия же потирает руки от успешно проведенной операции.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637591820
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